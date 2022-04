Un domingo de hace muchos años, temprano en la mañana, me dirigí al mercado de Getsemaní, en Cartagena, a desayunar en los mesones dispuestos en la calle lateral de lo que hoy es el Centro de Convenciones.



Allí se comía al lado de cualquier vecino, escogiendo los servicios de una de las muchas fritangas y cocinas del lugar. A punto de sentarme, me llamó una voz conocida. Dos mesas detrás de mí, Alejando Obregón se levantó y me invitó a acompañarlo. Le daba fin, como yo, a la farra de la noche. La divulgada idea del Obregón bohemio no es una fantasía, pero aquí voy a matizarla situándolo en su ambiente.

Nos conocimos en La Cueva de Barranquilla y en La Cueva conversamos la mitad de las horas que compartimos como amigos, muchas de ellas en compañía de Alberto Moreno Armella, actual curador del Museo de Arte de Caldas. Mucho antes de mi primer encuentro con Alejandro, lo vi pintar. Trepado en un andamio aislado de la calle con cortinas, no pudo evitar que los curiosos abrieran huecos en la tela para contemplarlo en pleno oficio.



Pintaba al fresco Simbología de Barranquilla, el mural del Banco Popular que firmara en 1956. Yo era entonces un adolescente. Algunos columnistas locales se habían referido a la decidida modernidad de su obra pictórica y algún partidario de las ideas estéticas de Laureano Gómez la había censurado, tal y como se rechaza hoy, en la política, cualquier noción de cambio.



La modernidad artística se consolidó en Colombia gracias a Wiedemann, Negret, Ramírez, Grau, Porras, Botero, Ospina, los Tejada, Triana, Roda y Obregón. Para ilustrarme la esencia de su expresionismo, Alejandro me contó que estando en Bogotá se detuvo frente a la residencia de Guillermo Wiedemann. Invitado a entrar porque el maestro nacido en Alemania estaba asomado a una ventana, dio por sentado que sería agasajado con un whisky y recibió, a cambio, una docta reflexión sobre el pensamiento de Goethe. La anécdota revela, en el fondo, que el expresionismo que él practicaba era vital y no cavilado, fiel reflejo de su carácter espontáneo.

Alejandro Obregón. 1920-1992 Foto: Hernán Díaz - Cortesía Rafael Moure

El Obregón dedicado con pasión a su trabajo es el que tengo siempre en mente. No ignoro que otros cultivan la del bohemio y gozón, que en verdad fue. Alejandro bebía jarrones y jarrones de cerveza, pero jamás se veía ebrio. Iba a La Cueva casi todos los días, hacia las 5 de la tarde. Cuando no aparecía, los contertulios sabíamos que estaba de viaje o en las semanas previas a una exposición.



Su disciplina laboral era de hierro. Una tarde llegó sonriente y yo le pregunté a qué se debía su regocijo. “Hoy pinté tres cuadros”, me respondió contento. Alejandro era un expresionista verdaderamente impulsivo y de técnica rápida, el opuesto de Fernando Botero, de técnica tradicional y lenta.



En cierta ocasión pasé hacia las 6 de la mañana frente a La Perla, su residencia barranquillera. Allí estaba él, recostado a la baranda del balcón del tercer piso, listo a comenzar su jornada. Le comenté que la vista de la Sierra Nevada de Santa Marta, en aquel momento, era magnífica. Seguí mi camino y él se fue a ver el paisaje desde el balcón orientado al sol naciente. Meses después, vi pintado el cielo de aquel instante con las mismas luces y colores, bajo la forma de un camarón varado en la arena de una playa obregoniana humedecida por el mar.

Obegón nació en Barcelona, España, el 4 de junio de 1920 y murió en Cartagena de Indias el, 11 de abril de 1992. Foto: Archivo EL TIEMPO

La vida bohemia, cara a intelectuales y artistas, desapareció hace años. Exigía chispa, corazón y buenos amigos. En la Colombia de mediados del siglo XX hubo tres afamados centros de bohemia: El Automático en Bogotá, La Cueva en Barranquilla y El Metropol en Medellín. En Bogotá y Medellín se departía tomando café o licor. En Barranquilla, cerveza, licor y un guisado de mollejas de gallina, cebolla, ajo y salsa negra, el único plato que ofrecía la casa. Allí se conversaba en torno a la barra, un lugar penumbroso por aquello del calor tropical, entre fotografías, pinturas, grabados y dibujos colgados en las tres paredes principales. De La Cueva salían las partidas de caza o pesca que se organizaban según la temporada, partidas que volvían cargadas de patos y algún jabalí.



