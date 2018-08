La trasescena del universo de la radio

Aunque la radio es un medio auditivo, también es posible que la nostalgia por ella entre por los ojos. Eso pasa con la obra 'Amor en tiempos de radio', de Laura Villegas, que se estrena este jueves en el Teatro Nacional La Castellana, de Bogotá.



Es una pieza que se construye a partir de pequeños y resonantes detalles, como los largos y refinados micrófonos que se usaban en los albores de este medio, los sonidos de los Beatles y la música tropical colombiana que salía desde una cabina, así como el anuncio del premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez en la voz de Yamid Amat.

Todos esos detalles componen también la historia de Nuevos Mundos, una emisora llena de personajes excéntricos y que es el corazón de la historia de la obra.



“La verdad, mi pasión es más el sonido que la radio. Yo había querido hacer una obra en la que la columna vertebral fuera lo sonoro. En paralelo, siempre me han causado curiosidad las historias detrás de la gente que hace radio porque, muchas veces, uno se topa con un locutor que conoce por su voz y de repente le ve la cara y es otra persona”, explica la directora.

El punto de partida de la historia es el primero de febrero de 1940, cuando nace la emisora Radiodifusora Nuevos Mundos, fundada por don Aldemar Bolaños hijo, encarnado por Diego Vélez.



La secuencia inicial mostrará los enredos que deben superar los empleados de esta novel emisora para que el “distinguido oyente” reciba un sonido y una narración impecables. Es la trasescena de un medio en el que un segundo de silencio puede ser un vacío eterno.



La pieza va avanzando por los diferentes momentos claves de la radio colombiana en el siglo XX, mezclados con hechos históricos de cada época. Villegas enfatiza que su idea era poner en escena un imaginario de cómo podría llegar a ser el universo de una emisora en particular.



“Cada década tiene sus noticias, sus hitos, sus eventos históricos particulares, que es lo que te hace avanzar en el tiempo, pero no pretendo ser una historiadora ni pretendo que sea documental, ni que todo el mundo diga: ‘Sí, así sucedió’. Para nada, es pura inspiración”, asegura.



Villegas se ha destacado como una de las principales directoras de arte de la escena colombiana, gracias a obras suyas como '13 sueños', un complejo recorrido onírico que se tomó las ruinas del antiguo TPB; y también creando escenografías de piezas tan importantes como 'Labio de liebre', de Teatro Petra.

Laura Villegas escribió y dirige esta puesta en escena. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Esa intervención del espacio también es fundamental en Amor en tiempos de radio, pues para cada cuadro temporal, el vestuario y la disposición de la escena sufren una transformación radical. Es así como se pasa de la refinada estética personal de los tiempos del radioteatro al estilo contestatario y libre del movimiento hippie de la década de 1960.



“Yo tenía claro que no iba a poder plasmar en una obra todo el siglo XX y toda la historia de Colombia, pero sí quería tener ciertos elementos que fueran llevando de la mano al espectador para que sintiera que se estuviera transformando, y una de esas cosas las da el vestuario. La escenografía no varía mucho, pero sí por lo menos cambia el espacio para que uno no sienta siempre lo mismo”, explica la artista.



Además de Vélez, en la pieza actúan Marcela Agudelo, Ana Soler, Santiago Moure, Laura Mayolo, Hernán Cabiativa, Milton Lopezarrubla, Erik Cuéllar y Juliana Herrera, quienes le dan vida a todo el equipo de trabajo de Nuevos Mundos, con personajes como la glamurosa locutora, la humilde cantante, el enérgico libretista y el pintoresco todero.



Villegas cuenta que empezó a trabajar en historias preliminares hace unos años junto al dramaturgo Fabio Rubiano, quien creó la dramaturgia de '13 sueños'. Pero desde septiembre del 2017, la artista se metió sola al proceso de escritura –de hecho, esta es la primera obra de su autoría–. “Me tocó lanzarme y me tocó escribir, pero hay muchas cositas que son de Fabio, todavía queda un rastro de él en ciertas escenas, en ciertos lenguajes”, asegura.



Este trasegar de Nuevos Mundos llega hasta finales de la década 1990, justo antes de la llegada del nuevo siglo. En ese recorrido se muestra cómo sus miembros decidieron reinventarse en cada etapa, como la muerte de la radionovela, y también hay ciertos guiños a la historia de este medio en Colombia.

Dónde y cuándo

Jueves y viernes, 8:30 p. m. Sábados, 5 y 8:30 p. m. Domingos, 6 p. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15. Desde 48.600 hasta 73.600 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES @YhoLoaiza