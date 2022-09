A sus 81 años (Armenia, 1941), Andrés Hurtado sigue recorriendo los caminos, ríos, desiertos, lagos, páramos, mares y montañas del país y del mundo. Es amigo de reyes, de escritores, de premios Nobel y de alpinistas, pero también de arañas y de escorpiones. Viajero desde que tiene uso de memoria, dice haber ido a muchos lugares a los que nadie más ha llegado. Es un hermano marista y es un pedagogo, no solo en el aula, sino también cuando escribe sus columnas, reportajes, conferencias y libros. Comparte sus fotos (ha disparado más de 18 millones) y defiende a capa y espada el medio ambiente. Su gran leitmotiv de vida es: “Los grandes caminos exigen largas fidelidades”. Es, de alguna manera, la memoria y la conciencia verde de Colombia.

La edición #120 circula desde el sábado 27 de agosto de 2022. Foto: Revista BOCAS

A Andrés Hurtado lo conocí en las oficinas del Inderena y volví a tenerlo cerca cuando estuve en EL TIEMPO, pero supe de qué está hecho en 1985, cuando con él sobrevolé el Pacífico colombiano en una avioneta. Ahí vi que su compromiso con la fotografía era extremo. Le pedía a Eduardo Álvarez, el piloto, que diera virajes que ponían la aeronave con las alas casi perpendiculares al suelo y Andrés, asomado a la puerta abierta y agarrado de un arnés, tomaba ingentes cantidades de fotografías como si fuera un dron. Cargaba de nuevo la cámara con otro rollo y le pedía al piloto repetir la operación.



En tierra le oí decenas de anécdotas de sus viajes. Y las que no me contó las leí en sus artículos y columnas, en libros que ha escrito. Creó la expresión “orgasmo cósmico” para referirse a lo que él siente en escenarios naturales cuya belleza es imposible describir con palabras. Y, de la misma manera, no le tiembla la pluma para denunciar sin eufemismos –y a veces con madrazo incluido– a quienes destruyen el patrimonio natural o son indolentes con su manejo. Del presidente de la República para abajo.

A los siete años subí por primera vez al Nevado del Ruiz… Yo veía cómo los grandes se vomitaban, les dolía la cabeza, y yo feliz me movía por ahí entre ellos. Al Ruiz he subido 36 veces".

Se ha hecho famoso por sus conocimientos acerca de arañas y escorpiones. Por esta actividad ha sido invitado a programas de televisión de todo el mundo. Su archivo gráfico consta de tres millones de fotos de carrete y 15 millones de fotos digitales que utiliza para dictar conferencias sobre las bellezas naturales de Colombia.



Nació en Armenia en 1941 y se crió en la finca de su papá. A los 10 años se fue a Popayán y luego a Cali para estudiar con los Hermanos Maristas. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad del Valle (fue condiscípulo de Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien noveló su vida en El bazar de los idiotas) y luego hizo el doctorado en Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Dictó clases en el Colegio San Luis, de Cali, donde fundó un club de montañismo y fue profesor de Andrés Caicedo, quien en relatos como El atravesado menciona cosas que aprendió de Hurtado sobre las arañas.



Pertenece a la comunidad de los Hermanos Maristas. Es profesor del Colegio Champagnat, donde inició la cátedra de educación ambiental. No de tablero y tiza, sino a través de excursiones con sus alumnos. Ha escrito en infinidad de medios y desde 1977 está vinculado a EL TIEMPO. Ganó muchos premios de periodismo, fotografía y ecología, así como la medalla del deporte de Francia, en 1974. Ha publicado seis libros y ha sido coautor y fotógrafo de decenas más.



Hoy tiene 81 años, pero aparenta unos 60 y mantiene intacta su habilidad para contar e hilar historias y anécdotas una tras otra.

Hurtado es también Doctor en Literatura Universidad Complutense de Madrid Foto: Sebastián Jaramillo



¿Cómo influyó su familia en su interés por la naturaleza, las montañas, las travesías?

