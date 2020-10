Entrevista exclusiva con Arnold Schwarzenegger

La vida de Arnold Schwarzenegger puede ser, perfectamente, el argumento de una película de Hollywood: un jovencito austriaco sin recursos que se sumergió en el mundo del fisicoculturismo, que emigró al país dónde los sueños se hacen realidad y que, no conforme con convertirse en un ícono gracias a la inmensidad de su figura, se transformó en uno de los más afamados héroes de películas de acción de la historia del cine. Y de allí, en la cúspide del reconocimiento mundial vía Hollywood, decidió lanzarse a la política, ganando con creces la gobernación de California y el cariño de un pueblo donde no nació.

Deportista, actor y exgobernador por dos períodos del estado de California, Schwarzenegger también es un activo defensor del medio ambiente, un empresario exitoso y el autor del best seller: 'Total Recall. My Unbelievably True Life Story'. Un tipo tranquilo que dice que su vida ha estado guiada por objetivos muy bien definidos y por la tenacidad por alcanzarlos.



Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Thal, Austria, como segundo hijo de Gustav Schwarzenegger y Aurelia Jadrny. Su crianza estuvo marcada por la pobreza y el estricto régimen de su padre, jefe de policía del pueblo, quien sirvió en el ejército Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La relación con su papá fue problemática debido a la sospecha infundada de que Arnold no era su hijo biológico y a la evidente preferencia por su primogénito, el hermano mayor de Arnold, quién murió en un accidente automovilístico el 20 de mayo de 1971. “Me tiraba del pelo constantemente y si cometía un error, por pequeño que fuera me esperaban los correazos, algo que era normal en Austria en esa época. Él no tenía paciencia para escuchar o comprender mis problemas, fue un hombre muy estricto conmigo”, comenta el actor.

(Le recomendamos: ¿Vienen los ovnis? ¿Qué tanto sabe de ciencia ficción?)

No obstante las dificultades en la primera parte de su vida, siempre tuvo una motivación: “Siempre pensaba ‘me voy a mudar de aquí. Quiero ser rico. Quiero ser alguien y voy a serlo’”. Incluso, a su exigente padre también le debe que se haya involucrado en el deporte desde muy joven y con mucha disciplina, pues pretendía que siguiera el mismo camino de policía y Arnold comenzó a realizar levantamiento de pesas, lo que rápidamente se le convirtió en su pasión y lo condujo al fisicoculturismo: “Mi madre quería que fuera a la escuela, pero seguí el consejo de mi padre. El ejercicio se convirtió en una obsesión, al punto de sentir que me enfermaría si me perdía un entrenamiento”, relata.

Se mudó a Londres en 1966 para concentrarse en su carrera de fisicoculturista. En 1967, ganó su primer título de Mr. Universo a la edad de 20 años, convirtiéndose en el competidor más joven en alcanzar el título y en conseguir el boleto a los Estados Unidos “donde podía convertirme en una estrella y hacerme rico”. En su carrera como fisicoculturista ganó cuatro veces el título Mr. Universo y siete veces el Mr. Olimpia, la máxima competición de culturismo profesional en el mundo.



Al año siguiente, 1968, se mudó a Estados Unidos y en 1969 debutó en el cine interpretando a Hércules en la película Hércules en Nueva York, y aunque su cuerpo era todo lo que un director de cine podría desear, su marcado acento austriaco fue doblado. No obstante, la actuación no ceso y el acento lo fue neutralizando, nunca del todo, hasta convertirse en la estrella de cine más grande del mundo en el cine de acción de todos los tiempos, recordado por películas como Conan, Terminator, Depredador y Vengador del Futuro, entre otras. Sus filmes han generado más de 6.000 millones de dólares brutos en taquilla.

