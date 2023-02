La obra es un potente monólogo, abierto a la improvisación, creado por Duncan McMillan y Jhonny Danahoe, que en estos días se presenta en el espacio Estudio de la Piña, en Bogotá, bajo la dirección de Sebastián Godoy y con la escritora caleña Amalia Andrade como protagonista. Y el éxito ha sido sorprendente. Todas las boletas están vendidas.

La obra ofrece los motivos que encuentra una niña de 7 años para ser feliz; cuando se convierte en adulta recupera esa lista de mil puntos para intentar sanar heridas que la infancia le dejó, como tener una madre con trastorno depresivo. La pieza se convierte en un relato que abarca temas relacionados con la salud mental desde un humor mordaz.



En sus libros, como su best seller Uno siempre cambia el amor de su vida, Andrade habla de la ansiedad, la depresión y del corazón roto. Y la actuación la ha ayudado a nutrirse como escritora y a descubrir “cómo contar la verdad de una manera que toque a la gente”.



¿Cómo llegó este proyecto a su vida?

Vi esta obra y me impactó muchísimo, me encantó. Me pareció muy importante y bella. Sabía de ella porque una actriz venezolana a quien quiero muchísimo y a quien admiro aún más, Erika de la Vega, la hace en Miami. Entonces, cuando la vi, entendí por qué la hacía Erika y quedé enamorada. Y como todos los buenos grandes proyectos, surgió de una conversación entre amigos: me reuní con Juancho Muñoz, que está a la cabeza de Mun Entertainment, y tuve la fortuna de que él me cogió la pita, vio la obra y se enamoró también. Y acá estamos.

¿Cómo fue la planeación?

Hablamos en noviembre del año pasado. Después compramos los derechos. Es muy bonito porque somos la primera producción que tiene los derechos para adaptación de la obra en Latinoamérica. Hay muchas personas involucradas. Me siento increíblemente afortunada porque no se sabe quién es más talentoso. Comencé a trabajar con Esteban Godoy, que tradujo, adaptó y es el director de la obra.

¿Cómo se preparó para el papel?

Me sigo preparando, gracias a Esteban, un gran director, que ha sabido guiarme desde cómo pararme en el escenario, mover el cuerpo y cómo poder habitar la historia, adueñarme de ella.



¿Cómo se siente frente a la interacción con el público y la improvisación?

Como es una improvisación, cada función es diferente, porque no hay dos públicos iguales. Si bien es un monólogo, también estoy ahí como una parte constante. El público hace parte fundamental de la obra.



Todas las cosas maravillosas es adaptable de acuerdo con quien la interprete donde se interprete, ¿qué tanto de usted permitió que se añadiera al guion?

Es una obra de teatro brillante, perfectamente escrita, los tiempos, el guion, las economías, la comedia, el drama. Todo está muy bien contenido. Se cambiaron algunos elementos, por ejemplo, en la obra original hay jazz y lo cambiamos por salsa, e igualmente algunos referentes culturales. Al ser un monólogo hay muchas cosas que se sienten que son mi vida. Tal vez lo que más utilizamos es Cali, pusimos al personaje allí porque soy caleña.

¿Alguna vez le preocupó que se convirtiera en un relato muy propio o íntimo?

No. Yo tenía muchas ganas de explorar, montarme en un escenario, y mucha gente me decía que hiciera un stand up, y a lo mejor en un futuro me lance a hacerlo. Pero me parece muy bonito que sea precisamente una obra, porque es un vehículo que siento que es mucho más generoso para una persona primeriza. No tengo que ir a hablar de mí y creo que estoy al servicio de la historia.

En la obra, se parte de los recuerdos crudos de la infancia del personaje, ¿también acudió a su infancia para construir el personaje?

En algún momento, sí. Pero desde el entendimiento de lo que le pudo haber pasado a esta niña. Mi infancia no se parece en nada a la de ella, es más desde la empatía.

Se toca el suicidio y la depresión desde un humor mordaz, ¿usted, Amalia, desde qué perspectiva habla de esos temas?



A mí me gusta hablar de estos temas difíciles a través del humor. Creo que es un gran vehículo, porque el humor lo desarma a uno y, en verdad, hace que esas cosas entren con mucho más poder. Uno creería que entre chiste y chanza las cosas se quedan en lo superficial, pero el humor es todo lo contrario, creo que es una manera muy poderosa de hacer que las cosas calen muy hondo.

¿Se puede considerar que el humor es un vehículo de sanación?



Sí, ciento por ciento, siempre lo he creído, para mí siempre lo ha sido.

A lo largo de su carrera ha escrito y hablado sobre salud mental, ahora lo hace desde la actuación. ¿Cómo tocar este tema de forma responsable en diferentes escenarios?



Es una cosa que me parecía muy importante y una preocupación permanente. La obra en sí misma es dura y cruda, pero su centro es la vida y la candidez con la cual también podemos acercarnos a ver la más cruda de todas las realidades, mirarla a los ojos, entenderla y abrazarla. Porque también es importante que hablemos de lo que no se habla, de nada sirve mantenerlo oculto. La obra toca temas muy difíciles, pero lo hace con un humanismo, empatía y candidez excepcional. Por otro lado, para mí era fundamental tener el apoyo de una red de psicólogos y de psicoeducación al servicio 24/7 de todas las personas. Entonces, la obra la estamos haciendo con el apoyo de Porque Quiero Estar Bien, que es una fundación de salud mental y psicoeducación del grupo Santo Domingo, que tiene líneas de soporte 24/7. Hicimos cosas importantes como que la obra solo es apta para mayores de 16 años, también al momento de vender las boletas, dejamos muy específico que íbamos a tocar temas sensibles y que, si eran temas con los que no se sentían cómodos, podían abstenerse de ir, que podían buscar la asesoría psicológica. Son temas difíciles y si sienten que les va a hacer daño, no la vean, o si sienten que es un tema sensible, pero igual se animan, estén seguros de ir con un grupo de apoyo, con amigos, con gente. Y, reitero, ahí están las líneas 24/7.

Esta nueva faceta como actriz, ¿qué le aporta a su yo como escritora?



Todo. Me parece muy bonito porque yo quería ser actriz cuando niña, pero terminé escribiendo. Una de mis escritoras favoritas, que ha sido fundamental para mi carrera, es Joan Didion. Ella tiene una frase muy poderosa: decía que, como yo, quería ser actriz y después entendió que escribir y actuar eran lo mismo, porque lo que estás haciendo es que tienes que crear un mundo tan verdadero que la otra persona sienta, lo crea y nunca vea el artificio. Con la única diferencia de que los actores tienen a otras personas, mientras que los escritores estamos solos, terminamos el libro y lo entregamos. Siento que esto ha sido muy enriquecedor para mí como escritora.

Es la primera vez que actúa y lleva una racha de funciones agotadas, ¿cómo lo toma?



Con mucha humildad, con agradecimiento. Y con muchos nervios también, porque eso viene con responsabilidad: la gente tiene ganas, compró las boletas, tengo la responsabilidad de hacerlo bien. También me da un poquito de miedo.¿Hacer una lista de cosas maravillosas es para todo el mundo?

Sin duda.

¿Ha intentado hacerla?

Esta obra me cambió la vida y estoy comenzando a hacer mi lista, sí. La estoy compartiendo en redes todo el tiempo, es mi lista, no la de la obra. El otro día puse ‘número 52, el olor de las sábanas secadas al sol de Cali, despertarme con mi gatica dándome besos en la cara’. Hagan una lista. Ha sido uno de los regalos más bonitos que me he dado.





María Isabela Durán San Juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

