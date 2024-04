Amaranta Osorio: “No sé si tengo un espacio en la dramaturgia, sigo luchando ese lugar”

Su arte tiene el poder de llegar a una gran cantidad de personas y sanarlas; por otro lado, es el impacto de sus obras y la respuesta de su audiencia los encargados de sanarla a ella. Cuando Amaranta Osorio decide incursionar en el mundo privado, sabe muy bien que abarcará una historia con la que muchos y muchas conectarán.

El teatro se convirtió, desde que tiene uso de razón, en un estilo de vida. La escritura, por otro lado, la acompañó desde los ocho años, y, desde entonces, ha sido imposible desligarse de lo que sería su mejor aliada. Es precisamente esta herramienta la que le ha permitido comprender el mundo. Y ha sido allí en donde ha plasmado en letras, pensadas para teatralizar, sus mayores tristezas, las injusticias propias y las ajenas, y su mirada femenina.

En el arte, la mayoría de los creadores están presentes en su obra. Con Amaranta Osorio no es la excepción: esta dramaturga, de 45 años de edad, es experta en retratar las complejidades humanas, principalmente aquellas que están marcadas con un indiscreto enfoque de género. Esto debido a que su experiencia como mujer -y como mujer que decidió ser dramaturga- ha generado una herida muy profunda que se evidencia en su creación.

Creció en un mundo artístico y cultural: sus padres participaron en teatro y hacían giras con ella. Con el tiempo su mamá, Cristina cepeda, ya fallecida, se dedicó a la pintura, y su papá, Ramiro Osorio, dirige actualmente el Teatro Julio Mario Santo Domingo.

Amaranta tiene tres nacionalidades: colombiana, por su padre; mexicana, por su madre, y española, por decisión propia, pues desde adolescente emigró a ese país para empezar su vida como teatrista. Nació en Querétaro, México, pero vivió su adolescencia en Colombia. Para esa época, sus padres querían que estudiara Ciencias Políticas y Economía; no obstante, para ese entonces el arte ya era, en ella, una pasión intrínseca y arraigada.

Actualmente es licenciada en dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de España (RESAD); tiene una maestría en Gestión Cultural; un Máster 1 en Estudios Teatrales de la Sorbona, y un curso en liderazgo de Harvard. Es también actriz. En sus inicios, por ser latinoamericana, sólo realizaba papeles estereotipados, como monja, niñera y prostituta. No le hacían pruebas de otros personajes.

Los premios por su dramaturgia no demoraron en llegar: ‘CLIC’ fue premiado con el Calderón de Literatura Dramática; ‘Moje Holka’ recibió el Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, y ‘¿Contestas?’ (El cual es su primer reconocimiento), obtuvo el Premio de Teatro Exprés de Caja Madrid. Alguno de ellos y muchos otros han sido publicados en España, Francia Chile, México, Argentina y Checoslovaquia.

Por último, ha actuado en más de veinte obras de teatro, cinco largometrajes, diez series de televisión y uno que otro cortometraje. Desde el 2011 pertenece a la red internacional de creadoras escénicas Magdalena Project, grupo en el que ha encontrado el gran apoyo de otras mujeres que impulsan su arte.

¿Recuerda la primera vez que tuvo su primer contacto con el teatro?

Bueno, la primera vez no la recuerdo. Sé por lo que contaron que mi primer contacto fue cuando mi madre actuaba y yo estaba en su ‘pancita’. Luego, la primera obra en la que salí fue el ‘Globito manual’, que es una obra de Carlos José Reyes. Mis padres, tenían un grupo de teatro que se llamaba ‘El Ropero’, y tenían una obra que ellos hacían con las manos, como marionetas y, aun siendo una bebé de meses, me sacaban como marioneta.

Normalmente la catalogan como “la dramaturga latinoamericana más representada en Europa”, ¿por qué ha hecho su carrera mayormente en este continente?

Estoy en España porque vine a estudiar dramaturgia en la RESAD. Tuve la suerte de que me aceptaron en la escuela, y me quedé y no volví. Justamente ahora tengo muchas ganas de poder hacer más cosas en Colombia y en México, pues en Colombia no hay ninguna obra publicada, lo cual me avergüenza. Me encantaría que no solo se conocieran mis creaciones, sino también dar talleres y compartir lo que me han enseñado. Ahora mismo estoy en eso.

¿Por qué escogió España para estudiar dramaturgia?

Porque en Colombia en esa época no había una escuela de dramaturgia y en México tampoco. Entonces, en España existía el lugar en donde podía estudiar escritura de teatro durante 4 años. Por eso estoy aquí.

¿Por qué es tan vital el enfoque de género en su obra?

