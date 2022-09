El cantante de reguetón Andy Rivera ha logrado posicionarse como uno de los artistas más reconocidos de la industria musical colombiana en los últimos años. Sus actuaciones en la escena con grandes exponentes del género también han hecho que su imagen sea reconocida internacionalmente en varios países de Latinoamérica e, incluso, en Europa.



El ascenso de su carrera musical la hizo de la mano de grandes exponentes del reguetón, como Juan Luis Londoño, quien es mundialmente conocido como Maluma, al lanzar ‘Salgamos’ en 2014. Es más, el propio pereirano publicó una fotografía en la que aparece con el intérprete de ‘Borro Cassete’ durante sus primeros años en la música.



De manera jocosa el hijo de Johnny Rivera ha comentado el momento diciéndole a su colega “ya estamos cuchos”, junto a unos emojis de ancianos que fueron reposteados por Maluma, quien de manera jocosa expresó al ver la imagen “Ay Gono”.

Y es que el compositor de ‘Te perdí’ ha sorprendido a sus más de 7.5 millones de seguidores en Instagram con algunos recuerdos de su adolescencia y sus primeros acercamientos al mundo del espectáculo.



En la primera fotografía se le ve luciendo un outfit ancho y muy particular de la época, pues se manejaban este tipo de estilos a causa de la incursión del reguetón puertorriqueño y dominicano al país.



“Esta joyita (la fotografía) está mejor. Me criticaban la ropa, la voz, pero yo todo terco iba a 4 colegios diarios a cantar, así no me pararan bolas”, contó el artista.



En la siguiente instantánea, el artista, con unos 14 o 15 años de edad, se muestra en lo que parece una fiesta infantil bailando con una joven algo mayor que él y con una frase que la acompaña que dice: “El perro siempre fue lo mío.



