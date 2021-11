Las amistosas criaturas devianas

Julio Cortázar imaginó famas y cronopios, imaginó a la Maga y a Oliveira y relojes que dan mordiscos, pero hubo una criatura que es parte esencial de su fauna y de sus bestiarios. Y es real: el axólotl. En el cuento –que lleva el mismo nombre: Axólotl–, la criatura aparece descrita con toda la poesía que destilaba Cortázar:



“Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que más me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas”.

El axólotl vive en México, y su cuerpo es de una extrañeza apabullante. Parece que siempre está sonriendo y es una especie de larva que no evoluciona. Tiene cuatro manitas humanas y una inquietante sonrisa en la cara. Su cabeza parece rodeada por una corona de rayos. Y Ana María Devis –como el personaje de Cortázar– terminó seducida por ellos.



Devis estaba en un proceso creativo bastante azaroso: tenía bolsas y bolsas llenas de pañitos para retirar maquillaje y pelo humano. Había empezado a tejer unas criaturas sin nombre, y su hermano le mostró el cuento de Cortázar.



Su encuentro con los axólots, o los ajolotes como se los conoce en México, la llevó al papel.



Hizo varios dibujos en los que quedaron tejidas las criaturas que estaban en sus bolsas. Sus ajolotes son dibujos con cuerpo real. Tienen unas delicadas crestas con restos de maquillaje, y en caso de que el viento pudiera atravesar el cristal que los enmarca y los protege, se moverían con la gracia de una anguila.



Los dibujos fueron una estación.

Los axólotl querían ser algo más.

Y tuvieron su metamorfosis.



***



En la finca en la que Devis estuvo buena parte de la pandemia había un samán centenario y una iguana que subía y bajaba por su tronco todos los días.



Ana María empezó a recoger la piel de la iguana cada vez que cambiaba de piel; hizo lo mismo con la corteza del samán y llevó toda esa piel deshecha a sus bolsas de pañitos usados de maquillaje, ya no solo suyos, sino de 40 amigas cercanas; pelo de cepillos usados (también de esas amigas); ramas de palma de areca y trozos de alambre de cobre. Y nació un nuevo ecosistema.



‘Relaciones simbióticas’, su exposición en la Galería Sextante, es, en palabras de la curadora Inés Arango, “un ecosistema de afectos e infinitos micromundos que se despliega como una sinfonía de materiales residuales”.



Es un manglar de pieles muertas.

O algo más.



Devis creó una criatura única: un coral de arte donde todas sus microcriaturas viven en armonía. La pieza central es una escultura única y descomunal: sus patas de palma parecen siempre a punto de dar un paso. Devis –en la misma línea biológica– decidió crear nombres científicos para todas las subespecies que viven dentro de su fabuloso Frankenstein y un abecedario propio.



La muestra combina fotos –primeros planos de sus magníficas criaturas hechas por Lisa Palomino–, y unas preciosas serigrafías con esos nombres misteriosos –como Pogodálten, Ganxulosepaó o Cosolxujiquilidiorúi–, que en realidad nacen de los nombres de su materia esencial, entre otras cosas, marcas de maquillaje como Revlon, MAC o Estée Lauder; pero la explicación científica real es algo que solo pueden exponer cabalmente ella y Alberto Miani, el creador de la tipografía. Finalmente, para apreciar la belleza de un axólotl o de una de una de sus criaturas devianas, no es necesario conocer el nombre científico. Basta verlas. U oírlas. Porque la muestra tiene un video –también hecho por Lisa Palomino– en el que se ve su piel en primer plano y se oye –entre otras cosas– su corazón.



No dejen de verla. Tal vez, como en el cuento de Cortázar, terminen en la piel de Devis.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

