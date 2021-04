Adriana Bottina: ‘Para ser Chavela Vargas, le escribo cartas’

Sobre la actriz Adriana Bottina recae la Chavela Vargas joven del musical Chavela por siempre Vargas, que irá hasta el 10 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, y que muestra a la fallecida intérprete en tres etapas: niña, joven y adulta, con muchos cantos y sentimiento.

Bottina es la Chavela que se emborrachaba con José Alfredo Jiménez, la que cantaba sus creaciones y hasta la que le recibía a Paloma, la esposa del compositor y cantante, la ropa limpia que le llevaba a las cantinas para que se cambiara.



En plena pandemia y una noche de soledad bogotana por las restricciones, Bottina se reunió con Manuel José Álvarez, director del musical, y Samir Estefen, el productor. Al final de una larga entrevista le dijeron que el personaje era suyo.



Desde ese momento, Bottina no ha parado de buscar cómo alimentar el corazón de su Chavela. “Me la paso analizando cuál es la mejor forma de resolver su vida, porque cada pedacito que pueda aportarle hace parte del homenaje a una mujer especial y controvertida”.



En ese proceso han sido muy importantes las cartas que, en su intimidad, Bottina le escribe a Chavela Vargas, “una forma de mostrarle cómo me centro en el personaje y mi opinión de cómo la veo, no como Adriana la actriz, sino como espectadora de su vida”.



Además, porque no fue tan fácil encontrar puntos en común. “El amor por la música y que ambas llegamos a una gran ciudad buscando realizarnos, no más”.



Adriana Bottina, que es de Palmira, ha protagonizado telenovelas como Nadie es eterno en el mundo y se ha consolidado como cantante, cuenta que llegó a Bogotá “con la expectativa de cantar en un lugar grande. Sé lo difícil que es buscar donde vivir, tener amigos y arrancar de cero. Pero a diferencia de Chavela, yo vengo de un hogar lindo, con un papá y una mamá con mucho amor, hay buenas relaciones con mis hermanos, y ahora con mi esposo y mis hijos. Y siempre querré volver donde nací, al contrario de Chavela, que solo regresó una vez a Costa Rica, ya mayor, y quiso irse lo más rápido posible”.



En lo relacionado con la soledad de la cantante, Bottina afirma que el musical, por eso, muestra casi permanentemente a su Chavela con las otras dos: la niña (Ana Sofía González) y la adulta (Carmenza Gómez), “como si se dieran apoyo entre ellas, porque son lo único que tienen”.



Su Chavela joven es la de “la etapa más dura, cuando ella se hizo a cincel y martillo, la de las decisiones más difíciles”.



Todo eso le dice al espíritu de Chavela en sus cartas, muchas muy largas y que además guarda. “Son conversaciones sobre mis luchas y mis temores como actriz. Pero también le digo que la comprendo y no la juzgo”.

¿Dónde y cuándo?

‘Chavela por siempre Vargas’. Viernes 9 y sábado 10 de abril, 8 p. m. Movistar Arena. Calle 63 carrera 30, Bogotá. Informes de boletas en Tuboleta.com



