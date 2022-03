Seiscientos metros al fondo del mar Caribe, cerca de Cartagena, en una zona del mar muy oscura y a la que es imposible que llegue un buzo, está el hallazgo arqueológico del galeón San José, el más importante del país en sus mares y aguas dulces.



El 4 de diciembre del 2015 ‘emergió’ a su manera y se hizo el anuncio de su hallazgo. Dos robots submarinos de 3,7 toneladas y 2.5 metros de longitud, de la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC) tomaron 6.000 fotos, que se hicieron a 80 centímetros del lecho marino recorriendo cada objeto visible y que se condensaron en una gran imagen.



Hoy, seis años y dos meses después, no hay un solo gramo del tesoro en tierra y quedan muchas preguntas, ¿pese a las constantes declaratorias para salvaguardar el hallazgo, hay la intención de sacarlo del lecho marino?, ¿por qué surgen constantemente procesos judiciales que no dejan avanzar? ¿cuáles son los argumentos y las pruebas de quienes afirman que el tesoro se ha removido?, ¿por qué han aparecido en algunos medios unas supuestas coordenadas si estas, de acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos y el actual mandatario, Iván Duque, son consideradas secreto de Estado?, ¿se pondrán en tierra los restos del San José en algún momento?



Porque en esta historia, hay piratas y corsarios que siguen torpedeando el galeón.

Pese al lodo y el sedimento, allá abajo, según esa gran foto que fue dada a conocer en el 2018, se ven cañones, ánforas, baúles de la época, tinajas, jeringas de bronce del botiquín, una vajilla china y hasta la ‘mica’ del capitán, que se sabe que era del capitán porque era el único oficial que tenía derecho a ella.



Se trata de una historia comercial, sangrienta y humana, entre América y España, que iba en este barco de bandera ibérica, que fue hundido por piratas ingleses el 8 de junio de 1708. El San José fue impactado de forma certera y en pocos minutos se fue el fondo del mar, sobre las 7:30 de la noche, según los documentos de la época.

Tuvo una pérdida de vidas inmensa: 400 militares y unos 160 civiles (solo sobrevivieron 11 personas). Y en la carga se habla de joyas, piedras preciosas de las colonias (Perú y Bolivia, entre otras), oro, plata, cerámicas. También documentos, encomiendas, todo un legado histórico. El cálculo de las riquezas es de 10.000 millones de dólares.



Pero el fin de los piratas ingleses no era hundir el barco, sino robar su carga. Procedente de Portobelo (Panamá), allí había recogido gran cantidad de carga de las colonias, especialmente del virreinato de Perú. Luego de llegar a Cartagena, el barco partiría a España después de varios años en este lado del mundo.



La historia de los hundimientos de barcos en estas épocas de la historia, bien sea por piratas o por accidentes en el mar, es larga y abarca casi todo el planeta.



Hundirlos era, además, una práctica de guerra. España e Inglaterra tenían un conflicto. Y en esas tiempos también había espías, informantes que daban detalles de las cargas, las rutas y las debilidades de las embarcaciones. El San José, cuenta la historia, fue monitoreado en Portobelo, donde estuvo durante un tiempo, y aunque estaba escoltado por otros barcos, fue atacado y no pudo defenderse.



El galeón quedó en el fondo del mar y poco o nada se sabe sobre qué pasó con los sobrevivientes. Es más, hay registros de lo que llevaba, pero también eran épocas de contrabando o de no anotar toda su carga, porque cada capitán tenía su forma de dirigir su barco y establecer qué transportaba.



Los siglos pasaron y los piratas cambiaron. En algunas partes reaparecieron muchos cazatesoros y en la década de los años 80, una empresa dijo haber encontrado el galeón. La estadounidense Sea Search Armada (SSA), argumentó, en 1982, conocer dónde estaba.



Con esta compañía, el litigio ha sido largo. En el 2007 se acogieron a una sentencia de la Corte Suprema de Colombia, que según sus argumentos le concedía la mitad de lo hallado en el fondo del mar cuando estuviera en la superficie.



Sin embargo, en octubre del 2011, una corte en Washington declaró al galeón como propiedad del Gobierno de Colombia, lo que no les impidió seguir exigiendo sus aparentes derechos.



Dos años después, el país empezó a trabajar en la Ley de Patrimonio Sumergido, un documento que tiene como fin la protección de los hallazgos de más de 100 años de antigüedad en aguas dulces y saladas del país.



La ley dice que forman parte de ese patrimonio los restos que estén en aguas colombianas, incluidas “las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio”.



Según algunas cifras, habría 800 embarcaciones hundidas en aguas dulces y saladas nacionales. Antes de existir las leyes de protección, en la zona aledaña de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como ha publicado el periódico 'El Isleño', hubo saqueos a barcos ingleses hundidos en los siglos XVII y XVIII, que aunque sin tanta carga de piedras preciosas como se supone que llevaba el San José, sí tenían objetos patrimoniales.



Las publicaciones de este diario incluso hablan de patrimonio que está en museos del país, de los que no se tiene mayor información.



