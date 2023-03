El mundo se rige por gráficos; nuestra cabeza procesa en un sube y baja -con los picos de una montaña rusa- el precio del dólar, del petróleo y del carbón; el gráfico del Dow Jones; el de las fluctuaciones del café, las flores y la leche. La inflación rampante en Colombia o en Sri Lanka y Surinam. Es posible medir el tiempo de los ojos de un ser humano sobre la pantalla de un celular y sus pulsaciones por minuto; convertir en ese mismo sube y baja las horas en el baño de los empleados en una empresa o los kilómetros de tiras de papel higiénico que usan en un año. Es un mundo en el que todo se cuenta y en el que la productividad se mide con una rigurosidad escalofriante.

“Vivimos en una era de hiperproductividad”, dice el genial artista hondureño Lester Rodríguez. “Nunca antes se había sumado tanto talento humano capacitado, sin embargo, el contraste con los años 70 (cuando se hablaba del ‘estado de bienestar’), resulta brutal. Las condiciones económicas y de trabajo de personas altamente educadas y competentes, son cada vez más precarias; es mano de obra que apenas subsiste; no es un mundo de obreros explotados, sino de toda la fuerza laboral”. Rodrígez habla de la imposibilidad de comprar una casa; o de soñar con una pensión generosa; o de cuentas de ahorros de recién egresados de la universidad que, al final de mes, apenas si tienen unos pesos en su saldo. Y habla, por supuesto, de las diferencias cada vez más abismales entre los hombres más ricos del mundo y el resto.

Lester hizo varios gráficos -con ayuda de su hijo, el economista Arturo Aguilar- en los que exploró las montañas de la desigualdad global; estudió con juicio los informes de ONG's y se encontró con la caída de los impuestos para los megarricos en todo el mundo o el derrumbe de la bolsa con el covid, y con esas cifras decidió crear unos paisajes dignos de nuestros tiempos. Sus pinturas son abstracciones de la realidad mundial; tras sus gráficos se esconden la explotación minera, los despidos masivos o las tasas de usura. Sus óleos pueden verse como montañas imposibles de escalar o de desafiar. No alcanza el oxigeno para entender tantos millones de dólares en el mercado, tantos millones de pobres en el mundo y tantas horas de millones de personas dedicadas a mejorar ‘la productividad’ para generar más y más ‘ganancias’.

La pieza central de la muestra no tiene el color de las pinturas; es un mapamundi dibujado en el piso con bolas de papel negro. La pieza -con su total oscuridad- y el simbolismo del papel arrugado -que remite al petróleo y al mundo de los oficinistas y los despidos- cierra una reflexión brutal y global. Es una visión del mundo que convierte el planeta en una cantera para explotar sin recato. Sin embargo, Lester deja un hilo de esperanza con un letrero encima: El precariado resiste. “Antes se hablaba de proletariado -explica- hoy en día es el precariado en las condiciones laborales de todos”.



Los paisajes de Lester contrastan magistralmente con la obra de Ana Mosseri en el primer piso de la galería. Los paisajes de Ana son una celebración total del color y de las pequeñas alegrías que puede tener un ser humano solo con un paseo en bicicleta; porque -entre otras cosas- así nació la obra.

Obra de Ana Mosseri. Foto: cortesía galería Nueveochenta

Mosseri estaba en Nueva York, y en medio de un paseo por el Central Park, por poco deja tirada su bicicleta para fotografiar la explosión de color de unas preciosas flores amarillas en pleno verano. Las fotografió en todos los ángulos posibles y sus ojos grabaron la intensidad perfecta de la luz.



Ana es una pintora pura; sus ojos no ven formas sino colores. En su casa revisó las fotos y las dibujó en varias hojas de papel. Los dibujos originales son inexplicables. Sus lápices marcaron las luces y las sombras más que las formas; son una especie de negativo pictórico. Los dibujos pasaron por un escaner y luego, en su I-pad, revivieron sus colores en su propia versión, ¡y qué colores!



Su sala es un soplo de aire fresco; es huir del gris de la ciudad y de los gráficos de productividad para respirar el mundo que se esconde detrás de las oficinas y las fábricas.



Es inevitable salir de la galería y no ver la belleza de un antejardín en una vieja casa de Chapinero o las miles de flores amarillas de los dientes de león que, milagrosamente, nacen orgullosas entre las grietas de las calles de Bogotá. El precariado -finalmente- siempre tendrá un motivo para resistir.