De niño, Alejandro salía de caza y pesca con su padre y sus hermanos. Esto explica su contextura atlética y los temas ecológicos que desarrolló con un evidente sentido de protesta. Una foto de Nereo lo muestra con el agua a la cadera, metido en un humedal de la isla de Salamanca. A su lado está Eduardo Vilá, el dueño de La Cueva. Le pregunté a Nereo si él también había sido cazador y me respondió que participó como reportero en aquella ocasión y no volvió jamás. Le fastidió mojarse, aguantar sol, sudar y matar mosquitos a granel. Ser bohemio y deportista puede resultar contradictorio, mas no en el caso de Alejandro.



El eslogan concebido por Vilá rezaba “Rico rato sin libros ni patos”. Cazadores y pescadores no debían hablar de sus hazañas en el bar, ni los intelectuales y artistas de las suyas. ¡Mentira! Los deportistas sí hablaban de sus proezas, cuestionando el logro ajeno y armando algarabías. De libros y pinturas se discurría con discreción. En La Cueva se ignoraba la política. La burlona definición de Cepeda Samudio, director de un diario, en el sentido de que los políticos barranquilleros eran unos bobales, lo dice todo. No obstante, su novela La casa grande, La Violencia junto a otros cien cuadros de Obregón y Cien años de soledad son obras sutil y esencialmente políticas.

Esta es la obra ‘Violencia’, que el artista Alejandro Obregón pintó en 1962 y que hace parte de la colección del Banco de la República. Foto: Archivo EL TIEMPO

En La Cueva se gozaba la licencia macondiana de ser desmesurados. Diagonal al establecimiento había un lote de cuatro quintos de manzana, al que llegaban los circos ambulantes y las ciudades de hierro. Una tarde, Obregón atravesó el cruce de vías y fracasó en el intento de entrar un elefante al bar. Allí había pintado el mural al fresco que recibió un impacto de bala cuando a un cazador se le disparó, por accidente, un arma. Allí también, para asombro de sus amigos, Obregón degustó un pacopaco o chapulín que, según los fantasiosos, atrapó volando y adobó con ají picante.



En el Retrato del grupo de Barranquilla que Roda pintara en 1957, los contertulios departen alrededor de una mesa, copas a la mano. Una paloma blanca sobrevuela la botella que tiene una etiqueta que dice “Ron La Cueva”. Un sábado, Alberto Moreno se fue de paseo a Usiacurí con Estrellita Nieto y Alejandro. Allí almorzaron y paladearon una botella de ron blanco. De vuelta a casa por la tarde, el maestro condujo su jeep Willys de la Segunda Guerra Mundial con el pie derecho. Sacó el izquierdo de la cabina del vehículo, lo apoyó en el guardafango y devoró las curvas de la carretera en arriesgado alarde de destreza.



Admiraba los murales que ‘Figurita’ Rivera dejó en tabernas y prostíbulos cerca del puerto. Cuando le confesé que no los conocía, resolvió que nos fuéramos al Bar Rosita, lugar de marineros en plan de juerga. Tras hacer de guía a lo largo de los muros del Rosita, Alejandro se detuvo delante de la puerta de la cocina y abrió la portezuela, situada a la altura del pecho, por la que pasaban los platos. La rosada, esférica y hermosa perilla para abrir el batiente era un pezón de un gigantesco y sobrio desnudo femenino.



El estilo pictórico de Obregón era distinto al de ‘Figurita’, pero siempre celebró la imaginación, el humor y la sensualidad de su colega, por aquello de que Alejandro fue un hombre entregado a celebrar la vida y la jubilosa fiesta que puede ser la vida, si tenemos el don de saber gozarla como él.



Álvaro Medina*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

*Miembro de AICA Colombia