Mi papá fue arriero antioqueño y en mi casa se rezaba el Rosario todos los días. Al terminar, yo le preguntaba a mi papá historias. Para nosotros los paisas esas mulas son el mayor timbre de orgullo. Entonces mi papá me contaba historias de muchachas bonitas en las fondas, de culebras, de arañas, de tigres...



Eran las famosas selvas del Quindío. Nada que ver con el paisaje cafetero de hoy.

Las selvas del Quindío. Eso llenó mi imaginación. Y cuando salía el arco iris yo lo perseguía. Mi mamá me decía que el arco iris se tragaba a las personas donde contactaba la tierra. Yo quería que me tragara. Regresaba desconsolado porque el arco iris desaparecía. Me decía: “Mijito, las cosas importantes de la vida siempre están más lejos”. De ahí surgió el gran leitmotiv de mi vida que dice: “los grandes caminos exigen largas fidelidades”, y a medida que se alargan los caminos, las fidelidades se vuelven más hermosas. Le agradezco mucho a mi mamá que no me salió con una burda leyenda paisa que dice que donde el arco iris toca la tierra hay un tesoro.



¿Cuándo empezó a hacer esos recorridos?

A los cuatro años me fui de la casa remontando el río Quindío. Siempre he tenido una obsesión por el nacimiento de los ríos. Así llegué al nacimiento de Caño Cristales y al nacimiento de muchos otros por todas partes del mundo. El hecho es que al cabo de tres o cuatro días me encontraron acurrucado en un árbol, muerto de hambre y de frío.



¿Y su pasión por las arañas?

Desde los tres años yo coleccionaba arañas de la finca de mi papá y les daba mosquitas. Yo no sabía que esas arañas plataneras, las Phoneutria fera, me hubieran podido matar. Pero yo las trataba con cariño.

Me caí en una grieta y estuve tres días con la pierna derecha partida en dos partes, a 70 metros de profundidad y a 25 grados bajo cero.

¿Y qué le decía su padre?

Eso tiene su historia. El único regaño que me dio mi papá fue cuando un día entré en el jardín con una culebra coral. Corales hay como 80, de las cuales la mitad son venenosas. Mi papá (me lo dijo después) sabía que esa no era venenosa. Haciéndose el chistoso me advirtió: “Si quieres divertirte juega con tus amigas las arañas plataneras, pero que nunca te vea jugar con una culebra”. O sea, me dijo que no juegue con culebras que no son venenosas, pero sí con arañas que me pueden matar.



¿Qué otros recuerdos guarda de su época de niño en la finca paterna?

A los siete años subí por primera vez al Nevado del Ruiz. Yo era lobato de los scouts y los lobatos eran los chiquitos. En ese tiempo no nos dejaban dormir fuera una noche. Pero como iba con los grandes y mi papá era muy importante y alegó, entonces me dejaron ir.



Es toda una hazaña.

Además, en ese tiempo sí era nevado. Yo veía cómo los grandes se vomitaban, les dolía la cabeza, y yo feliz me movía por ahí entre ellos. Así comenzó mi vida en la montaña. Al Ruiz he subido 36 veces.



¿Tuvo allí algún accidente grave?

Sí, en 1982, durante el Mundial de España. Me caí en una grieta y estuve tres días con la pierna derecha partida en dos partes, a 70 metros de profundidad y a 25 grados bajo cero.



¿Cómo hizo para resistir tres días en condiciones tan extremas?

No me morí porque yo he aprendido a soportar el calor y el frío.



¿Cómo logró regresar?

Cuando me rescataron me pusieron en una parihuela con dos guaduas y un costal y me bajaron entre cuatro personas. Un tipo que agarraba la parihuela venía oyendo un partido de fútbol. En un momento dado metieron un gol y el tipo saltó de felicidad. Se me clavaron esos huesos que yo los tenía por fuera y lo madrié: “¡Mire que está bajando a un herido!”. Me llevaron a la clínica en Manizales y me pusieron en una camilla desnudo, con una sábana encima. El anestesiólogo me tuvo desde las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde esperándolo hasta que se acabaran los partidos. Y esos gritaban goles y yo, desesperado: “Voy a perder la pierna”.