Es más, hasta hace unos 10 años en Cartagena, muchas personas exhibían joyas de oro que, contaban, habían salido de rescates que se han hecho de naufragios, sin que ninguna ley los limitara.



La Ley de Patrimonio Sumergido se convirtió en el primer documento de protección de barcos hundidos, muchos aún por localizar, y además tiene como fin buscar mecanismos para su rescate. Las leyes colombianas, por supuesto, están escritas de maravilla, pero todavía no hay ningún ‘rescate' espectacular. Todo sigue en el fondo.

El hallazgo

El inicio del descubrimiento del San José ocurrió durante un viaje a los Estados Unidos del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, donde recibió unos mapas con las posibles coordenadas y ubicación.



Santos, que estuvo en la Armada en su juventud, no vio el documento descabellado. Pero hacer una inversión de 6 millones de dólares para un proyecto de exploración, en un país donde cada peso para la cultura o la ciencia es un milagro, y sin la seguridad de encontrarlo, llevó a que se buscara una empresa que hiciera este trabajo en coordinación con el Ministerio de Cultura, la Dimar y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn). Ahí apareció la Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC). Seis millones de dólares es lo que cuesta un jugador ‘normalito’ en una liga grande europea.



Los estudios empezaron en el 2015 desde el buque ARC Malpelo, realizando “registros marinos en áreas definidas con un vehículo autónomo subacuático y en distintas frecuencias, para a través de varios estudios determinar la existencia de objetos, especialmente de artillería”, según informan documentos del Ministerio de Cultura.



La MAC asumió los costos y como informó en su momento Ernesto Montenegro, exdirector del Icanh, los estudios se hicieron “en un área de 20.000 metros cuadrados. Se determinaron cuatro sitios de concentración de materiales arqueológicos”. Y además, se realizaron como si se tratara de un hallazgo en tierra.



En ese instante, a las distintas empresas que antes había aspirado a sacar el galeón y decían conocer sus coordenadas, el gobierno les dijo que eran diferentes a las que habían presentado. Pese a este planteamiento, hubo argumentos sobre la supuesta cercanía al hallazgo.



Tras el descubrimiento y su anuncio, el gobierno estableció una Asociación Público Privada (APP) con el fin de sacar del lecho marino el hallazgo arqueológico.



Dicha APP contemplaba, como le dijeron varias fuentes a EL TIEMPO, unas condiciones que “no eran comunes, porque se trataba de trabajar sobre la base de ensayo y error. Hay unas fotos que muestran algunas cosas, pero debajo no se sabe qué hay. Era muy difícil tener recursos del Estado para esta empresa, que aunque se trata de una investigación científica podía no dar los resultados esperados”.



La APP determinaba, además, que el pago a la empresa originadora, como se definió en su momento a la MAC, se haría con lo que se extrajera del lecho marino y no fuera considerado patrimonio.



Según la ley, en ese momento, se permitía que hasta el 50 por ciento de lo que no sea considerado patrimonio podía ir al originador. Los rangos del documento de la APP dicen que el concesionario (originador) podía tener entre el 0 y el 45 por ciento. Para Colombia sería entre el 55 y el 100 por ciento.



Lo más claro que se veía en el documento de licitación, era que el originador podría tener los recursos por la boletería del museo que se abriría en Cartagena durante un tiempo de tres años.



El costo de sacar del lecho marino los restos del San José fue tasado en el 2018, en 60 millones de dólares, menos de lo que el Gobierno invirtió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en el 2018, que fue de 74 millones de dólares.

Antonio Banderas participa en la película 'Uncharted', que narra la historia de cazatesoros. Foto: Sony

La MAC siguió como originador pero hubo críticas de comunidades científicas y universidades, para las que se estaba entregando el patrimonio a una empresa ‘cazatesoros’. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario y que pidieron mantener su nombre en reserva, aseguran que la MAC tiene un buen registro en el mundo de la arqueología submarina.



Además, empezaron a llegar demandas y acciones populares que retrasaron el proceso y obligaron al gobierno Santos a suspender la licitación en julio del 2018, poco antes de finalizar su gobierno.



Una de las más recientes acciones, que fue rechazada por el Consejo de Estado, fue una medida cautelar que buscaba que la Vicepresidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, entregara evidencias y certificados que indicaran que el galeón no ha sido objeto de saqueos.



Además, la Nación Qhara Qhara, de Bolivia, reclama su tesoro de millones de monedas de oro y plata, extraidas del Cerro Rico de Potosí, una de las fuentes de ingresos a España en la Colonia.



“En los tiempos de la invasión española eso era jurisdicción de la Nación Qhara Qhara. Lo que se llama el Cerro Rico para nosotros se llama Sumaj Orcko, que quiere decir cerro hermoso, un lugar sagrado que no podía tocar nadie. Pero la riqueza del cerro fue explotada a gran escala a partir de 1545 con la llegada de los españoles, cuando se convirtió en la mayor mina de plata del mundo, además de otros minerales", le dijo a Efe un miembro de esta comunidad originaria, Zenobio Fernández.