Siempre pensaba ‘me voy a mudar de aquí. Quiero ser rico. Quiero ser alguien y voy a serlo’ FACEBOOK

TWITTER

Arnold se convirtió en ciudadano estadounidense en 1983 y su historia de vida se convirtió, sin duda alguna, es una de las más exitosas de un inmigrante en Estados Unidos. En 2003, alcanzó la gobernación del estado de California con una elección histórica, dando comienzo a dos períodos de gobierno con el Partido Republicano, y portando las banderas de la protección del medio ambiente, promoción de la salud y fomento del deporte. Y, por supuesto, el mandatario Schwarzenegger fue una efectiva herramienta de mercadeo para dar a conocer a California y sus productos en el mundo.



A pesar de sus victorias, también lamenta algunas de sus malas decisiones como consumir esteroides, ser mujeriego y someter a su familia a un escándalo debido a una infidelidad con una empleada doméstica –con quien tuvo un hijo–, asunto por el cual dio por finalizado su matrimonio de 25 años, con cuatro hijos con María Shriver, sobrina de John F. Kennedy.



Desde que dejó su cargo público como gobernador, en 2011, Schwarzenegger ha hecho malabarismos con sus diversos intereses. Promueve el fisiculturismo en diversos eventos que atraen miles de seguidores; regresó al cine con la saga de la famosa 'Terminator', y recientemente anunció que participará en su primera serie de televisión en una historia de espionaje global que está en desarrollo.



Por supuesto, todavía está metido en la política hasta la médula. El no haber nacido en Estados Unidos le impide aspirar al único cargo público que le interesa, pero aún lucha contra el cambio climático a través de R20 (una organización sin fines de lucro que fundó para promover proyectos de infraestructura y energía limpia) y aboga por una mejor educación y oportunidades de acondicionamiento físico para niños de bajos ingresos.



BOCAS habló con la inmensa leyenda de 73 años.

Usted es muy conocido por su marcado acento austriaco. ¿Fue en algún momento un obstáculo para sus metas?

Eso pensaba cuando estaba aprendiendo inglés; sin embargo, siempre lo tomé con humor. Antes, la gente se burlaba del acento y ahora es mi marca registrada; no tienen que verme para saber que soy yo quien habla. Recuerdo que una vez iba conversando en un ascensor y al abrirse la puerta la persona que ingresó me dijo: “Sabía que eras tú”. Por supuesto, cuando comencé en el cine tuve dificultades. Por ejemplo, la grabación de un comercial de la gaseosa Diet 7 Up la detuvieron porque estaban inseguros con mi acento, me pidieron trabajarlo y después se lanzó el comercial. Ya nadie se fija tanto en eso porque están acostumbrados a mi voz, aunque incluso cuando me postulé para gobernador en California se burlaban de la forma en como pronuncio el nombre del estado, aun así, gané la gobernación.

Sabemos que, de acuerdo con la constitución, no puede aspirar a ser presidente de Estados Unidos. Pero, si pudiera, ¿qué estaría en su agenda?

Es una pregunta hipotética. Creo que en este momento Estados Unidos está buscando una manera de crear más igualdad, diría que es una prioridad que ha existido, o que yo conozco, desde que llegué a este país. Me gustaría asegurarme de que un niño negro que está en Filadelfia o en Baltimore pueda tener las mismas oportunidades que yo tuve cuando vine a este país. Yo disfruté de un gran sistema educativo, pude obtener un préstamo, comprar apartamentos y entrar en bienes raíces, obtuve una buena calificación crediticia de forma fácil. Todo esto no está disponible para las minorías y especialmente para la comunidad negra, por lo que ese sería uno de mis principales focos. No solo hablarlo, sino sentarme con demócratas y republicanos para trabajar por la igualdad de oportunidades.

El actor de origen austriaco hizo su primer aparición en el universo 'Terminator' en 1984. Su última participación en la saga fue en la película 'Terminator: Destino oculto', en 2019. Foto: El Tiempo

Tuve la suerte de estar en un papel icónico durante tantos años, o décadas, mejor, si hablamos de 'Terminator'. Así que mi carrera actoral ha sido realmente genial FACEBOOK

TWITTER

Si Donald Trump es reelecto, ¿dónde ve usted el futuro en el cambio climático para Estados Unidos y el mundo?