Facebook Twitter Linkedin

Es uno de los Colombianos que ha recibido más condecoraciones en el país. Foto: Sebastián Jaramillo

¿Cuáles otros accidentes ha tenido?

Esteban Vicente, un alpinista español muy amigo mío, escaló en invierno el Naranjo de Bulnes [en Asturias], la pared emblemática del montañismo español. Unos 600 metros verticales. Como nadie le creyó, en febrero de 1977 repitió el ascenso y me pidió que lo acompañara con otros alpinistas para que yo lo filmara al llegar y le creyeran. Éramos tres los que subimos por la cara sur del Naranjo de Bulnes. La pared no es tan difícil, pero es muy peligrosa por los aludes. Se resbaló el primero, lo sostuvo el segundo; se resbaló el segundo, lo sostuve yo, pero rodé 200 metros. Eso salió en España en una serie que se llama La montaña no quiso. Se refiere a casos en que la montaña no quiso matar en accidentes gravísimos. Yo formo parte de esa historia.



¿Qué consecuencias tuvo?

Perdí la sensibilidad en la pierna y muslo derechos. Se me reventó el riñón.



¿Todos sus accidentes han sido relacionados con el montañismo?

No. Yo me estrellé en una avioneta en la selva amazónica, en la Piedra del Cocuy. En otro viaje, me picó la conga, la hormiga negra; la picadura dura 24 horas y puede ser mortal. Mi último accidente fue en el páramo de Sumapaz. Yo tenía una capa, vino el viento, movió la capa y caí sobre una piedra. Me rompí siete costillas. Gracias a Dios no me rompieron los pulmones. Eso fue una suerte muy grande.



Cuéntenos de otros alpinistas famosos que haya conocido.

Tuve la suerte de ser amigo de varios de los alpinistas que escalaron el primer pico de más de 8.000 metros de altitud, el Annapurna, en el Himalaya. Entre ellos está Maurice Herzog, que dirigió la expedición. Y de Roger Frisón-Roche, el más importante escritor de alpinismo de Francia.



Usted tiene una vida religiosa y por otro lado tiene una vida de aventurero. ¿Cómo ha hecho para compaginar ambas actividades?

Las comunidades religiosas ahora son muy abiertas y me han permitido hacer todo lo que yo hago, que es viajar por todo el mundo. La comunidad me ha colaborado para todas mis cosas, no me ha puesto problema.

“En Colombia hablar de Ecología es hablar de Andrés Hurtado y referirse a Andrés Hurtado es pensar en Ecología”, dijo el jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar en 1991. Foto: Sebastián Jaramillo

Háblenos un poco de su vida en España.

Yo llegué a España en 1973, en tiempos don Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España. Estuve seis años. Escribí en la revista La Estafeta Literaria. El Diario Ya, el periódico más importante de España en ese tiempo, vio que yo hacía buenas fotos. “¿Usted quiere ir a hacer un reportaje sobre Malí?”, me preguntaron. “Claro”, y fui. Les gustó y les pregunté: “¿No quieren que vaya a Chad?”. “Claro”, me dijeron. Y así conocí toda África. Luego me ha sido más fácil conocer el resto del mundo.



Hay una historia suya en Madrid con la novela La vorágine.

La vorágine es una novela que me sé casi al pie de la letra. En 1974 se cumplieron 50 años de su publicación. ‘Lalo’ Lloreda, el dueño de El País, de Cali, era embajador en España. Me dijo: “Andrés, se van a celebrar los 50 años de La vorágine. Usted dice que se la sabe de memoria, usted es bueno para dar conferencias, usted está estudiando el doctorado... queremos que usted dicte la conferencia en El Ateneo de Madrid”. Yo le dije: “Doctor, no me van a aceptar”. Y me dijo: “Eso es falta de autoestima”. “La autoestima es saber dónde está uno y ahí no me van a aceptar porque ahí solo piden gente famosa”. En efecto, cuando él propuso mi nombre le dijeron que yo no daba la medida. Él acudió al entonces príncipe Juan Carlos [que pronto sería rey].



Del que usted es amigo.

