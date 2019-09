'América', el inodoro de oro robado en el Reino Unido

En el Blenheim Palace, histórico lugar donde nació el célebre primer ministro Wiston Churchill, se esperaba que fuera un éxito la experiencia de "tener un momento privado" con una de las más famosas obras de arte del irreverente artista italiano Maurizio Cattelan.



Se trataba de un inodoro de oro sólido, pieza artística cuyo nombre es América. El dorado objeto parecía funcionar a las mil maravillas, tanto que fue instalado con todo cuidado para que el visitante pudiera usarlo, de eso se trataba el "momento privado".

Su presencia en el Blenheim Palace estaba anunciada para una temporada que iría del 12 de septiembre al 27 de octubre, y hacía parte de una anunciada exposición de obras emblemáticas del artista, la primera muestra en solitario del italiano en Londres, en 20 años.



Las instrucciones para usar el inodoro de oro de 18 kilates pasaban por reservar su uso en el palacio, no tardarse más de los tres minutos reglamentarios, no entrar al cuarto de baño con maletas y no mojarlo o acurrucarse sobre él, solo sentarse.



Sin embargo, la exhibición y uso de la pieza artística, valorada en un millón de libras estrelinas (1,12 millones de euros) no alcanzó a durar lo suficiente. Puesto que en la madrugada del 14 de septiembre, se supo que el objeto fue robado del Bleheim Place, la mansión en la campiña inglesa que acunó a Churchill.

Los primeros informes hablan de la detención de un hombre de 66 años. La policía de Thames Valley fue alertada alas 3:57 de la madrugada sobre la desaparición del objeto, que estaba conectado a las tuberías y era usado por el público.



Por lo mismo, anunció también que el hurto había causado "daños graves y un escape". Lo que llevó a cerrar la mansión ubicada en Woodstock (Oxfordshire). La policía también indicó que el robo pudo estar a cargo de un grupo que pudo emplear en el hecho al menos dos vehículos.

"La pieza de arte no ha sido aún recuperada, pero efectuamos una investigación exhaustiva para hallarla y llevar a los responsables ante la justicia", declaró la inspectora Jess Milne.

La escultura y su autor

América, escultura satírica -como muchas de Cattelan, se mostró por primera vez en el museo Guggenheim de Nueva York, en el 2016. También allí se permitió que los visitantes la usaran -en su momento se informó que más de 100.000 personas pudieron hacerlo- y, después, el museo se la ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Cattelan, nacido en Padua en 1960, es recordado también por obras en las que prima la mofa -incluso de sí mismo-. Una de ellas es La novena hora, en la que recrea, de forma hiperrealista, la imagen del papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito.

Es conocida la anécdota de la indignación que esta imagen generó cuando se exhibió en Polonia, donde muchos de los espectadores trataron de quitarle de encima el metorito a la escultura del pontífice para ponerlo de pie.



Sobre esto, el artista había celebrado esa reacción del público. Puesto que su obra cuestionaba conceptos como la infalibilidad del papa o la voluntad de Dios, y que fuera la gente del mundo la que trataba de salvar a la figura de un ataque desde el cielo, lo maravillaba.

Otra de sus obras conocidas era la del caballo que en vida se llamó Tiramisú y fue ejemplar de carreras. Pero una vez muerto fue disecado y suspendido del techo, la pieza fue bautizada Novechento, y también hacía parte de la muestra en Blenheim, junto con las anteriores.



El palacio de Blenheim, construido en el siglo XVIII, es aún residencia de los descendientes del histórico dirigente británico y es patrimonio de la humanidad y una de las atracciones turísticas del Reino Unido.

EFE Y REDACCIÓN DE CULTURA