Lo bueno es que Estados Unidos no funciona de esa manera en la que solo se confía en una persona. Trump no ve la importancia del aire, el agua y la tierra limpias, pero para entender su importancia y lograr un medio ambiente más verde, puedes mirar a California y conocer de primera mano el estado que ha logrado tener las leyes ambientales más estrictas en todo el país y, al mismo tiempo, la economía más exitosa. California somos la quinta economía más grande del mundo y tenemos leyes ambientales rigurosas. Desde que asumí la gobernación, y solo estuve allí siete años, hemos logramos reducir el 25 % de los gases de efecto invernadero y pasamos del 14 % al 50 % en consumo de energía renovable. También aprobé la Iniciativa de Construcción Ecológica y el Estándar de Combustible Bajo en Carbono y una serie de leyes que realmente hicieron avanzar al Estado de California. Todo lo que tiene que hacer en el resto de los Estados Unidos es copiar a California para realmente reducir los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, inspirar a otros países.

Usted nunca se ha visto muy de acuerdo con Trump. ¿Piensa apoyar y votar por Joe Biden?

No voy a hacer ningún anuncio sobre mi voto. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con Donald Trump y otras en las que no. Nadie tiene que creer exactamente lo que yo creo, tampoco Trump. Lo importante ahora es que todos nos unimos y trabajamos juntos. ¿Por quién voy a votar? Hay que ver bien lo que representan todos, porque recuerda que una cosa es el diálogo barato, pero en las acciones es donde está el valor de un político y un partido. Hemos escuchado suficientes diálogos en los últimos 50 años sobre la igualdad, pero realmente no hemos progresado lo que deberíamos. Creo que este es el momento de hacerlo por lo que ha pasado con toda esta gente negra siendo asesinada por agentes de policía y las protestas. Pienso que es justo ahora, cuando la gente presta atención, que deberíamos aprobar leyes para lograr la verdadera igualdad.

(Le sugerimos otra entrevista Bocas: Natalia Reyes, la mujer que pasó de Popstar a protagonizar Terminator)

Dicen que el liderazgo no es un cargo, es una acción. Bien sea en el set de grabación o cuando fue gobernador, ¿cuál es su filosofía de liderazgo?

Lo más importante del liderazgo es tener una visión muy clara de hacia dónde quieres llegar, entonces estás entusiasmado cada mañana cuando te levantas porque con cada trabajo que haces estás un paso más cerca de ella. Además, ese norte es lo que te permite orientar a las personas que te rodean y llevarlos contigo en el camino. Esto lo experimenté de primera mano en el fisiculturismo; siempre tuve una visión muy clara de la competencia, los premios y cómo aumentar el respeto por los culturistas, porque no éramos respetados al principio. Y lo mismo aplica en la política. La clave es dejarle en claro a la gente lo que sientes y te apasiona. Cuando sabes hacia dónde vas, simplemente lo comunicas y la gente te seguirá porque reconocen que tienes muy clara tu visión.

¿Cómo sostiene ese alto nivel de rendimiento y cómo hace cuando la energía está baja?

Tengo mucha suerte. La razón por la que digo esto es porque yo, de forma natural, siempre he tenido claro hacia dónde quiero ir. Cuando tenía diez años sabía que quería terminar en Estados Unidos, y fue divertido porque nunca me preocupé por lograrlo, sino que era solo cuestión de llegar hasta acá. Muy poca gente viajaba en esa época, especialmente distancias tan enormes, sin embargo, yo tenía la visión de algún día estar en los Estados Unidos. Después me proyecté convertirme en un campeón de fisicoculturismo, estaba claro en mi mente mi imagen de en el escenario ganando el concurso Mr. Universo y convirtiéndome en el mejor culturista. Era solo cuestión de hacer el trabajo: cinco horas de entrenamiento diario, practicar las poses, aprender sobre nutrición, en fin. Así, en cada cosa, tuve siempre una visión muy clara y real de lo que quería.