Sí, yo soy amigo del príncipe emérito, él ha asistido a varias de mis conferencias. Él era príncipe en ese momento porque todavía estaba Franco y había dado señales de que su país preferido era Colombia. Me dijeron que hablara con Marta Portal, la gran novelista. Ella me dijo que la conferencia debía durar 45 minutos. “Ay, no, yo hablo siempre dos horas”. “Los reyes no pueden. Y tiene que ir con corbata”. Hice caso omiso y el día señalado llegué con un buzo. El ujier [portero de Palacio] no me dejó entrar.



¿Pero acaso usted no era el conferencista?

Entró Juan Carlos. “Alteza, buenas noches”. No me contestó. “Sofía, alteza. Buenas noches”. No me contestó. Detrás don Carlos Arias, que reemplazaba al almirante Carrero Blanco. “Señor presidente, buenas tardes”. No me contestó. Detrás venía Dámaso Alonso, presidente de la Real Academia Española. “Don Dámaso”. No me contestó. Y yo oí a Marta Portal que zapateaba en ese piso de madera: “Gilipollas, no vuelva a invitar a sudacas, me están haciendo quedar mal; sus altezas esperando y este conferenciante no llega. ¡Dios mío, que me van a destituir!”.



Y usted, ahí...

Entonces voltea a mirar y me dice: “Andrés, ¿por qué no entra?”. “Porque el ujier no me deja entrar”. “Déjelo entrar”. “Señora, no tiene corbata’. “¿Vale más la corbata que una persona?” “Siga”. Y el portero que no. Cuando por fin entré a la sala se oyó un grito de asombro. No sé si porque llegué tarde o porque estaba sin corbata. Llevé un reloj y lo puse para que sonara a los 45 minutos para ver qué pasaba. Comenzó la conferencia, recité varios pasajes. Calculé que el reloj sonara durante el pasaje más impresionante cuando las tambochas, que son las hormigas grandes, devoran a los seres humanos. [Recita varias líneas de ese pasaje]. En la mitad del pasaje sonó el timbre. Y yo dije: “Alteza, se ha terminado”. Se levantó y me dijo: “Siga”. Dos horas y media hablé.



Se salió con la suya.

Luego hubo un coctel y allí estaban los que no me saludaron. Como dice el mayor filósofo latinoamericano… ¿a que usted no sabe cuál es?

Hace más de 50 años yo dije que la selva amazónica se va a acabar, que la especie humana se va a autodestruir. Me dijeron que yo estaba exagerando.

¿El mejor filósofo latinoamericano?

José Alfredo Jiménez, que dice: “Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder”. El chambelán del rey trajo la bandeja con las copas, el príncipe tomó una y dijo: “Don Andrés, esta es la conferencia más bella que he oído en mi vida”. Y yo le digo: “Alteza, yo lo saludé a la entrada y usted no me contestó el saludo”. Púsose colorado. A la reina le dije lo mismo, a todos les dije lo mismo.



Tengo entendido que usted se hizo amigo de grandes personalidades en España. Cuéntenos cómo accedió a ellas.

Me llamaron del segundo canal de Televisión Española porque un hermano marista sabía que yo manejaba arañas y escorpiones. Yo les dije que cualquier animal venenoso de tierra, sea arañas, escorpiones o culebras, pero no de laboratorio. Les dije que llevaran ellos los animales para que no dijeran que yo les había quitado el veneno. Cuando llegué al estudio me tenían un escorpión en una botella. Yo dije que el escorpión era de laboratorio, que son resabiados. José María Iñigo, que era el Pacheco de allá, me insistió. Lo sacamos en una caja, el animal correteaba, le ponía uno un lápiz y lo picaba. Total, se anunció el programa. Iñigo me dijo: “Andrés, ¿usted le puede quitar el veneno?” “Claro, con una diferencia de potencial de un voltio. Pero yo no hago eso. Lo mío es serio”.



¿Y lo volvieron a llamar?

Pero del Canal 1, a un programa llamado Directísimo, y me presentaron varias veces. Un día me presentaron con Neil Armstrong.



El primer hombre que pisó la Luna.

