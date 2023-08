Cada vez más, la historia de Alejandra Borrero sigue el camino de su amiga y también actriz Fanny Mikey. “Ella siempre me apoyó en muchos momentos difíciles de mi vida, fue una inspiración”, dice. Tal como lo hacía la desaparecida Fanny, con su Festival Iberoamericano de Teatro, Alejandra se ha repuesto de los golpes con entereza. Los últimos años han sido duros para la actriz, activista, directora y gestora cultural payanesa: se divorció, tuvo que clausurar su obra más grande –la preciosa Casa E, en el Park Way de La Soledad– por culpa de la pandemia, debió superar la muerte de su pareja por covid-19... Pero ahí está, de pie, anunciando a grito entero que regresa con su multiplex teatral, un lugar excepcional en Latinoamérica.

Las cuatro salas de la hoy Casa E Borrero volvieron a abrir sus puertas de jueves a domingos con las mejores apuestas teatrales de la ciudad. El musical Lo que pasa en el bar se queda en..., que se presenta en la sala Cabaret, es la joya de este regreso. Un espectáculo con las mejores canciones del rock en español que dirige la misma Alejandra.



El principio de Arquímedes, en el teatro Arlequín, el stand-up de Liss Pereira El futuro prometido y ¿Otro café?, en la sala Buenaventura, completan la oferta. También, por primera vez, el lugar es sede de algunos eventos y películas del Festival de cine por los Derechos Humanos.

Debió ser titánico volver a abrir después de tres años cerrados...

La casa estaba muy deteriorada, había goteras por todas partes, la cantidad de mugre en los muros era impresionante, fue un trabajo tremendo sacarles brillo a los bronces y cobres que hay en la casa, recobrar los mármoles...Ya estamos otra vez con una tacita de plata que queremos ofrecerles a todos. Volver es algo muy grande; el momento del cierre fue terrible, yo tenía el corazón destrozado. Así que aquí estamos de nuevo, se acabó la espera, hemos trabajado durísimo.



Siento que esa casa es la materialización del espíritu luchador que la ha caracterizado...

Yo creo que sí. A veces me pregunto por qué estaré haciendo esto otra vez, yo ya estoy grande, debería descansar (se ríe). Pero aquí estoy otra vez. Es que mi amor por el arte es muy grande, no podía permitir que se acabara un lugar como Casa E que ha sido tan importante para el arte en Bogotá, que rompió la forma convencional de ver teatro, donde hemos hecho un trabajo para poder tener a todos los actores y directores, donde le dimos un espacio al teatro colombiano para que pudiera crecer. Este espacio es fundamental para el teatro y para el arte de este país. Y seguiremos luchando.

Nina Caicedo y Mía Terán en la obra de teatro 'Lo que pasa en el bar se queda en...', de Casa E Borrero. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El montaje principal de este regreso es el musical 'Lo que pasa en el bar se queda en...', que usted dirige.



Es una historia de despecho y amor, de esos que uno se encuentra en las barras de un bar y se convierten en los que te marcan la vida. Es una historia sencilla, contada con todos los clásicos del rock en español y con algunas rancheras. Es de esas obras para ir a ver con los amigos, tomarse un trago y comer algo. Estamos renovando el bar y actualizando la carta. Queremos tenerlo todo para que vivan una gran experiencia. La obra transcurre en el bar, un ingrediente que nos encanta en la Casa y que tenía obras como A 2,50 la Cuba libre, es parte del relato. La nueva obra tiene el encanto de generar un espacio para reírse un rato y cantar... ¡Ah! Y tenemos orquesta en vivo... ¡Yo no sé qué voy a hacer! (risas).

También está actuando: vuelve como protagonista de 'El principio de Arquímedes'.

Esta fue una apuesta muy especial que hice para el Teatro Arlequín, es una obra de actores, del dramaturgo español Josep Maria Miró, que dirige Jorge Hugo Marín. Ha gustado mucho, incluso los que siempre critican han dicho que es una berraquera de obra. Es una pieza que no los dejará mover de la silla.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Borrero, actriz y gestora cultural. Foto: Cortesía Andrés Reina

Hay variedad de géneros y hasta cine en esta reapertura.

Sí. Vamos a tener funciones del Festival de Cine por los Derechos Humanos y un taller de dirección que estará enfocado, como todo el certamen, en las mujeres. Estamos apoyando que más mujeres se hagan directoras. Y en cuanto a teatro tenemos drama, comedia, stand-up, musical... pueden llegar y escoger, y al final tomarse un trago en el bar.

Es muy simbólica la reapertura, debe tener sentimientos encontrados.

Sin duda. Te puedo decir que cuando cerramos Casa E, Casa Ensamble, fue un día en el que se vendieron todas las boletas, y a mí me parecía mentira que teníamos que cerrar. No podía entenderlo. Y tuvimos que cerrar. Pasaron los años y cada vez era más lejana esa idea de volver, así que cuando volvimos tampoco lo podía creer. Miles de deudas, trabajo extra, la casa destruida... todo fue un camino lento que empezó hace año y medio con la apertura del Arlequín y se concluye ahora con el regreso de Casa E Borrero. Me siento muy orgullosa, hemos hecho todo lo que debíamos para que llegara este momento.

Eso significa que aunque la casa cerró, usted no ha parado.

No. Me la he pasado corriendo, pagando deudas, buscando apoyo, consiguiendo obras, dirigiendo, escribiendo, actuando, maquinando proyectos. Espero que de a poco vaya llegando gente para apoyar porque es mucho trabajo y es que estoy pendiente hasta de que falta un bombillo. No sé cómo he hecho, pero aquí voy. Así que a todos los que lamentaron el cierre los espero de nuevo en la reapertura, esta es su Casa E, su casa teatral.

Es imposible no comparar lo que ha hecho con la labor de la gran Fanny Mikey.

(Risas) Debo decirte que las últimas flores que mandó Fanny antes de morir fueron a Casa E para darnos el impulso que necesitábamos. La primera función de la Casa se hizo el día de la muerte de Fanny. Ella fue mi apoyo. Mucha gente me dice eso de que me parezco a ella, a mí me da risa porque como Fanny no habrá otra. Ella era una mujer encantadora, administradora maravillosa y que creó un espacio que no existía en este país. Pero, sin duda, de su manita, sigo trabajando en este camino tan bello, el camino del arte.