¿Lo mismo sucedió en la política?

Claro que sí. Durante mi carrera cinematográfica no estaba en mi mente el convertirme en gobernador o hacer política; pero, de repente, ocurrió esa elección de revocatoria, los apagones, un enorme déficit y deuda y los políticos no podían actuar juntos, así que tuve una idea muy clara de ser gobernador y solucionar los problemas, con esa convicción salté a la carrera para la gobernación y funcionó. Así que siempre creo que lo más importante es tener un plan y saber a dónde vas.

Felicidades por convertirse en abuelo, creo que es el primer nieto que tiene

He recibido cientos de notas y mensajes de felicitación, trinos en Twitter y todo lo que se te ocurra, y es la primera vez que me felicitan por algo con lo que no tengo nada que ver [risas]. Es algo interesante. Estoy encantado porque Katherine se ha convertido en una gran mujer y tenía un gran deseo de ser madre y tener un hijo, ahora lo tiene y está tan feliz. Y la bebé es hermosa, esto no lo digo porque sea mi nieta, pero Lyla María es simplemente una hermosa bebé, con una cara inmaculada. Es increíble

¿Estuvo nervioso al conocerla?

Un poco. Katherine me invitó a su casa cuando regresó del hospital y me puso a la bebé en mis brazos, lo que cuesta mucho porque las mamás siempre están preocupadas de si le sostienen la cabeza al bebé de la manera correcta y miedos así [risas]. Ella simplemente me entregó al bebé y tuvo una confianza total que me hizo sentir realmente muy bien y me dijo “hiciste un gran trabajo conmigo, así que sé que vas a hacer un gran trabajo con mi bebé”. La sostuve durante media hora y fue maravilloso. Estoy muy feliz por todos nosotros y especialmente por la bebé porque tiene la madre más extraordinaria. María (mamá de Katherine) fue y es hoy todavía una madre extraordinaria, entonces creo que nuestros hijos aprendieron de ella. Nuestros hijos son como son, grandes seres humanos, por la atención y cuidado que les María prestó todo el tiempo.

Schwarzenegger fue seis veces campeón de la máxima competición de fisicoculturismo profesional del mundo, el Mister Olympia. Foto: Efe

“Definitivamente apesta cuando envejeces. Y creo que, tal vez, estoy sufriendo por eso más que nadie, porque me miro en el espejo y recuerdo que fui alguien que hacía flexiones de banca con 500 libras FACEBOOK

TWITTER

No deja de ser interesante verlo hablar mientras fuma un cigarro y se come unas galletas. ¿Podría hablar sobre sus debilidades y lo que dice su médico sobre las galletas y los cigarros por estos días?

Lo odian. Fumo un puro al día y probablemente no sea lo mejor para tu salud. Las galletas son galletas veganas y lo interesante es que, porque no son tan dulces, mis burritos Lulu y Whiskey las adoran. Cada vez que comienzo a comer una galleta, de alguna manera las huelen y entran corriendo a la casa a invadir mi tarro de galletas. Esa es mi vida ahora [risas].

¿Las galletas son su debilidad?

No lo considero una debilidad. Habiendo crecido en Austria debía ser goloso. Me encanta el helado, el strudel de manzana, los pastelillos de crema, las galletas, el chocolate negro con nueces crujientes… Si viene alguien de visita y me trae dulces, estoy en el cielo [risas].

Este año se suspendió la temporada de lanzamientos de películas debido a la pandemia del Covid-19 y algunas de ellas se emitieron vía 'streaming'. ¿Cómo ve la industria ante esta situación?