Me hice amigo de él y tengo cartas. Él llamaba a mis arañas “your unusual friends”. [Sus inusuales amigas]. Entonces, claro, llegaban los periodistas y había muchos invitados y al que más le llamaba la atención era un indio que nadie conocía.



¿Con quién más se codeó?

Un día me tocó con Tarzán, el héroe de mi niñez.



Johnny Weissmuller.

Yo estaba emocionado porque Tarzán influyó mucho en mi vida. Hay una película de Tarzán con una araña bien grande que Tarzán no logra aplastar y lo hace con la ayuda del elefante Tantor. Entonces Weissmuller me preguntó qué iba a hacer. Le mostré una araña grande que me habían mandado de Manizales y al verla casi le da infarto. Ese señor, que había peleado con tigres y con elefantes, se asustó al ver una araña.

Picos sin Nombre. Parque Nacional Natural El Cocuy. Fotografía del libro Caminando Colombia Foto: Villegas Editores Caño Cristales. Parques Nacional Natural Sierra de la Macarena, Meta. Fotografía del libro Caminando Colombia. Foto: Villegas Editores El Castillo visto desde la Laguna de la Plaza. Parque Nacional Natural El Cocuy. Foto: Villegas Editores

Siga con su lista.

Me presentaron a Raffaella Carrá, a Nicola de Bari, que se puso a conversar conmigo. Le dije que yo era de Colombia y le mostré la araña, a lo que me dijo: “Ustedes en África tienen unos animales muy horribles”.



¿Algún famoso le llamó en especial la atención?

Una vez vino a Madrid Arthur Rubinstein, el pianista clásico más grande del siglo pasado, y se presentó en la Universidad Autónoma. Llegué tarde, casi no entro. Al terminar, todos los estudiantes le pedían autógrafos y los que no alcanzaron a subirse al escenario me vieron y me rodearon. “El colombiano de las arañas”, dijo un estudiante. Rubinstein, que no era sordo como Beethoven, dijo que me quería conocer. Y se me abrió el paso, así como el mar Rojo a Moisés. “Yo quiero preguntarle una cosa sobre Beethoven”, dijo Rubinstein. Me puso una cita y me pidió que llevara la araña.



¿Qué tiene que ver Beethoven con una araña?

Espere… Al llegar al lugar de la cita, la casa de un músico, me comentó que quería saber si es cierto que cuando Beethoven niño tocaba el violín, una arañita bajaba del techo y se quedaba oyendo y subía cuando guardaba el violín.



Extraña pregunta. Era más como para un historiador...

Yo le dije que no conocía ese caso. Las arañas ven muy poco a pesar de que tienen ocho ojos, pero sienten la vibración del aire. Si usted le echa a una telaraña un papel, la araña medio se mueve, pero no más. Pero si le echa una mosca, como esta vibra, le cae encima. “Entonces si yo toco, ¿la araña se da cuenta?” Y yo, muerto del pánico, hacía fuerza para que la araña se diera cuenta.



¿Qué tal salió el experimento?

La pusimos en el piano de cola, le levantaron la tapa y me preguntó: “¿Qué quiere?” “La Polonesa Heroica”. La araña salió y todo el tiempo se quedó ahí. Terminó. “¿Quiere algo más?” Le pedí El vals del minuto. Y luego un estudio en Sol menor y luego Sueño de amor. Cuando cuento la anécdota digo que no me tocó un vallenato, sino cuatro piezas clásicas. Él cobraba 10.000 dólares por pieza cuando se presentaba en concierto.



Eso no lo cuentan muchos...

También conocí a Otto Skorzeny.



El coronel de las SS que liberó a Mussolini.

Sí, señor. En España vivieron muchos de esos criminales que no fueron al tribunal de Núremberg porque los protegía Franco. Skorzeny vivía frente a mi casa. Al lado vivía el rey Leka de Albania. Como yo sé mucho sobre la guerra quería conocerlo. Me hice amigo del portero, pero me dijo que Skorzeny no recibía a nadie. Le insistí: “Dígale al coronel que voy a salir en televisión en el programa con las arañas”. Skorzeny se interesó, me recibió y hablamos de la liberación de Mussolini.



Y premios Nobel, también.

