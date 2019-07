'Yo he querido gritar' desde las constelaciones

En la cartelera bogotana hay por estos días una curiosa obra de teatro cuyo montaje se inspira en la terapia de las constelaciones familiares.

Se trata de Yo he querido gritar, un texto fuerte y sorprendente de la dramaturga Tania Cárdenas, bajo la dirección de Ella Becerra y con las actuaciones de Martha Leal, Juanita Cetina, Jorge Hugo Marín y Juan Pablo Acosta.



Constelaciones familiares es una terapia que toma elementos del psicoanálisis y de la teoría sistémica y que si bien no cuenta con los avales de la comunidad científica, ha logrado captar muchos adeptos en el mundo.



Se basa en la hipótesis de que todos tenemos unos patrones inconscientes que provienen de las relaciones familiares que determinan nuestra conducta afectiva y cognitiva.



En la terapia, hay un constelador (terapeuta) y un o unos constelados (pacientes). Los miembros del entorno familiar y social son representados por observadores que reciben las instrucciones del constelador.



Lo novedoso es que para el montaje los actores se sometieron a las constelaciones familiares orientados por Pedro Falla, actor que desde hace varios años ha estudiado esta terapia y que logró sacar a flote situaciones y juegos con los objetos que luego fueron aprovechados en la puesta en escena.



El resultado es una sesión en la que el público es recibido por la directora, que hace las veces de consteladora, y los actores que deben responder a la pregunta de qué hacer en caso de maltrato intrafamiliar.



A partir de ahí se detona un juego de roles vertiginoso, muy real, no apto para personas hipersensibles, en el que todos los prejuicios sociales que nos inclinan a pensar que la víctima de maltrato siempre es la mujer son puestas en el tamiz de la relatividad.



La Maldita Vanidad, carrera 19 n.° 45A-17. Jueves, viernes y sábado, 8 p. m.

Domingo, 6:30 p. m.



Columna Sin telones, de Alberto Sanabria, crítico de teatro. Correo: sintelones@hotmail.com