Los perros de Ana Mosseri huelen a perro; no he jugado con ellos, no se han sentado conmigo en ningún sofá, pero puedo decir, sin temor al insulto o a la blasfemia, que huelen a perro, que huelen a monte, que huelen a sabana y a pelo y a perro mojado. Las pinturas de Mosseri no huelen a trementina, sino que ofrecen el olor del campo y la lluvia: el olor de su propia finca en Guasca. Pero la exposición que presenta en La Casita (calle 86 n.º 27-85) es algo más que un encuentro con la naturaleza; es un reencuentro vital y emocional con la pintura.

Mosseri ha sido profesora de pintura de la Universidad de los Andes; sabe, como pocas personas, los secretos de la técnica y su historia. Puede pasar horas hablando de lienzos, óleos, bastidores, acrílicos o guaché y otro par de horas sobre los milagros del color. Y, como buena pintora, ama los prodigios de los impresionistas, el vigor de Van Gogh, la delicadeza de Hockney y, en Colombia, los inmortales paisajes de la Escuela de la Sabana. Finalmente la pintura y el paisaje son un matrimonio indisoluble; pueden pasar los siglos de los siglos, y los árboles y el horizonte siempre estarán en un cuadro.

Se trata de la misma imagen con diferentes paletas: azul, rojo, verde y amarillos ocres. Foto: Cortesía de la artista

En el comedor de la sala de su casa paterna hay cuatro obras pequeñas de uno de sus representantes ilustres: Roberto Páramo. Y, en la última década, sus propios objetivos pictóricos tenían como fondo el paisaje. Mosseri pintó a sus dos hijas con botas pantaneras hasta el cansancio en su finca. Su pintura fue testigo de cómo crecieron y se convirtieron en adolescentes. Hace poco se ‘fueron’ de los cuadros, quedó el paisaje desnudo y, entre la maraña, quedaron sus dos perros cavalier king charles spanier con sus imponentes manchones de pelo café sobre blanco. Y ahí nació esta serie.

***

Las exposiciones de La Casita, rigurosamente curadas por Camilo Chico, siempre proponen un diálogo con un cuadro. En este caso la conversación visual era con otro representante de la Escuela de la Sabana: Eugenio Peña. Se trata de un paisaje sabanero que tiene el verde y el ocre como absolutos protagonistas. Y los cuadros que abren la exposición tienen esa paleta: son sus perros perdidos en el verde.



Y, en ese punto, Mosseri logró el milagro de ir más lejos, porque la exposición es una reflexión sobre el color y sus posibilidades. Sobre la belleza, la abstracción y la figuración. El mismo motivo lo llevó a otros colores: el mismo cuadro con diferentes paletas. El mismo tríptico se repite en azul, rojo y amarillo, “sin los perros serían cuadros abstractos, pero no me interesaba, necesitaba mostrar la realidad, un individuo”, dice Mosseri. “El color sugiere otras cosas: horas del día, estados de ánimo…”.

Al lado de cada tríptico aparecen los estudios de color.. Foto: Cortesía de la artista

En una sala más están las impresiones de sus estudios en el iPad. Y, a un lado de cada tríptico, aparecen como un pantone o una obra abstracta, los estudios de color para llegar al punto exacto de la vibración de la pintura. Y es lo que le da nombre a la exposición: El disco de Newton.



La Casita también tiene una exposición de Freda Sargent, una de las grandes artistas de todos los tiempos en Colombia. Se trata de una bellísima colección de su obra reciente. “Freda se ha convertido en mi mentora”, dice Mosseri, “ella casi no sale de su casa y el mayor honor para mí fue que, el día de la inauguración, insistió en salir y ver mis pinturas en la noche: porque toda la pintura tiene que ver con la luz. Y ella quería verlas con luz artificial”.



Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

@LaFeriaDelArte