Sí. Fui amigo de un premio Nobel de Paz que se llama Albert Schweitzer. Gran intérprete de Bach, médico en Gabón, África. A mí me dio por escribirle y me contestó. Entonces, estando yo en Europa, fui a visitarlo. Fue lindo ver al hombre tocando. Cuando se le acababa el dinero le decía a su representante en Europa que organizara una gira y entonces recibía mucho dinero y regresaba al África.



Imagino que la lista es más larga. Háblenos de otra celebridad.

En Roma me tocó atender tres días al Dalái Lama. El 27, 28 y 29 de septiembre de 1973, el Dalái Lama vino a hablar con los líderes de las religiones occidentales. El Papa los quiso alojar donde viven los monjes benedictinos, que son los monjes de silencio. Pero tenían una reunión mundial. Había mucho ruido. Entonces yo les pedí a los superiores que me dejaran atenderlo y me preguntaron: “¿Por qué?” “Porque alguien lo tiene que atender”.

Los únicos que pueden salvar al mundo no son los particulares ni las empresas, sino los gobiernos.

¿Cómo ha sido su relación con el budismo?

¿Sabe? Si yo no fuera católico sería budista. Aunque en la práctica soy budista porque el budismo no es ninguna religión. Una vez en Manizales, después de haber hecho una presentación con las arañas, me llamaron los espiritistas y me dijeron que yo soy la reencarnación de Brahmaputra Rawalpindi. Yo sé que los orientales le ponen a la gente nombres de ríos y de ciudades. Me quedé con el cuento. Cuando fui a hacer un trekking en los alrededores del Everest, unos monjes budistas me dijeron lo mismo. Igual me pasó en Bután. En el Sancta Sanctórum, donde está la estatua de Buda, había un monje de espaldas, viejo, gordo, rezando el rosario de las 108 pepas. Cuando me vio entrar, se levantó, extendió las manos y me dijo: “Reconocemos en usted uno de los grandes defensores de la Tierra. Le agradecemos lo que hace”. Me regaló una manilla de cabuya que ya se me cayó. “Le damos esto para defenderlo”. Me quedé frío.



¿Existe alguna explicación para que lo relacionen con Brahmaputra Rawalpindi?

Una vez fui a dictar una conferencia en el British Museum de Londres sobre arañas, y en el Centro de Estudios Orientales encontré que Brahmaputra Rawalpindi fue un monje sabio que vivió en el Himalaya y que se entendía con los árboles y los animales. En efecto, cuando voy solo y nadie me molesta, en el silencio de la naturaleza llego al éxtasis y hablo con las plantas y los animales. La última vez me pasó en un recorrido que hice por el Vichada y la antepenúltima, en un bosque del Canadá. Allá es muy difícil porque siempre hay gente alrededor haciendo bulla.



Además de viajar, escribir libros, tomar fotos, lidiar con arañas y dictar conferencias, también ejerce como profesor en el Colegio Champagnat.

Desde que llegué en el 70 y pico, soy el encargado de los muchachos grandes, de los de grado 11. También les enseño cultura general y literatura.



Usted de profesor debe ser fascinante para un joven.

Antes mis clases eran magistrales, yo hablaba todo el tiempo de libros, y le cogieron gusto. Esos viejos exalumnos me dicen: “Quiero volver a su clase”. Yo les digo: “Ay, no, ya no es lo mismo”. A los muchachos de ahora no se les puede hablar. Se les habla un minuto de algo serio y se van. Estamos en otro momento. Hay que hacer otras cosas, valerse de otros medios.



¿Su pasión por la fotografía de dónde viene?

Mi mejor foto la tomé con la Retina Réflex de mi papá en el Nevado del Ruiz. Es la foto que más quiero. Totalmente desenfocada. Seguí haciendo fotos. Yo no he hecho cursos, pero me ha ido bien. Yo no soy, como dicen algunos, el mejor fotógrafo de la naturaleza. No, aquí hay varios mejores. Lo que pasa es que yo voy donde nadie más va. Entonces traigo fotos espectaculares.



¿Cómo describiría a grandes rasgos su trayectoria como montañista?

