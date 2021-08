Alejandro Riaño: ‘Juanpis representa todo lo que no pienso de la vida’

Entre Alejandro Riaño y Juanpis González hay cuatro años de diferencia. El primero es un comediante bogotano, uno de los más importantes del país, nacido el 12 de enero de 1986. A los 14 años quedó ‘iniciado’ por el stand-up comedy, estudió teatro y se quedó en el género.

El segundo es su creación. Su nombre ‘real’ es Juan Pablo González Pombo –Juanpis–, y su fecha de nacimiento es el 19 de abril de 1990. Opuesto a su creador, es el más clasista, antiambientalista, petulante e insoportable. Su palabra favorita es ‘manteco’.



Desde hace unos diez años se acompañan en distintos espectáculos, y ambos son una marca. 'El boletín del gomelo', 'Juanpis Live Show', 'Juanpis Experiences' y 'JP héroes' son algunos de sus espacios en YouTube. Riaño, además, tiene los montajes 'Verdad, mentira o chisme' y 'Cada niño con su boleta', entre otros.



Los dos dicen muchas cosas y, en un país como Colombia, hablar puede traducirse, incluso, en amenazas de muerte. Su reciente mensaje de apoyo en redes para su colega, Alejandra Azcárate, tras el linchamiento virtual que ha sufrido después de que se incautó un cargamento de cocaína en una avioneta de una empresa en la que su esposo figuraba como representante legal, desató una nueva batería de insultos. “No apoyo el acto, de ninguna manera, pero la justicia es la que debe llegar a los responsables”, afirma.



Más allá del tribunal de las redes, Riaño acaba de inaugurar un espacio cultural y gastronómico en el centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá: el gastrobar JP Club, que ofrece platos colombianos, música en vivo y presentaciones en el auditorio del lugar, que, de miércoles a domingo, tiene Temporada mamerta, P de Polombia, de Daniel Samper Ospina, y un show de Pirry.



El comediante habló con EL TIEMPO.

¿Por qué cree que le han dado tan duro por su apoyo a Alejandra Azcárate?



En mí prima la lealtad, esto lo aprendí desde niño y fue una de las cosas que más me inculcaron. Por un comentario dan la espalda en dos segundos. Somos de ese modo, porque olvidémonos de lo que yo dije: a los pocos días, en el partido de Santa Fe y Nacional, casi se matan los hinchas. Es muy triste.

¿Por qué cree que pasan esas cosas?



Hay mucho resentimiento, dolor y odio entre nosotros. Mire lo que ha pasado con esta pandemia: no hemos cambiado como sociedad, somos depredadores. Los tres primeros meses hubo apoyo de la gente, luego se desvirtuó: se dividió más el país. Hay más odios, más insultos, más masacres.



Ver cómo insultamos detrás de un teléfono cansa. Estamos en un país lleno de resentimiento, de rabia, de ‘sálvese quien pueda’, como en los Juegos del hambre. Los políticos no dan ejemplo, pero la solución no está solo en el Presidente, sino entre todos. Si cada uno arregla su casa, lo demás se empieza a arreglar.



¿Por qué se metió en un proyecto cultural en plena pandemia?



Fue por cosas de la vida. Como ha sido todo nuestro andar, aparece la oportunidad. Las personas del centro comercial me ofrecieron un local para un restaurante. Yo me lanzo, pero mi hermana María, mí mánager, me pide que pare un poco y saliendo de allí nos encontramos con un auditorio que solo usan para misas una vez a la semana. Surge la idea, buenísima, de María: ir con el restaurante, pero si nos dejan tomar el teatro. Con el aforo al 50 por ciento y en el peor de los escenarios, no nos va a ir mal. Recibimos apoyo de la gente, hicimos préstamos y estamos generando 70 empleos directos.

¿Es muy cercano con su hermana?



Me gusta el equilibrio que tengo con mis hermanos, la sinergia que llegó tras la dolorosa muerte de mi papá en el 2006. Él siempre nos dijo que al final del día siempre nos íbamos a tener los hermanos.



Antes de su fallecimiento estábamos un poco separados y hoy nos tiene a los tres (dos del primer matrimonio y uno del segundo, Santiago, de 21 años) haciendo las cosas con amor, no para volvernos ricos, sino para ayudar a construir proyectos sociales, apoyar comunidades, dar voz a quienes no la tienen. Es cierto que fuimos unos privilegiados desde que nacimos, pero eso no nos quitó la empatía. Y eso se lo debemos a mi abuelo.



