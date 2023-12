No se pierda el 'Orgasmo' de Antonio Sanint antes de que termine la temporada

Antonio Sanint lleva varias semanas presentando su más reciente stan up comedy. Es sobre el sexo, se ríe de eso, pero no en tono vulgar. Durante casi dos horas habla de manera desparpajada sobre coitos, eyaculaciones, hormonas, pero sobre todo, de orgasmos.

Basada en su libro Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó, esta obra resolverá dudas existenciales de una manera diferente, llenas de humor.



"Es que se nos olvida que todos venimos de uno de al menos ¿ no? Y que ojalá sean dos, pero ese generalmente viene como dos horas después si es que ya no se durmió", dice Sanint sobre Orgasmo, su stan up comedy que se presenta hasta el 22 de diciembre, el Teatro Nacional de la calle 71 de Bogotá.

Es imposible no pensar en la película de Woody Allen 'Todo lo que siempre quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar'...

Así es. Y mi libro tiene mucho que ver. Está basado en esa libertad de poder hablar con humor y comedia que siempre es una forma más fácil, de nuestra evolución, de dónde venimos, cómo somos, cómo nos hacemos, qué pasa en el parto, las hormonas de la adolescencia, cómo llegamos a la parte del amor y a la parte del orgasmo y como es el origen de todo.

Orgasmo, espectáculo de Antonio Sanint

Antonio, ¿por qué nos cuesta tanto el tema del sexo siendo una cosa tan tan natural? ¿Nos da pudor, será el tema religioso o los tabúes sociales?

Yo sí creo que la religión nos hizo mucho daño, en esa arte evolutiva, eso del pecado natural, el cuento de Adán y Eva desnudos y toda esa cosa es es bastante patética. Todos en la faz de la tierra tenemos exactamente lo mismo y nos gusta, y tenemos orgasmos, placer, entonces hay que quitarle todas esas arandelas y yo creo que la risa es una forma de hacerlo, ayuda porque las sociedades occidentales, sobre todo las latinoamericanas, somos más mojigatas que las europeas.

Cuéntenos un poco del show.

Hablo mucho de cómo venimos, de qué somos como especie, de lo importante que es el orgasmo para la especie y de lo importante que ha sido el orgasmo para toda la evolución, sin orgasmo no habría evolución y por un orgasmo hemos perdido imperios, Elena de Troya es el ejemplo más claro. Hoy en día pese a las los avances tecnológicos y las intelgencias artificiales, toda la humanidad, toda, sigue llegando a la tierra con un orgasmo.

¿Cómo se siente de volver a pararse en el escenario?

El escenario para mí es un lugar feliz, a mí me encanta me encanta estar allá arriba, no hay tristeza, no hay hay dolor, no hay nada, me siento muy tranquilo, soy muy feliz allá arriba. Y el contacto con la gente es lo más bonito porque la idea es no perder la honestidad en este mundo tan virtual, entonces el contacto es muy rico, tanto para uno como para el público, aquí la gente ve si uno se equivoca, se resbala, a la gente le puede no gustar elshow, son cosas que solo el teatro te permite.

¿Algo para agregar antes de terminar?

Decirle a la gente que es un show para mayores de 16 obviamente porque a esa edad ya ellos saben más que todos (ser ríe). Es un show de adultos para adultos, pero no es vulgar, eso es algo muy importante de destacar, es alrededor del sexo, de nuestra vida sexual, y del orgasmo.

