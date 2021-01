Aleida llega a la edición dominical de EL TIEMPO

Esta mujer independiente, reflexiva, irónica y divertida, que nació del trazo del caricaturista y escritor Vladdo, será ahora parte de EL TIEMPO.

El famoso personaje que creó hace 24 años, con la idea de darse un respiro con los hechos de la política, los personajes de la vida nacional o las situaciones de orden público que gravitaban a su alrededor y que ha convertido en agudas y certeras caricaturas que hablan del poder y otras tensiones, estará desde este domingo en la edición impresa del diario en la sección ‘En secreto’.



En su historia, Aleida siempre ha sido una mujer empoderada y ha expresado sin censura su visión del feminismo y le ha lanzado pullas constantes a los hombres, con frases contundentes y cotidianas. De ahí su éxito y su fama. Hasta el Museo de Arte Moderno de Bogotá le rindió un homenaje dentro de la exposición ‘Vladdo: opiniones no pedidas’, en el 2019. De ella se han publicado cinco libros y Aleida a flor de piel (1999) agotó cinco ediciones en menos de tres meses.



“Ella tiene una personalidad muy definida y va a estar en una nueva casa donde seguramente se sentirá muy a gusto”, comenta Vladdo en una charla con este diario acerca de lo que significa esta nueva etapa para su personaje.



“Es chévere poder volver a publicar dibujos en EL TIEMPO después de una pausa de casi unos 30 años (…) Indudablemente vamos a generar una retroalimentación con mayor alcance y eso es grato porque va a tener a mucha más gente viéndola”, explica.

“Sumado a un reto y un compromiso mayor con los lectores, el medio y los colegas”, recalca el caricaturista.

En la sección ‘En secreto’ Aleida va a seguir hablando de la vida, el amor y el desamor, de los hombres y la naturaleza femenina con la agudeza e inteligencia que siempre la ha caracterizado.



“Aleida ha evolucionado a lo largo de estos años, pero eso no es algo que se programa... Es algo que va sucediendo, se va dando espontáneamente”, dice Vladdo.

Vladimir Flórez es un caricaturista, periodista y dibujante crítico bogotano,conocido como Vladdo.. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO



“En las relaciones con las mujeres, por lo general, las cosas espontáneas funcionan mejor que las planeadas, porque con las mujeres uno nunca sabe, y es mejor que las cosas vayan evolucionando a su propio ritmo”, agrega haciendo referencia a lo que se puede esperar de esta mujer nacida de sus trazos y que posiblemente hará pensar o debatir a nuestros lectores que ya la conocen y sorprender a quienes descubran sus encantadora ironía.

“Ella tiene una cosa, y es que no solo es una caricatura. Digamos que no hace el chiste por el chiste, sino que se trata de reflexiones profundas, crudas cínicas y optimistas, por lo que tendrá una dinámica muy interesante pues hace parte de una sección donde la gente no va a buscar un chiste (…). Siento que es lugar apropiado para su estilo”, finaliza Vladdo.



