Anuel AA le respondió la tiradera a Arcángel: así reaccionaron en las redes

En días pasados la industria de la música urbana fue testigo del rifirrafe entre Arcángel y Anuel, tras un comentario del primero durante una entrevista para 'Univisión' sobre la inexistente amistad que había entre los dos. Pues el estadounidense afirmó que interprete de 'Adicto' no era su amigo.



Esta declaración no solo sorprendió a los fanáticos de ambos, al parecer, también al mismo puertorriqueño, que horas después, y como era de esperarse, no dudó en responderle.

A través de su cuenta de Instagram, este último publicó una foto suya con una descripción que suscitó la polémica aún más, ya que se jactó de haber vendido todas las entradas para su concierto en Washington DC, programado para el 10 de diciembre, donde también aprovechó para atacar a Arcángel, sugiriendo que su carrera dependía de colaboraciones con otros artistas como Bad Bunny.



"Concierto 'sold out' en Washington D.C y tú, Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta, eso lo ponen en la calma, nada más cuando tú llegas pa' que no te sientas mal", escribió en la publicación.

Algunos pensaron que la riña terminaría ahí, pero el 'Arca' tampoco se quedó callado y le respondió con una canción perteneciente a su versión decembrina, 'Feliz Navidad 8', donde este le canta varias cosas a Anuel AA sin ninguna reserva, pues allí menciona distintos momentos significativos y controvertidos vividos por el artista.



Entre ellos, su paso por la cárcel y la crianza de su hija, de la que se sabe comparte con Tekashi, debido a la relación que tiene con la madre y que el estadounidense denominó como un "chota".



"No sé tú, pero yo nunca he paga'o pa' entrar a PR. Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija' que tiene a un chota criando a tu hija (Ouh). Tú no sale', cabrón, tú y yo nunca vamo' a ser iguale'. A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales", dice el estribillo de la canción.



De igual forma se refirió a la música que cada uno realiza y su calidad, pues según dejó claro Arcángel, para él Anuel no es competencia: "Cuando tú estabas en los moco', yo ya hacía ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño. La ma, yo te entierro debajo 'e la grama", dice uno de los versos.



Por otro lado, hubo varios internautas que dejaron ver su opinión sobre la "tiradera" del exnovio de la 'Bichota', en la que se pueden leer distintas reacciones, ya que unos lo apoyaron, pero otros afirmaron sentirse muy decepcionados de los versos, ya que esperaban "estrofas más contundentes".



"Acabaste con todo"; "Noo, Anuel a eso le llamas tirar"; "Que le ponga subtítulos pa' poder entender algo"; "Mejor te hubieras quedado callado"; RIP Austin Santos"; "No entiendo su letra, la música es horrible"; "Quién vota para que la borre"; "Lo siento, pero esto no es intentarlo de nuevo. Arca 1 - 0"; "Era humillarlo, no humillarte tú", fueron algunos de los comentarios más destacados.

¿Qué le respondió Anuel AA?

En la tarde del domingo, el puertorriqueño publicó en su cuenta de Instagram la respuesta oficial a 'Feliz Navidad 8', supuestamente sin pelos en la lengua y con el estilo directo que lo caracteriza.



'Glock, Glock, Glock' fue como título el tema, acompañado de una descripción en la red donde escribió: "Te moriste @arcangel saliendo del 'dealer' con la peste en la boca, chota".



Durante10 minutos, Anuel AA lanzó varios versos en los que hacía referencias a sus éxitos, afirmando que estos ya estaban sonando en la radio desde que se encontraba encerrado y así con varios de sus álbumes hasta después de salir, mientras que el 'Arca', presuntamente, solo ha tenido un disco popular.



"Compra los Grammy que tú quiera', eso te llena el ego. Dizque el único en pegar to' los track' de un disco. Yo lo hice en 'Real hasta la muerte' aun siendo un convicto, cabrón (...) Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte”, dice uno de los estribillos.



Así mismo, mencionó en otros apartados a algunos referentes del género como Cosculluela, Bad Bunny y Tempo: "Ahora estoy mejorando, se lo prometí a mi madre. Si no es con Bad Bunny, no te pega'. Tiene que tirarme

Tú ni me 'conoce', cabrón, dime qué va' a inventarte. Tú no metes miedo, ni los pana' tuyo' de la calle".



Al igual que esta y otras estrofas más, Anuel AA reniega contra Arcángel, junto a la imagen del 'single' 'Feliz Navidad 8' modificada, pues el puertorriqueño sale con su cara en grande quitándole la cabeza al estadounidense, como si este fuese un muñeco, y de la que sale un ratón.