Elegí tener en mis obras a protagonistas mujeres, porque como actriz siempre me quejaba. Muchos de los mejores papeles de la literatura dramática son hombres. Pero hay pocas mujeres, y las que había estaban locas o son malísimas. Yo crecí sin referentes de mujeres escritoras. Mis referentes eran todos masculinos, por lo que ni siquiera podía imaginar que iba a ser escritora. Y hay muchas, sólo que han sido silenciadas en la historia. Entonces, trato de rescatar a algunas mujeres del olvido: la última que hice fue una producción sobre Florinda Matto de Turner, una escritora peruana, quien fue la primera indigenista. También intento darle un homenaje a mi madre, a mi abuela... a todas esas mujeres que son heroínas anónimas. Ante eso, me dicen que sólo escribo historias relacionadas con género, y no es verdad: mis últimas obras, como ‘Mapa’, hablan de temas del desplazamiento forzado.

¿Cómo fue ese proceso de hacerse un lugar como mujer en la industria de la dramaturgia?

No sé si me he hecho un lugar, en realidad, siento que aún sigo luchando por mi lugar. Y creo que lo que he podido hacer es seguir escribiendo y escribiendo. Me han ayudado mucho los concursos, algunas becas y premios que me han dado. Lo anterior ha posibilitado que estrenen mis obras en los tres teatros principales de España, pero existen otros en los que no he podido entrar. Es verdad que durante la historia han criticado mucho la escritura de las mujeres, por lo que tenemos un poquito menos de consideración que los hombres. Y más complicado aún si eres una mujer latinoamericana con rasgos indígenas.

¿Cuál fue su primera obra galardonada?

La primera se llamaba ‘¿Contestas?’. Fue un premio de escritura rápida. La escribí en dos horas en el Círculo de Bellas Artes para la Asociación de Autores de teatro. Te daban una premisa y debías escribir una historia. Fue muy bonito. Ese fue mi primer premio y no me lo podía creer. Les decía: No, no. Ustedes me están haciendo una broma, ¿verdad? Era el síndrome del impostor. Ya luego en los siguientes premios me puse muy feliz.

¿Siempre consideró que era buena para lo que hacía?

No me considero buena, ni siquiera ahora. Es algo bastante extraño... Creo que eso viene de lo que bebemos con todas esas críticas que nos dicen. O sea, considero que hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y me ha ido bien, pero siempre hay un punto de duda. Yo creo que es un poco el síndrome del impostor.

¿Cree que el síndrome del impostor está relacionado con el género?

Sí, es decir, hay hombres que lo pueden sentir, pero no conozco una mujer que no lo haya sentido alguna vez, o al menos de mi generación. A veces me costaba incluso publicar una obra, hablar en público o dar clases. A mí me ayudaron mucho el grupo de mujeres del proyecto Magdalena. Todos tenemos muchas cosas qué decir, pero falta a veces ese empujoncito. A mí me lo dieron otras mujeres.

Entonces, teniendo en cuenta su experiencia, ¿por qué cree que las mujeres son más propensas a sufrir o a padecer del síndrome del impostor?

Porque en el colegio y en la sociedad nos dicen cosas como: calladita estás más bonita. Nos hacen sentir menos inteligentes, que no somos suficientes por lo que somos, que debemos tener el cuerpo perfecto, ser madres perfectas y ser buenas profesionales. Y al final estamos intentando vivir con unos estándares tan altos y nos piden muchísimo que no se puede siempre darlo todo. Además, creces leyendo a solo hombres, ¿cómo te vas a sentir buena mujer si no lees a nadie que se parezca a ti?

¿Ha habido algún momento en que las artes escénicas ha convertido un dolor o una coyuntura en arte?

En todas las obras de teatro sano algo de mí. Y creo que eso también es lo que le llega al público y lo que ha permitido que otras personas sanen. Tengo testimonios de gente que me dice que les he cambiado la vida y de mujeres que han dejado al marido que las golpeaba. Por ejemplo, en ‘Lo que no dije’ (en donde hablaba de todas las pequeñas y grandes violencias que he sufrido como mujer en primera persona), le preguntaba al público que alzara la mano si también las habían sufrido y muchos la alzaron. Ahí me di cuenta de que no estaba sola. Eso me ayudó a curarme. Luego escribí una obra sobre el duelo de mi mamá, titulada ‘Sobre tus alas’, en donde cada fragmento hay partes de mí. Ya en las últimas está ‘Humana’, que es sobre mi divorcio y la ruptura amorosa. Allí llegué a la conclusión de que los corazones rotos que logran repararse valen más, porque es cuando sabemos más, hemos crecido más y podemos amar más.

Finalmente, ¿por qué es importante visibilizar la mirada femenina en el arte, en esta ocasión en el teatro?

Es una cuestión de justicia y creo que es muy importante que nuestras voces se escuchen y que cada día haya más escritoras de diferentes razas y de diferentes países. Es otro punto de vista, normalmente muy distinto al de los hombres. Entonces, solo va a venir a enriquecer el mundo. Por ello es fundamental.