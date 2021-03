Antonio Caro: el último rockstar del arte colombiano

Antonio Caro era un rockstar. Su presencia iluminaba todos los lugares donde aparecía; nadie podía resistirse a su encanto. Era una leyenda viva de arte colombiano –finalmente su ‘Colombia’, escrito con la letras Coca Cola, es una obra de referencia mundial: una obra tan emblemática y reconocible como la de Fernando Botero– y todos los que se topaban con él querían abrazarlo, intercambiar unas palabras con él o darle la mano; incluso en la pandemia.

Hace solo unos meses, Antonio hizo una de sus últimas apariciones estelares en la Galería Casas Riegner y se plantó delante de la vitrina donde hizo una de sus última obras: el letrero ‘Jabón bendito jabón’ escrito con el jabón azul de lavar ropa.



Instaló una manguera, un balde, toallas y litros de jabón líquido, para que la gente –que también llegaba con su tapabocas de ¡Hola! Zapatín con cola– se lavara las manos y se las estrechara también a él. Terminó con las manos rojas e irritadas, pero con una sonrisa monumental. Y ese era él, Antonio en estado puro, un niño de más de 71 años que se convirtió en la referencia absoluta de lo que significa ser un artista joven.



(Lea también: 'Yo con yo', la visión de Antonio Caro sobre la pandemia)

Antonio Caro prepara su acción artística en Casas Riegner Foto: Cortesía del artista

(Además: Cómo vivir rodeado de arte durante la pandemia)



Todas sus historias tienen un halo especial. Él mismo era parte de su obra. Alguna vez, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, cuando todavía era un artista ‘importante’, pero no la leyenda en la que terminó convirtiéndose, los guardaespaldas de Carlos Andrés Pérez, en ese momento presidente de Venezuela, lo agarraron por las axilas creyendo que era un indigente o un colado en la exposición, lo jalaron unos metros y él solo atinaba a mover las piernas como una marioneta hasta que Gloria Zea, cuando se dio cuenta, intervinó a los gritos para que lo soltaran. “¡Es un artista importantísimo!”, gritó desesperada.



En otra ocasión, en los años 70, no fue admitido en un Salón Nacional de Artistas. La Galería Belarca –que estaba justo en frente del Museo Nacional– organizó una exposición de desagravio el mismo día de la inauguración del Salón. Caro hizo un letrero gigante que decía ‘Defienda su talento’.



En algún momento se despidió de sus invitados, salió de la galería con pasos largos y cruzó la calle. En la entrada del Museo reclutó a varios fotografos y les dijo que iba a hacer una acción plástica y cerró la defensa de su indiscutible talento con una sonora cachetada al crítico de arte Germán Rubiano.



(Le puede interesar: El emotivo homenaje de Antonio Caro a Jaime Ávila)

Antonio Caro es el autor de obras como la famosa pintura 'Colombia' en letras de 'Coca Cola'. Foto: Archivo EL TIEMPO

(Siga con: ¿Cómo llevarse un museo a casa?)



Caro siempre se vistió igual. Su uniforme eran unos tenis, jeans y camiseta. Fue un caminante incansable de la ciudad y de su amado Chapinero. Su pelo era parte indiscutible de su look: su melena plateada resplandecía como la de un león; siempre fue cegatón, pero en los últimos tiempos había prescindido de sus gafas con culo de botella.



Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional y presumía de haber entrado con uno de los mejores puntajes en el examen de admisión, pero luego –“para corregir ese exabruto histórico”–, no solo fue uno de sus peores estudiantes, sino que desertó. Su maestro fuera de las aulas fue otro rebelde del arte colombiano: Bernardo Salcedo.



Antonio no dejó muchas obras, pero fue el padre del arte conceptual en Colombia; siempre bromeaba con que era un tipo muy bruto y sus ideas se gestaban muy despacio, pero cuando brotaban eran contundentes: sus piezas alrededor del maíz; su invencible ‘Colombia’; su ‘Todo está muy Caro’; la firma de Manuel Quintin Lame o, hace poco, la obra que publicó EL TIEMPO en asociación con el Mambo en la que puso en una página entera su ‘Yo con Yo’ para hablar de la soledad de nuestros días.



(No deje de leer: La entrevista de BOCAS con Antonio Caro)

Obra 'Colombia', de Antonio Caro. Foto: Archivo EL TIEMPO

La última vez que lo vi fue hace poco más de una semana. Antonio fue mi amigo durante más de 20 años e hicimos juntos un par de proyectos de los que me siento orgulloso.



En DONJUAN, en una alianza con La W, publicamos su ‘Todo está muy Caro’ en una edición especial que firmó para todos los que compraron la revista en la edición de ArtBo en 2019 (para la sesión de firmas, por supuesto, llegó tarde y un centenar de personas tuvo que aguantar un par de horas en una fila y tuvimos que conseguir cerveza para todos y evitar un motín). Para una campaña de suscripciones de la revista 'Habitar' hizo un jabón con su lema de ‘Jabón Bendito Jabón’.



(Lea además: Este sábado 31 de octubre, reviva el viejo arte de darse la mano)

Su última travesura, con la que se divirtió mucho, fue su tapabocas para la pandemia. Foto: Archivo particular

Hace poco me invitó para unas charlas que estaba grabando para Youtube en Casas Riegner y, por supuesto, al final nos dimos un caluroso apretón de manos. Antonio no murió de covid-19. Todavía no se saben las causas de su muerte.



Mantenía su buen humor, su acidez y su ternura de siempre, pero se veía lento y usaba unas pantuflas porque tenía los pies hinchados. Antonio era inabordable y su vida privada tuvo siempre un halo de misterio. Y preguntarle por su salud habría algo así como una ofensa irreparable. Fue rebelde hasta la tumba. Todo está muy triste.



Yo estoy muy triste.



Adiós, Antonio.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA DE EL TIEMPO

@LaFeriaDelArte

También le recomendamos:

-García: una propuesta musical para viajar por Colombia



-¿Hace cuánto no da la mano? Inscríbase para dársela a Antonio Caro



-Llegó el momento de firmar sus obras de arte del proyecto De voz a voz