Yo fundé el primer club de montañismo de Colombia en Cali, en 1964. Con ese subí todas las montañas del país, menos el Nevado del Huila, que se me escapó porque cada vez que iba a ir estaba la guerrilla. Cuando yo fui a Europa hice los cursos de escalada en roca, hielo, alta montaña. Fui asesor de la Escuela Nacional de Montaña de Madrid y profesor de escalada en la Alta Montaña.



Si usted fuera operador turístico, ¿qué sitio recomendaría porque vale la pena verlo antes de morir?

El número uno es el Hato La Aurora en Casanare, una reserva de la sociedad civil. Yo fui por primera vez en 1977. Ahí han nacido 56 jaguares y centenares de pumas. Hay decenas de anacondas gigantescas, hay 350 especies de aves, toda clase de animales. Van mucho los extranjeros.

Pico Ritacuba blanco. Fotografía del libro Paraísos de Colombia. Foto: Villegas Editores Las rocas marcadas del Orinoco. Fotografía del libro Paraísos de Colombia. Foto: Villegas Editores

Usted estudió filosofía y letras, pero conoce mucho de medio ambiente. ¿Tomó algún curso?

Yo no sé tanto de ecología como la gente cree. He leído de teoría. Lo que pasa es que yo voy donde la gente no va, y mucha gente habla desde Bogotá. En cambio yo sí voy. ¿Y quién me discute a mí? Yo sí vi lo que destruyeron. Hace más de 50 años yo dije que la selva amazónica se va a acabar, que la especie humana se va a autodestruir. Me dijeron que yo estaba exagerando. Un grande de la ecología que estaba totalmente de acuerdo conmigo me pidió no decir la verdad porque si no no daban más recursos para investigar. Yo le dije que yo no estaba pidiendo plata. Yo no tengo ninguna fundación y hay que hablar con la verdad.



Y hablando un poco del panorama actual del medio ambiente en Colombia, ¿cómo lo ve?

Yo soy 101 por ciento pesimista, y digo 101 para que no quede posibilidad. La selva amazónica se acaba. Hay que sacar esas vacas a la brava. Están felices porque les pusieron 15 años de cárcel. ¿Y a quién han metido en la cárcel? A nadie. Deberían meterles 50 años de cárcel a los que están acabando nuestro futuro. A mí me duele que estén quemando el parque Chiribiquete. Me da pena con Gran Bretaña, Noruega y Alemania, que a cada rato repiten el regalo de 50 millones de dólares para salvar la selva y las selvas se siguen destruyendo.



Pero uno ve mucha conciencia en la sociedad civil, bastantes acciones.

Hay muchas cosas que hacen las empresas y los particulares, pero eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden salvar al mundo no son los particulares ni las empresas, sino los gobiernos.



Ellos realizan cumbres.

Sí. Reuniones mundiales se han celebrado, pero no se hace nada. ¿Qué ganamos nosotros diciendo lo que digo yo? La primera prioridad del país son los páramos. Si el Gobierno autoriza carreteras como las que se han hecho en el páramo, si el Gobierno autoriza que lo destruyan, ¿qué hacemos los particulares? Nada. A todo el mundo le dicen que ponga su granito de arena. Poner granitos de arena no sirve para nada.



O sea que usted está en contra de la frase ‘piense global, actúe local’.

Piense global y actúe global. ¿Qué puede hacer el colombiano de la calle por los páramos? ¿Qué pueden hacer los muchachos de mi colegio? Si acaso no botar basuras.



Eso explica su 101 por ciento pesimista.

Doy gracias a Dios o a la vida que mis 81 años no me permitirán ver lo que será la destrucción total de la selva amazónica.

La portada de la edición #120 es el fotógrafo, periodista, ambientalista y alpinista Andrés Hurtado. Foto: Revista BOCAS La portada de la edición #120 es el fotógrafo, periodista, ambientalista y alpinista Andrés Hurtado. Foto: Revista BOCAS

Gracias por leer.

Esta entrevista fue realizada por Eduardo Arias.

Fotos de Sebastián Jaramillo

Edición #120 Agosto - Septiembre 2022