Una cosa es la teoría y otra es la realidad. Sabemos que las medidas importantes para evitar la propagación del virus son usar la máscara, lavarse las manos y el distanciamiento social, pero una de las cosas divertidas del cine es que te sientas al lado del otro y creas una atmósfera que no existe cuando ves una película solo, algo que ahora no se puede arriesgar. Por lo pronto, lo más importante es que la gente pueda ver las películas y, por lo tanto, se usa la siguiente mejor opción y es que la mayoría de la gente tiene una pantalla grande en casa y se siente como si tuvieras tu propio cine. Funciona. Pienso que por lo pronto solo tenemos que bajar la velocidad y reconocer que esta es la mejor opción. Es magnífico ver películas en la gran pantalla y es divertido conseguir tus palomitas de maíz y todo esto, pero ahora mismo, eso no es posible. Entiendo que es un momento difícil para todos, más si estás dispuesto a hacer los ajustes, todo es posible.

(¡Le gustaría otra entrevista Bocas?: Spike Lee, las vidas negras importan)

Al llegar a esta etapa de su vida, ¿siente que hay oportunidades interesantes para usted como actor?

Definitivamente hay roles que no son para mí y por los cuales nunca recibo una oferta, eso es normal. Por ejemplo, si alguien está buscando a un joven de 20 años, no voy a conseguir el trabajo… tal vez si buscan a uno de 25 [risas]. Si alguien quiere tener a un anciano escuálido o a un personaje con un perfecto acento americano o sureño, no conseguiré el trabajo. Pero no puedo quejarme porque siempre que quiero trabajar, trabajo, y hay muchas cosas que estamos desarrollando en este momento en el que el coronavirus nos ha dado tiempo. Estoy trabajando en el desarrollo de una serie de televisión con David Ellison e Ivan Reitman y también preparando una serie que me ofrecieron. El próximo año, cuando esté listo para volver a trabajar, tendré varios grandes proyectos por hacer.

Entonces siente que sigue un buen momento…

Estoy en la cima de mi carrera como actor. A medida que pasa la edad, vas perdiendo ese brillo de ser el mejor chico, ya que siempre van llegando nuevos jóvenes a este negocio, los nuevos grandes de la cuadra. Yo lo disfruté cuando fue mi turno, pero eso no significa que haya terminado, solo significa que no estoy en esa categoría, sin embargo, no puedo quejarme en absoluto porque, como dije, siempre que quiero trabajar, trabajo, y cuando miro hacia atrás en mi historia, tuve la suerte de estar en un papel icónico durante tantos años, o décadas, mejor, si hablamos de 'Terminator', por ejemplo. Así que mi carrera actoral ha sido realmente genial.

Hablando de 'Terminator', ¿cómo fue actuar al lado de la actriz colombiana Natalia Reyes en la última versión de la saga?

Es una chica extremadamente simpática y talentosa, realmente fue una grata experiencia actuar al lado de ella y en la gira promocional pasamos momentos muy divertidos con el grupo, en Comic-Con en San Diego, en China, en todos los lugares donde hicimos gira promocional. Fue una película muy bien realizada y la calidez humana de ella fue un factor importante para la película y todos nos sentimos como una gran familia.

Cuanto más inteligentes nos volvemos, más tontos nos sentimos, porque cuanto más sabes, más piensas: ‘espera un minuto, yo no sabía nada’ FACEBOOK

TWITTER

¿Qué hay en ese deseo de actuar, especialmente en las circunstancias que vivimos hoy con una pandemia? ¿No preferiría esperar hasta que todo vuelva a la normalidad?

Yo tengo una condición de salud. En el pasado tuve que someterme a dos cirugías a corazón abierto debido a una enfermedad congénita con las válvulas cardíacas, así que siempre tendré que ser muy cauteloso con la pandemia y solo iré a filmar cuando sienta que es seguro. Espero que, con suerte, en los próximos meses haya una vacuna disponible para que este problema desaparezca lentamente.

