Dos activistas ambientales se adhirieron el 9 de noviembre con pegamento a la famosa obra de arte 'Latas de sopa Campbell' del artista estadounidense Andy Warhol en la Galería Nacional de Camberra, para exigir al Gobierno de Australia que deje de subsidiar los combustibles fósiles.

Un vocero de la Policía del Territorio de la Capital Australiana, que integra a Camberra, dijo en una conversación telefónica con EFE que el pegamento con el que se adhirieron "no era muy bueno", y que las activistas lograron salir de la galería antes de que pudieran ser detenidas.



El grupo Stop Fossil Fuel Subsidies, que se ha declarado responsable de la protesta, publicó en Twitter el video, en el que aparecen dos personas disfrazadas con pelucas pintando sobre el cristal que protege la obra de Warhol, mientras incluye consignas como "crisis climática" o "protesta artística".

(Tal vez quiera leer: Juan Martín Fierro y su caminata novelada por la Sierra Nevada)



Este grupo, que acusa al Ejecutivo de Camberra de dar a la industria de combustibles fósiles unos 7.545 millones de dólares, exigió que Australia reduzca las emisiones de dióxido de carbono y deje de aprobar nuevos proyectos de explotación de gas y carbón.



"¡Que la COP27 cuente!", reclamó en otro tuit el grupo australiano de activistas, que asegura ser parte de la red mundial A22 Network, que promueve la desobediencia civil con motivo de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP27), que se celebra entre el 6 y el 18 de noviembre en Egipto.

(Le puede interesar: Ortografía: ¿se dice 'coadyudante' o 'coadyuvante'?)



Al confirmar el incidente contra la obra, que data de 1962, la Galería Nacional de Australia indicó en un comunicado que esta institución "no desea promocionar estas acciones y no hará más comentarios" al respecto, pues la protesta está siendo investigada por las autoridades.



El incidente en Australia, uno de los mayores contaminantes per cápita del mundo, es parte de una serie de recientes protestas de activistas climáticos, como la también adhesión con pegamento a los marcos de los cuadros de 'La maja vestida' y 'La maja desnuda' de Goya en el Museo del Prado de Madrid el 5 de noviembre.



Estas acciones también se dieron en Londres con 'Los girasoles' de Vincent Van Gogh, así como en Roma, en donde los ecologistas optaron por lanzar puré al cuadro 'El sembrador' que realizó el artista holandés en 1888, entre otras obras artísticas.



Estas protestas, que han surgido con fuerza este año, reclaman el cumplimiento del Acuerdo de París para limitar el incremento de los niveles del calentamiento del planeta por debajo de 1.5 grados de temperatura media respecto a los niveles preindustriales.



EFE