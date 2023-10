Abre la Galería de Las Colecciones Reales, en Madrid (España)

Para llegar a él hay que atravesar una explanada. Pero no cualquiera: en ella está también una de las entradas al Palacio Real y la parte posterior de la Catedral de la Almudena en Madrid. Es un miércoles. Todavía hace calor. La temporada más alta de turistas ha pasado, pero en España siempre hay visitantes. Siempre. Se los ve mezclados con una persona disfrazada de oso enorme que se toma fotos con los niños, oyendo a los músicos callejeros y sentados en los escalones. Un poco más allá, donde termina la Plaza de la Armería, aparece una fila de un par de decenas de personas antes de que el centro se descuelgue hacia el valle que llevará al río Manzanares.

Es la cola para entrar al nuevo museo de Madrid: la Galería de Las Colecciones Reales, un edificio de siete pisos (se entra por arriba y desciende hacia los Jardines del Campo del Moro), que reúne más de 650 piezas pertenecientes a colecciones de arte y objetos de decoración de los reyes españoles, desde Isabel y Fernando el Católico hasta hoy. La mayoría de estas forman una exposición permanente, mientras habrá rotación de un tercio aproximadamente.



Tras pasar la entrada, se abre la primera de múltiples rampas que bajan los ocho metros de altura del edificio construido por Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno Mansilla, que no ha estado exento de polémica. Se trata de una mole gris y blanca con pequeñas ventanas verticales. Aunque se ha ganado diez premios de arquitectura, a algunos les parece demasiado moderna. Otros van más allá y la califican de desangelada. Para muchos es un escenario perfecto que no le roba protagonismo a las piezas exhibidas: obras de Velázquez, El Greco, Caravaggio, Goya o Bernini, entremezcladas con muebles, espejos, relojes y otros objetos decorativos.



Son piezas artísticas que han estado repartidas en los Reales Sitios, como los palacios de El Escorial, Aranjuez, La Granja o las Descalzas Reales.



La planta de la entrada hace de recibidor con algunas casillas para guardar objetos, abrigos y un sitio de café.

Cuesta abajo

Para llegar a la exposición hay que bajar por rampas, algunas de las cuales alegran su color gris con el verde que se asoma por las ventanas. Y, mientras se recorren por ellas, aparecen pantallas donde se emiten explicaciones de las obras y trabajos de investigación, restauración y conservación.



El piso -1 está dedicado a los Austrias, como se le conoce a la dinastía Habsburgo que reinó en los siglos XVI y XVII en la península, hasta 1700 cuando murió Carlos II sin dejar descendencia.



Cuatro columnas salomónicas del barroco español, con tonos azules y dorados, se levantan con seis metros de altura y 600 kilos de peso. Fueron elaboradas entre 1674 y 1678 por el escultor José de Churriguera, que siguió el diseño de Francisco Herrera el Mozo.



A diferencia de los museos tradicionales, en este no hay compartimentos estancos, sino un gran salón diáfano donde se aprecian cuadros al lado de objetos religiosos, piezas domésticas y esculturas.



La gente se mueve con libertad al no ser dirigida por pasillos y entre salones numerados, pero por momentos se pierde y se forman aglutinaciones en sitios puntuales. La baja iluminación no permite leer los letreros con facilidad.



Y hay obras magníficas, como la que exhibe un gran lienzo con el Caballo Blanco de Velázquez, una de las más destacadas, que tiene la singularidad de no llevar jinete. Su estrellato se lo pelea Caravaggio con Salomé con la cabeza de Bautista, una mezcla de belleza y violencia.



También se encuentran, entre otros, un tapiz del siglo XVI que lleva el nombre de El triunfo del tiempo; La aparición de Cristo a María Magdalena de Juan de Flandes; Carro de heno – Tribulaciones de la vida humana, de Brueghel el Viejo, inspirada en El Bosco; y La adoración del nombre de Jesús, de El Greco. Llama la atención la escultura El árcangel san Miguel venciendo al demonio, realizada por Luisa Roldán, la primera mujer que obtuvo el título de escultora de la Corte Real en 1692.