¿Quién era él?



Gabriel Pradilla Keith fue un hombre muy trabajador que creó su propio lugar, su propio pueblo, El Pórtico, para que la familia viviera ahí; un hombre generoso cuyo poder económico no lo hacía pasar por encima de nadie. Nos enseñó a respetar al de al lado, tuviera o no, y a apoyar a las personas en los malos momentos.



¿Y cómo fue crecer en este lugar del norte de Bogotá?



Importante: 11 primos corriendo para arriba y para abajo. Hoy, todos tenemos hijos y somos como 30 personas. Mi abuelo, si viviera, estaría feliz.



¿A qué jugaban?



De niños hicimos una especie de base militar, encima de un salón, y ahí jugábamos a policías y ladrones. Con los empleados, hacíamos partidos de fútbol y de tejo.



¿Cómo se hace comediante?



En Navidad montábamos personajes, como Fabián Asdrúbal. Era un juego con los primos, los papás, los tíos. Se armaba la ‘pelea’ por el micrófono para que cada uno hiciera su parte. Hay que agradecerle, primero, a la familia, que nos dio esa oportunidad de creación. Mi mamá, cuando vino a conocer el auditorio, no hacía sino llorar de la emoción.



¿Y cómo encontró su camino?



No me fui por el chiste fácil, machista, pendejo o verde. Lo mío se encaminó a lo más mordaz, a que debemos ser lo contrario a eso. Ahí fue fundamental el apoyo del público, el feed back con la gente para generar la potencia de la risa.

En el camino también estuvo Fernando Gaitán con Comediantes de la noche; Andrés López, que cuando yo tenía 15 años me tendió la mano; Alejandra Azcárate, Antonio Sanint, Julián Arango..., entre todos nos hemos apoyado.



Y también apareció Juanpis González...



Claro, él tiene carros, barcos, fincas. Todo lo que no pienso de la vida. Tener plata y trabajarla no está mal; sin embargo, utilizar eso como un poder, como herramienta para pasar por encima de los demás, no es la lógica que hay que seguir. Hay que denunciar ese tipo de actos, el clasismo, el racismo.



¿Juanpis González tiene algo de humanidad?



Claro, él termina cediendo y hasta es bonita persona. Su problema es cómo lo educaron, solo con plata y no desde el amor y el corazón. Una de sus cualidades es su parte social, aunque dice que no apoya a los ‘mantecos’, sí los ha ayudado desde su fundación, a la que en secreto ‘desvía’ sus fondos.



¿Dónde o en qué está la potencia de Juanpis?



En sus gafas. Cuando se las quita, saca toda su humanidad.

A propósito, ¿a qué se dedicó Juanpis durante la pandemia?



Estuvo tranquilo en su casa de 1.300 hectáreas. Allí montaba a caballo, jugaba al tenis, disfrutaba de su jacuzzi. Y desde ahí veía su mundo libre de ‘mantecos’.



¿A qué comediantes admira?



Del país, a todos, con todos he compartido, he visto sus procesos, con todos me he reído; cuando asisto a sus espectáculos no lo hago para ver con qué nos salen, sino para recibir el estilo de cada uno. Disfruto de sus trabajos.



¿Y alguno internacional?



Jerry Seinfeld, Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco.



En un programa con los entonces candidatos a la alcaldía de Bogotá, en 2019, usted dijo públicamente que la hoy alcaldesa se llama Claudia Nayibe y la llamó así todo el tiempo.



Fue buenísimo, ella cambió su nombre en el tarjetón y me envió un video diciendo que lo hacía por todas las Nayibes trabajadoras.



Si no hubiera sido comediante, ¿a qué se dedicaría?



Habría estudiado dirección de cine. Ahora me enfoco mucho en los videos, voy trabajando y mostrando otro tipo de temáticas, visibilizando la situación del país.



¿Qué es lo que más lo motiva hoy en su vida?



El amor por mi familia, por mis hijos. Hacer todo desde el amor para ellos, porque vinimos a ser felices, siempre respetando a los demás. Se llaman Antonio, Matilde y Agustín, y eso traduce para mí una palabra que es muy especial: ama.



