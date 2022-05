La escena es violenta y fascinante. Antonio Caro había sido rechazado en el Salón Nacional de Artistas de 1973. Su furia no estaba escrita y la galerista Rita Agudelo lo invitó a exponer en su espacio, ubicado, justamente, frente al Museo Nacional. Ambas inauguraciones coincidieron. Caro se tomó unos tragos y cruzó la calle. Invitó a varios fotógrafos para que lo siguieran porque iba a realizar una “acción plástica”. Nadie lo siguió. En su búsqueda frenética encontró al crítico Germán Rubiano, el responsable de no estar en el Salón, y le dio una soberbia cachetada enfrente de todo el mundo. Y se adelantó casi medio siglo a la cachetada de Will Smith, no por su esposa ni por honor, sino para entrar de lleno en la historia del arte colombiano con apenas 23 años.

Fue su segunda “intervención” escandalosa en el museo. Tres años atrás había sido la gran noticia del Salón Nacional, porque su obra había provocado que todas las señoras emperifolladas y con faldas largas tuvieran que saltar con sus tacones para evitar los charcos de una inundación. Alegre Levy tituló en EL TIEMPO: ‘¡Se inundó el Salón!’. La obra de Caro era un busto de sal de Carlos Lleras Restrepo en una urna de cristal. Caro empezó a llenarla de agua para que se deshiciera, pero los bordes estaban mal sellados, y el agua de la pecera se regó por el piso del museo.



Caro murió hace un año. Y el Museo le rinde homenaje con una exposición que tiene todo su ADN tierno y subversivo. La primera sorpresa de la muestra es la reaparición de la cabeza de Lleras. Y tirarle agua encima es uno de los grandes placeres de la muestra.

El cierre de esta acción plástica es el ‘remake’ de ‘Defienda su talento’. Foto: Cortesía Museo Nacional

Caro no hizo demasiadas obras en su vida; era un artista conceptual y las ideas de sus piezas quedaban flotando en el aire con la contundencia de una cachetada. Su Colombia-Coca Cola tiene varias versiones y es un clásico del arte colombiano. Su Todo está muy Caro –con la inflación más alta de los últimos 21 años– está más vigente que nunca. Su Aquí no cabe el arte –una obra que hizo en los años 70 con los nombres de desaparecidos en marchas– también resulta inquietantemente actual. Caro parece no haberse ido y el curador de la muestra, Víctor Manuel Rodríguez, hizo una jugada magistral y logró una comunión única entre la obra de Caro, su espíritu rebelde y el público.



Rodríguez acompañó durante un par de décadas a Caro en conferencias dentro y fuera del país, y parte de su tesis doctoral en la Universidad de Rochester giraba sobre su obra. Su nombre empezó a sonar con fuerza cuando el Museo se propuso hacer una muestra para homenajear a su hijo rebelde. Rodríguez aceptó de inmediato, pero se autoimpuso una condición: “No hacer una muestra contemplativa”. No se imaginaba una sala pomposa con obras de Caro en las paredes; tenía que haber algo más. Y su cabeza hizo clic con un número mágico: los 1.200 talleres de creatividad que dio Antonio en su vida.

El 'Colombia-Coca Cola' de Caro tiene una mesa de serigrafía para que la gente estampe su propia obra o su camiseta Foto: Cortesía Museo Nacional

Caro se conectaba de manera mágica con los niños (tal vez, porque en el fondo nunca dejó de ser un niño). Tenía una forma de ser que rayaba entre la ternura y la antipatía. Y su pedagogía se hizo legendaria. Caro recorrió todo el país con sus talleres. No los hacía solo para artistas, sino para gente común y corriente en cajas de compensación y casas de la cultura. Rodríguez rescató esa faceta y la puso al servicio de su obra.

Y sinceramente pocas veces se ha visto mejor.

‘Acción plástica: homenaje a Antonio Caro’ ofrece algunas de sus piezas originales más valiosas: la valla de Aquí no cabe el arte, del Museo La Tertulia; varias versiones clásicas de su Colombia-Coca Cola; su maíces; sus firmas de Quintín Lame. Tiene las piezas y al lado, un video de Antonio realizando la obra. Y, a un lado, la posibilidad de que la gente las intervenga. Y ahí comienza la diversión.



Antonio convirtió en obra de arte la firma del abogado indígena que, durante toda su vida, se dedicó a reclamar los derechos de los suyos ante el Gobierno. Su firma estuvo en cientos de peticiones sin atender. Caro ‘republicó’ su firma sin ningún comentario. En el Museo está en un cartel gigante, y la gente puede pintarla y reescribirla una y otra vez. Enfrente está la valla de Aquí no cabe el arte y debajo la gente ha escrito una y otra vez nombres de desaparecidos en los últimos tiempos.

El famoso ‘Colombia - Coca Cola’, un clásico del arte colombiano. Foto: Cortesía Museo Nacional

Su Colombia-Coca Cola tiene una mesa de serigrafía para que la gente estampe su propia obra o su camiseta.



“El día de la inauguración fui al baño y oí unos ruidos raros detrás de la puerta: un aggh-aggh-agggh angustioso. Y era un señor que se estaba tratando de cerrar la chaqueta porque se había quitado la camiseta para estamparla”, recuerda Rodríguez.



Caro nunca volvió a hacer la cabeza de Lleras, pero, por supuesto, debía estar. Su obra debía volver al origen: el Museo Nacional. Buscaron a un artesano en Zipaquirá que hizo una primorosa cabeza, buscaron unas gafas de marco negro parecidas a las del expresidente en el mercado de las pulgas y esta vez sí sellaron correctamente la urna. “Caro relacionaba la sal con los indígenas y al borrar el busto con el agua lanzaba un mensaje de regreso al origen muy poderoso”.



Antonio nunca fue militante de ningún lado. Y una de sus obras más divertidas es El imperialismo es un tigre de papel, una frase de Mao que Caro convirtió en tigrecitos de papel con letras con estética rusa. En la mesa hay tijeras y papel para hacer los tigres.

El final de la muestra no puede ser otro: el remake de su Defienda su talento. Ahí está su mano altanera en plena acción: Antonio continúa dando cachetadas hasta después de muerto.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA EL TIEMPO

@LaFeriaDelArte