Borbones

El piso -2 está dedicado a los Borbones, la actual dinastía reinante, cuyo último representante es Felipe VI, quien, a propósito, asistió a la inauguración el 25 de julio. En tal ocasión señaló que la nueva galería “presenta un recorrido por la historia de España a través de la continuidad de la monarquía simbolizada en las colecciones reales” y que “muestra una labor de mecenazgo y coleccionismo con la exhibición y puesta a disposición de los ciudadanos de las joyas artísticas de las colecciones”.



Sobre la construcción, “que acoge y no sobrecoge”, aseguró que “mira hacia la naturaleza y el entorno que la circunda mediante una arquitectura que descubre y hace suyos incluso los restos de la muralla árabe de Madrid”. Se refiere a la Puerta de la Sagra, la parte más antigua de la muralla árabe cuyos restos aparecieron durante la edificación y ahora, restaurados, lucen tras unos cristales a la vista de los visitantes.



En la planta dedicada a los Borbones, retomando, llama la atención el manto de la orden de Carlos III. Del ámbito de este rey hay, además, una gran cómoda y el cuadro La tarde o Héspero de Anton Raphael Mengs. El sillón de la reina María Luisa de Padua, con tallas doradas, y la corona de la Virgen de Atocha son otros de los objetos de esta dinastía que se exhiben en la galería.

Sobre ruedas

Además, a lo largo de este año y hasta junio de 2024, se presenta la exposición En movimiento. Vehículos y carruajes de Patrimonio Nacional, un recorrido que enseña la importancia de estos artefactos en la monarquía y su representación exterior desde el siglo XVI hasta el XX. Siete carrozas, cinco vehículos pequeños y dos automóviles forman la muestra.



Durante el siglo XVI los reyes debían viajar para mantener control de sus dominios y lo hacían en coches como el que expone la litera del emperador Carlos V (1500-1158).

Las carrozas tuvieron su esplendor en el Barroco, cuando eran símbolo del poder de los reyes. La Carroza Negra, que hace parte de la exposición permanente, lo demuestra. Muy adornada, es de la época de Carlos II (1661-1700). Y la Berlina Dorada, de mediados del siglo XVIII, representa el tipo de carroza que más gustó en la época a la nobleza.



En el siglo XIX su uso se expandió con la incorporación de la burguesía a actividades reservadas a monarcas y nobles.



Para el matrimonio de Fernando VII, rey durante la emancipación de la mayoría de las colonias americanas, y María Cristina de Borbón en 1829 se construyeron tres coches de caballos que están en la galería: el Landó de Bronces, negro con ruedas rojas; el Coche de Caoba, de madera con un cobertor blanco, rojo y azul; y el Coche de la Corona Real, negro y dorado, con ruedas rojas y un cobertor de tela vinotinto bordada.

Pero no todos los vehículos de la exposición evocan cuentos infantiles. También están dos Mercedes Benz que pertenecían al dictador Francisco Franco. Uno de ellos, de seis ruedas, fue un regalo de Adolf Hitler por su cumpleaños en 1940, en plena Guerra Mundial. Para verlos es preciso bajar a la planta -3.



La salida del museo es igual que la entrada: mediante rampas, pero ahora en dirección hacia arriba. Al final hay un pequeño almacén con réplicas y recuerdos a la venta.



Al cruzar la puerta se siente como si, más que un paso, se hubiera atravesado un viaje de tiempo y espacio. Afuera está claro, hace calor y los turistas siguen tomando fotos y bebiendo de sus botellas de agua. Una mujer que acaba de visitar la galería le dice a su amiga: “Pones un museo para que quede mal la monarquía, ¿o qué? Juntas los coches del rey con los Franco…”. Ajeno a su disgusto, el enorme oso sigue posando con niños a cambio de unas monedas.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID (ESPAÑA)

