Aparece en Holanda cuadro de Picasso, robado hace 20 años

El cuadro Busto de mujer, del artista español Pablo Picasso, robado hace veinte años del yate de un jeque árabe, fue localizado en los bajos fondos de Ámsterdam tras cambiar de manos al menos veinte veces, confirmó este lunes el autor del hallazgo, el investigador de arte holandés Arthur Brand.

“Hablamos del artista más grande del siglo XX y esta era una de sus obras más importantes y su favorita, porque ni la firmó ni la vendió. Estuvo en su casa hasta su muerte”, dice Brand.

La obra es un retrato de la pintora Dora Maar, pareja de Picasso en los años 30 y 40, y el artista la pintó en 1938, un año después del Guernica.



El investigador llevaba detrás de la pista del lienzo desde 2015, pero incluso él, un detective de arte con experiencia, lo había dado por perdido.



La pintura era propiedad de un jeque saudí, Abdul Mohsen Abdulmalik, quien lo adquirió en los ochenta en la galería Pace de Nueva York por una cifra no confirmada, pero cuando fue robado de su yate en Francia tenía un valor en el mercado de 4 millones de euros.



Con el paso del tiempo, las autoridades francesas dieron el caso por cerrado porque la mayoría de las veces, señaló Brand, "cuando un cuadro así desaparece totalmente es porque sus ladrones no lo han podido vender y apuestan por destruirlo para quitarse de problemas".



El propietario ofrecía una recompensa de 400.000 euros, pero tras perder la esperanza de encontrarlo, recibió 4 millones de euros de la compañía de seguros y ahora esta tiene el lienzo en su propiedad en Ámsterdam.



En 2015, el investigador escuchó por primera vez que el cuadro estaba circulando por los bajos fondos de Ámsterdam. Hace unas semanas, supo que un comerciante lo había comprado sin saber de qué se trataba y, cuando se dio cuenta de que era robado, contactó con el entorno de Brand en busca de ayuda, pero en un principio el marchante no lo entregó por miedo a los problemas legales. “Sabíamos que no tenía nada que ver, así que llegamos a un trato: me daba el cuadro y no hay investigación”, dice.



