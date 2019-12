Arte que sana y construye en Expoartesanías

Expoartesanías 2019, la feria de Corferías que va hasta el 17 de diciembre, le rinde un homenaje al trabajo artístico de las Tejedoras de Mampuján, el grupo de mujeres que desde hace varios años reconstruye la historia de su pueblo, que estuvo sumergido en la violencia y cuya catársis ha sido contar este dolor en sus trabajos artesanales.

Pero su presencia en la feria tiene una nueva propuesta a través de la técnica de quilting e incluye blusas, faldas, carteras, entre otros, que comercializan y narran historias “más alegres, de la cultura y el folclor”, dice Juana Alicia Ruíz, líder del colectivo de las Tejedoras.

Los objetos están más inspirados en la tradición y van enfocadas a narrar las historias detrás de sus vivencias, bailes, música y otros temas, y que hace parte de “la reconstrucción de paz, a través de los proyectos productivos que les dan sustento a las mujeres y sus familias” sigue Ruiz.



El quilting es el arte de coser tela sobre tela, el mismo que les dio la posibilidad a las mujeres de Mampuján de “sanar el duelo, dejar una memoria y como era una catarsis colectiva, nos permitía refirmar la confianza” sigue Ruiz.



Las tejedoras, además, durante todo su proceso decidieron hacer estos cosidos de forma manual, sin usar otros tipos de ayuda como máquinas de coser.

Su trabajo ha tenido un impacto social tan fuerte, que llevaron este arte y terapia al mismo tiempo a otros colectivos de mujeres en distintos territorios, para ayudarlas a llevar el dolor de la violencia y con este trabajo hacer construcción de tejido social.



Sus historias son tan dicientes, que se exhiben en el Museo Nacional de Colombia, en la sala Memoria y Nación, así como en diversas instituciones universitarias de los Estados Unidos y en varios museos de Europa.



“Recuerdo una vez que fuimos a Palenque y una señora dijo 'yo no conocía esto y yo me siento nueva', entonces ha sido ir a dar esa luz a través del arte que puede cambiar como se ve lo que vivimos y lo que sufrimos” comenta Aneric Pulido, una de las tejedoras.



Las Tejedoras de Mampuján han sido merecedoras de varios reconocimientos. En el 2015 les fue entregado el Premio Nacional de Paz y en el 2018, la Medalla Carlos Mauro Hoyos, máximo reconocimiento que otorga la Procuraduría General de la Nación a una persona natural.



Expoartesanías del 4 al 17 de diciembre de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Ubicado en Corferias, Cra. 37 #24-67. Valor: $19.000. Para mayor información https://expoartesanias.com/es/horarios-boleteria-y-convenios/



CULTURA

PARA EL TIEMPO