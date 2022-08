No hay duda de que el elogiado debut de Anitta en el festival de Coachella 2022 marcó un punto muy alto en la carrera de la artista que, según comentaristas de algunas de las más importantes publicaciones de música, “creó un momento para anclar en la memoria”.

Si Anitta ya había alcanzado la categoría de superestrella, después de Coachella se ganó el rango de ‘diva’.

Por esos días, la brasileña también presentaba su álbum Versions of Me, editado en español, inglés y portugués, un proyecto en el que estuvo trabajando durante más de tres años y que –dijo– es un reflejo de lo que es como artista.

La cantante, sin embargo, quería que la estética visual de los temas del álbum pudiera reflejar su forma de ver la vida y retratar a la mujer que es, libre en todo sentido. El producto de esa espera se conoció esta semana con el lanzamiento de Gata, el primer videoclip de Versions of Me que tiene una inocultable referencia a Catwoman (Gatúbela), el personaje de DC Comics.

Si Anitta ya había alcanzado la categoría de superestrella, después de Coachella se ganó el rango de 'diva'.

Gata es el primero de una serie de videos que Anitta lanzará cada semana para promocionar además la edición de Versions of Me Deluxe, que traerá dos nuevas colaboraciones, una con Missy Elliot, con quien interpreta la canción Lobby, y otra con Maluma, a quien acompaña en el tema El que espera, lanzado esta semana a la par con Gata.

La artista ha obtenido su primera nominación a los MTV VMA en la categoría de Mejor Canción Latina, lo que la convierte en la primera brasileña nominada en solitario en la historia de los premios, en los que cantará el 28 de agosto. Además, obtuvo recientemente un récord Guinness por ser la primera artista latina en solitario en alcanzar el primer puesto en Spotify global, y acaba de lanzar un perfume.

EL TIEMPO estuvo en una conferencia virtual de la artista.

¿Qué sensaciones le deja este nuevo lanzamiento?

Me siento muy feliz en esta etapa. En este lanzamiento, en comparación con los anteriores, me siento más tranquila, porque cada quien hizo el trabajo que debía hacer de manera perfecta y las cosas se han venido dando de manera natural al igual que la música. Fue un lanzamiento loco, ¡wow!, un lanzamiento que planeé durante mucho tiempo. Y ahora siento que estoy preparada.

En Versions of MeDeluxe hay una colaboración con Missy Elliot. ¿Cómo fue trabajar con ella?

La gente no puede creer que haya hecho una colaboración con Missy Eliot. Incluso, yo pensaba que no sería posible, pero he trabajado duro por eso. Me siento feliz por este tipo de lanzamientos. Ella, como yo, es muy diferente en su vida cotidiana. Es algo introvertida y tiene un lado muy tímido. Colaborar con Missy Eliot fue maravilloso, ella fue muy amable, muy perfeccionista, todo salió perfecto.

¿Es difícil creer que usted sea tímida?

Así es, incluso en Coachella tuve que beber licor antes del show para poder encarar al público.

En Coachella tuve que beber licor antes del show para poder encarar al público.

¿Hubo colaboración, intercambio de ideas para el video del tema que interpreta junto a Missy Eliot?

No fue así, yo quise que fuera Missy Elliot la que decidiera todo, no me quise meter en nada de eso, porque ella me parece un personaje tan icónico que la quise dejar ser.

¿Anitta se siente más valorada afuera que en Brasil?

No puedo decir eso, no es justo con los medios de comunicación y los fans. Diría que siento un apoyo mitad y mitad.

Se ha vuelto uno de los personajes más influyentes en Brasil y todo lo que dice se toma en serio, inclusive en la parte política. ¿Cómo se siente con eso?

No busqué eso, pero pasó. Creo que las cosas pueden interpretarse de forma ambigua, por ser una persona reconocida en el mundo, y lo que digo, lo que pienso y lo que hago, sobre cualquier cosa, se vuelve importante. Por eso cuando me pidieron una opinión política, no entendía nada… hoy en día no me meto en eso, pero en ese momento me gané un problema de manera ingenua.

El video de Gata evoca el personaje de Gatúbela...

La idea del video es mostrar a Anitta en diferentes versiones de Gatúbela. Gata es una canción hecha para mis fans.

Usted viste de manera singular, sus atuendos, en especial en los videos, son tendencia. ¿Cuál es la idea detrás de eso?

Me gusta ir cambiando, verme diferente y hacer cosas diferentes, me gusta tener muchas versiones de mí misma para no presentar siempre lo mismo. Pero dependiendo del video escojo cómo quiero verme. Me dejo vestir para algunos eventos, pero lo que uso para bailar siempre lo elijo yo.

Me gusta ir cambiando, verme diferente y hacer cosas diferentes, me gusta tener muchas versiones de mí misma para no presentar siempre lo mismo.

¿Cree que el género urbano, criticado por ser excesivamente machista, ha logrado que la mujer se empodere de su cuerpo?

Creo que sí. Todo el mundo, en general, cambia de mentalidad, de la manera cómo piensan de la mujer y de lo que podemos ser. Todavía la gente es muy machista y valora a la mujer que se porta de la manera que cree que es correcto. Esto puede cambiar con la lucha de mujeres que no encajan en ese concepto. Creo que esto cambia con el tiempo, con las mujeres cantando, insistiendo y persistiendo en sus personalidades y sus diferentes maneras de ser. Ahora todo es distinto, pero aún falta mucho, principalmente en la música y en el mundo del entretenimiento.

En el género urbano, la expresión ‘perra’ y ‘gata’ son comunes. En Colombia se considera ofensivo si alguien se refiere a una mujer en esos términos. ¿Cómo cree que se sienten las mujeres cuando las llaman así?

Creo que depende de la forma en que se lo digan, de la entonación, como en la canción: “que perra, que perra, que perra, mi amiga”, ahí es bien, no es algo malo. Puede que se entienda mal, pero eso depende de la manera cómo se diga. Creo que la manera como la gente se comunica cambia mucho. Por ejemplo, cabrón es malo pero se dice con cariño a un amigo y no es malo. Gata y perra es igual. En Brasil, decir gata es decir linda.

¿Qué nos puede decir del video con Maluma?

Fue mi video favorito para grabar, todo se dio fácil, fue en un lugar que amo, bonito, es mi preferido.

¿Se va a presentar a los MTV VMA a finales de mes, con qué artista le gustaría coincidir y trabajar?

A mí me encantaría trabajar con Rosalía, siempre digo que amo su trabajo, creo que es increíble, la conozco y cuando me encuentro con ella la paso superbién. Creo que una canción de nosotras dos sería increíble. Además, me gusta Lil Nas X, creo que es súper, una vibra similar a la mía, ya es mi amigo... soy amiga de mucha gente y soy feliz cantando con estos artistas. También, si no pasa que pueda cantar con ellos, sigo siendo una fan y feliz con las cosas que he logrado.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twittter: @oleonn84