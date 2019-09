Con ARTBO 15 años llega también la semana de las otras ferias de arte

Como si se tratara de toda una ‘joven quinceañera’, ARTBO –la Feria Internacional de Arte de Bogotá– lucirá su mejor vestido para celebrar este aniversario por todo lo alto. De allí que sus organizadores hayan puesto a circular hace unos días un simpático video de invitación, de corte vintage, que tiene como telón de fondo las tradicionales fiestas de quince bogotanas de antaño, a ritmo del tocadiscos de los padres.Piezas novedosas del arte nacional e internacional, que traen las 67 galerías invitadas –algunas provenientes de 17 países–, se podrán ver entre 19 al 22 de septiembre, en el Gran Salón de Corferias de la capital.

María Paz Gaviria, gerente de plataformas comerciales de la Cámara de Comercio del Bogotá, resalta que precisamente desde hace 15 años, cuando nació ARTBO, esta entidad se ha enfocado en el fortalecimiento de las industrias creativas.



“Queremos posicionar a Bogotá como un destino para la cultura y los negocios. Además detonar dinámicas productivas para sectores como el arte, la música, las propuestas audiovisuales, la moda y la gastronomía”, dice Gaviria.



De allí que esta semana de ARTBO se activa también todo el sector de las artes plásticas, con diferentes propuestas. Es el caso de las ferias Barcú, del Millón y Odeón Intensivo, a las que se unen las muestras de los nominados al X Premio Luis Caballero y el regreso a la capital del 45 Salón Nacional de Artistas.

El 'performance' tendrá este año gran protagonismo en Corferias, con la presencia del artista William Mackrell y su proyecto para la reconocida galería Krinzinger de Austria. Foto: Cortesía Artbo

“ARTBO no es lo que transcurre en Corferias durante cuatro días. Durante la feria se inauguran y se visibilizan muchas de las mejores muestras del año en más de 150 espacios. Y con ellas, surgen otras plataformas paralelas para la comercialización, como es Barcú”, comenta Gaviria.



La gerente agrega que estos 15 años de la feria bogotana reflejan la manera como se ha impulsado el talento colombiano a través del trabajo conjunto entre los profesionales públicos y privados del sector para dinamizar e internacionalizar el arte. Y con ello, crear procesos también de cercanía con la ciudadanía.



“Yo creo que es muy significativo que este aniversario se esté desarrollando a la vez con el Salón Nacional de Artistas y el Premio Luis Caballero. Esto habla de una especie de celebración de la escena artística”, comenta Gaviria.

El ‘performance’ tendrá este año gran protagonismo en Corferias, con la presencia del artista William Mackrell y su proyecto para la reconocida galería Krinzinger de Austria. Foto: Cortesía Artbo

Recomendados de ARTBO

Clave anotar que ARTBO no es una gran galería de arte llena de obras. Por eso, vale la pena que los asistentes se programen, para que le saquen el mejor provecho a la visita, de acuerdo con sus preferencias.



La feria está dividida en ocho grandes módulos. A la Sección principal de galerías se unen los espacios Proyectos, Referentes, Sitio, Foro, Artecámara, Articularte y Libro de artistas.



Estos lugares reúnen tanto el arte contemporáneo y moderno como las propuestas de instalaciones, 'performance' y lugares de reflexión académica de las nuevas tendencias.



Por ejemplo, Referentes, cuya curaduría estuvo a cargo de Krist Gruijthuijsen, director del KW Institute for Contemporary Art de Berlín (Alemania), ofrecerá una mirada al trabajo de artistas que han sido influencia para otros más jóvenes.



Con un diseño museográfico a cargo de Nicolás París –quien también participa con obra–, el visitante encontrará un diálogo entre las piezas de Beatriz González, Óscar Muñoz y Adriana Martínez.



Por su parte, el inglés Aaron Cezar, director de la Delfina Foundation de Londres (Inglaterra), está al frente del espacio Proyectos, que hará énfasis en el performance.

“Él curó la parte de performance de la bienal de Venecia este año. Y cuando conversamos sobre esta sección de ARTBO, él nos propuso trabajar el performance de una manera expandida. Ver procesos de instalaciones y de materiales in situ”, explica Gaviria.



Y para los interesados en indagar hacia dónde se mueven las tendencias, Artecámara es una mirada fresca del trabajo de los jóvenes artistas del país.



De esta manera, Bogotá se convierte por estos días en protagonista de la movida del arte latinoamericano con la llegada de más de 700 invitados internacionales. Entre ellos, coleccionistas privados y representantes de prestigiosos museos como La Tate (Londres), el Fine Arts de Houston (EE. UU.) o el Patronato de Arte Contemporáneo de México.



Cuándo y dónde



- Fecha: del 19 al 22 de septiembre.

- Lugar: Corferias (Av. calle 24 n.° 37-80, entrada sur, Bogotá).

- Horario: de jueves a sábado, de 12 m. a 8 p. m. - Domingo: 12 m. a 7 p. m.