Con la llegada del gobierno del presidente Iván Duque, el galeón San José pasó del Ministerio de Cultural a la Oficina de la Vicepresidencia, en cabeza de Marta Lucía Ramírez, quien el 15 de octubre del 2019 en Cartagena anunció que el galeón “sería declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, con el fin de que este hallazgo arqueológico quedara definitivamente a cargo de Colombia y los colombianos, y los bienes que hay en el fondo del mar Caribe no fueran comercializados”.



Dos meses después, la decisión fue ratificada por el Consejo Nacional de Patrimonio. Esto incluye que es el país el que toma la decisión de cómo se extraen estos bienes que “serán conservados en su totalidad y servirán para estudios históricos y científicos en un museo en Cartagena”.



En junio de ese mismo año, Ramírez tuvo que salir a hablar sobre nuevas pretensiones de la Sea Search Armada, en cabeza de su apoderado en Colombia en ese momento, Danilo Devis Pereira, que falleció en julio del 2019.



“Le reitero a dicha compañía que no ostenta ningún derecho sobre el Galeón San José y no se entiende la razón por la cual insiste en un reclamo sin causa”, argumentó la Vicepresidenta.



¿Qué dice España?

Con España, uno de los momentos más controversiales se vivió en diciembre del 2018, cuando el entonces ministro de Exteriores de ese país, Josep Borrell, argumentó que habría un principio de acuerdo entre los dos países para sacar del fondo marino el galeón.



La publicación fue hecha por el diario ABC y la vicepresidenta Ramírez, después de varias conversaciones con España, dijo que “no hay ningún acuerdo sobre el galeón San José. Este tema es de nuestro mayor interés, es parte del patrimonio cultural de la Nación. En esa medida, tomaremos una decisión que atienda los intereses de Colombia”. Los dos países, sin embargo, han seguido en su empeño de colaboración.



El más reciente decreto, el 204 del 8 de febrero del 2022, le agrega a la protección que todos los “proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura que afecten el suelo o subsuelo en aguas internas, fluviales y lacustres, en el mar territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y plataforma continental e insular, deben contar con un programa de arqueología preventiva que garantice la exploración y prospección del área de intervención y que en todos los casos permita tomar las medidas necesarias para su preservación”.

En 'La Fortuna' , España y un cazatesoros estadounidense se enfrentan por un hallazgo. Foto: Teresa Isasi



Al respecto, la vicepresidenta y canciller dijo que con este decreto hay “un marco jurídico sólido e incontrovertible para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación y las zonas de influencia”.



Ahora, sin embargo, el país se enfrenta a la cancelación de la APP. Como le dijo a este diario a finales del año pasado Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la entidad le remitió al Ministerio de Cultura las conclusiones del análisis legal sobre la imposibilidad jurídica de continuar con esta Asociación Púbico Privada con la empresa Maritime Archaeological Consultants (MAC).



“El Ministerio debe dar por terminado, sin adjudicación, mediante acto administrativo, este proceso de contratación. El galeón San José es único e indivisible y hace parte de nuestra historia y trayectoria cultural. Es un bien cuya protección aseguramos", dijo Gómez.



Por su parte, el Ministerio de Cultura informó: "El Gobierno Nacional está estudiando la mejor alternativa para terminar el proceso y estamos articulando esfuerzos con otros estados para obtener apoyo técnico que permita identificar la mejor estrategia para la intervención del galeón".



Las corrientes marinas, que no son tan fuertes en la zona donde quedó el galeón, ayudan a su preservación y el hallazgo es cuidado permanentemente por la Armada Nacional.



El San José sigue ahí con una historia aún por contar. Científicos y conocedores del tema han asegurado que no debe haber ya restos humanos y que, de existir algo, estarían en la parte de abajo del barco.



En su momento, fue uno de los barcos más grandes de España yendo y viniendo de las Américas moviendo mercancías, hablando de un mundo que ya no existe y ratificando que en el imperio y sus colonias “nunca se ocultaba el sol”: el eslogan de la época.



A 600 metros bajo el mar, en un sitio oscuro, está esa historia. Ya emergió a través de imágenes que muestran su riqueza y también su ruina al ser hundido.



Ahora hay una espectacular serie de televisión de cazatesoros en Amazon Prime Video, 'La Fortuna', basada en hechos reales. Verla causa cierta desazón: se trata de piratas que saquean en secreto barcos hundidos.



Para completar, una de las películas más taquilleras de Hollywood es 'Uncharted', con un Tom Holland sin el traje de Hombre Araña, que sale por el mundo en busca de tesoros y galeones hundidos y sin ningún tipo de consideración histórica: todo, finalmente, se reduce al oro.



De alguna manera todo empieza a tomar un giro cinematográfico para el San José. El gobierno Santos lo encontró y no lo pudo sacar. El gobierno del presidente Duque también parece que lo dejó hundido.¿Algún día esos maravillosos tesoros saldrán a flote?