Usted era muy joven cuando llegó de Austria y definitivamente consiguió brillar como nadie. ¿Cuál es la lucha más grande y el placer más grande de crecer con la fama?

Hay algunas personas que se quejan de la privacidad cuando se vuelven famosas, pero yo nunca me sentí incómodo, siempre sentí que es genial ser reconocido. Recuerda, mucha gente se muere de ganas por tener la atención, así que estoy recibiendo toda la atención del mundo sin necesidad de ir al psiquiatra para ello [risas].

Aparte de la física ¿cuál considera que es su mayor fuerza y cuándo ha sido probada?

Creo que la fuerza física no me viene a la mente cuando pienso en mí; es más bien un producto secundario haber sido levantador de pesas y fisiculturista. Pienso que todo lo que he logrado se debe al poder de mi voluntad y a mi capacidad de visualizar los objetivos con mucha claridad y luego ir tras ellos sin descanso. Y es una habilidad que no todo el mundo tiene. Naturalmente nunca fui el mejor en nada. No era naturalmente ser el mejor culturista, sino que yo me esforcé para convertirme en el mejor, simplemente entrenando más que todos y teniendo más hambre por lograrlo. Lo mismo pasó con la actuación; no nací actor, me convertí en uno por mi desarrollo físico y por uno de mis héroes, Reg Park, que era actor y estaba interpretando películas de “Hércules”, así que quería hacer lo mismo.

¿Cómo se siente a los 73?

Te digo que definitivamente apesta cuando envejeces. Y creo que, tal vez, estoy sufriendo por eso más que nadie, porque me miro en el espejo y recuerdo que fui Mr. Universo o Mr. Olympia y que fui alguien que hacía flexiones de banca con 500 libras y levantaba otras 700. Luego, de repente, llegas a una edad en la que ves que tu cuerpo ya no tiene esa forma, aunque tal vez esté mejor que otras personas de 73. Eso me afecta aún más porque sabía que hacía parte de estar en la cima. Todos los días entreno aferrándome a eso, pero también sé que cuando se produce menos testosterona en el cuerpo masculino, se produce menos músculo y, por lo tanto, se necesita mucho más esfuerzo y te lesionas más fácil. Cuando envejeces, de repente, tienes pequeños problemas de salud, y mi vulnerabilidad siempre ha sido el corazón. Lo tengo que vigilar con mucho cuidado. Sin embargo, pero me siento afortunado de estar en forma y de poder hacer ejercicio todos los días. Me encanta montar en bicicleta todas las mañanas. Me siento genial, pero siempre miro hacia atrás y digo, ¿qué pasó? [Risas].

¿Y cómo se siente mentalmente?

Creo que es una pregunta realmente muy interesante porque hay algo maravilloso en envejecer y es volverse más inteligente y sabio. Y lo más sorprendente es que, cuanto más inteligentes nos volvemos, más tontos nos sentimos, porque cuanto más sabes, más piensas: ‘espera un minuto, yo no sabía nada’. Por ejemplo, cuando me postulé a gobernador era como una universidad donde aprendes sobre diferentes temas, sobre atención médica y vida asistida, alimentos y educación, programas extracurriculares, sobre el ejército y prevención de desastres, en fin. Fue increíble el tipo de cosas que aprendí y ahora lo entiendo más. Así que cada año a medida que avanzas en la vida, aprendes y comienzas a mirar el mundo de manera diferente. También te vuelves más amable y menos egoísta. Cuando uno está joven siempre piensa en su propio mundo y luego, de repente, empieza a pensar en los demás, en cómo asegurarse de que otras personas también puedan mejorar sus vidas. Creo que esa es la ventaja de envejecer; me volví más sabio y trato de compartir y ayudar a otras personas.

Gracias por leer.

Nos gustaría recomendarle otro contenido Bocas: Maluma, el 'Pretty Boy' que conquistó el mundo

POR: MARIO AMAYA

FOTOS:

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 99. SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020