- Boletas: $ 34.000 para el público general. Estudiantes con carné, $16.000. Los niños menores de 10 años no pagarán entrada. De venta en las taquillas de ingreso o en primerafila.com.co.

La obra ‘Obstáculos’, de Delcy Morelos, que estará en el Museo de Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el marco del 45 Salón Nacional de Artistas. Foto: cortesía 45 Salón Nacional de Artistas

El Salón Nacional de Artistas retorna a la capital

Uno de los grandes motivos de alegría este año es el regreso a la capital, luego de 13 años de ausencia, del Salón Nacional de Artistas, cuya 45.ª edición abrió sus puertas ayer e irá hasta el 4 de noviembre, en varios espacios de la ciudad.



Este proyecto del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Bogotá reúne a 122 artistas nacionales y 44 extranjeros, que fueron escogidos a partir de 9 curadurías. Los trabajos estarán en diez sedes y en 12 espacios de intervención.



Con el concepto central de ‘El revés de la trama’, los organizadores de este encuentro de artes plásticas invitan a los visitantes a “preguntarse por el otro lado de las cosas”; ese que deja ver las costuras.



En ese sentido, se propone “un viaje en el cual los visitantes podrán deshilvanar las muchas capas, texturas, posibilidades, contradicciones y caminos que están contenidos en el Salón”, anotan sus curadores.

'El revés de la trama', lema del Salón invita a los visitantes a 'preguntarse por el otro lado de las cosas'; ese que deja ver las costuras.

Al frente de la dirección artística del Salón está Alejandro Marín, curador del Museo de La Terturlia de Cali, quien contó con ocho curadores más: María Isabel Rueda y Mario Llanos, del colectivo La Usurpadora; María Sol Barón y Camilo Ordóñez, del equipo TransHisTor(ria); Adriana M. Pineda, Luisa Ungar, Ana María Montenegro y Manuel Kalmanovitz.



Todos ellos tuvieron a su cargo la coordinación de lo que los bogotanos y visitantes a la capital encontrarán en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Galería Santa Fe, la Sala de exposiciones de la Asab, la Cinemateca Distrital, el LIA (Laboratorio Interdisciplinario de las Artes), El Parqueadero/Mamu (Museo de Arte Miguel Urrutia de Banrepública), el Museo de Arte de la U. Jorge Tadeo Lozano, el Centro Colombo Americano, la fábrica de pastas El Gallo (plaza España) y en www.45sna.com.



Creado en 1940, el Salón es uno de los espacios que no solo le ha revelado al país lo más destacado de nuestro arte, sino que fue cuna de grandes nombres, como Fernando Botero, Enrique Grau y Alejandro Obregón, entre otros.

Obra de Rafael Gomezbarros, artista homenajeado este año. Foto: cortesía Barcú

Barcú, en La candelaria

El próximo 17 de septiembre se inicia la feria Barcú (Bogotá, Arte y Cultura), que en su sexta edición se consolida como el gran encuentro de las artes pláticas del barrio La Candelaria. El artista invitado nacional en esta oportunidad será Rafael Gómezbarros, quien presenta su trabajo más reciente ‘Las Cosas Bellas nos Hacen Esclavos’.



Durante 6 días, los asistentes disfrutarán de espacios no convencionales, muestras de arte, música, teatro y arte urbano. Horarios: Entre semana de 1 a 9 p.m. Sábado y domingo: 11 a.m. a 9 p.m. Valor del pase por el día: 25.000 pesos. (Inf.: barcu.com)

‘Monumento al Tornillo Desconocido’ (foto), del artista Gabriel Zea, en el monumento de Los Héores, en Bogotá. Foto: cortesía Idartes

Premio luis caballero

Con la obra ‘Monumento al Tornillo Desconocido’ (foto), del artista Gabriel Zea, en el Los Héroes, y ‘En el fértil suelo-La travesía’, de María Elvira Escallón, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Idartes abre las muestras de los 8 nominados al X Premio Luis Caballero, que se extenderá hasta abril del 2020.



Estos trabajos hicieron parte del Programa Distrital de Estímulos 2018, que recibieron 17 millones de pesos para la ejecución de la obra. El ganador recibirá 45 millones de pesos y una comisión de obra para un proyecto inédito que se expondrá en la Galería Santa Fe en 2021. (Inf: idartes.gov.co)

Obra de la Feria del Millón. Foto: cortesía Feria del Millón

Otras dos propuestas alternativas

Paralelo a las grandes ferias, tendrán lugar la Feria del Millón y Odeón Intensivo, otras dos propuestas alternativas, que apoyan el trabajo colectivo y de los jóvenes artistas.



Este año, la Feria del Millón se toma los espacios del Hospital San Juan de Dios, con obras que no superan el millón de pesos. (Lugar: carrera 10 no. 1 sur)



Por su parte, Odeón Intensivo presenta acciones, instalaciones y diversos proyectos inmersivos e interactivos, que incluyen ‘performance’, una estación de realidad virtual, talleres de danza y movimiento y proyecciones. (Lugar: Espacio Odeón, Carrera 5 no. 12C – 73)



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

