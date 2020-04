Este miércoles, Andrea Echeverri en ELTIEMPO.COM, con 'El cine y yo'

“Dependiendo de la época de la vida, uno va a cine o no. Y cuando tiene hijos, uno ve las películas que se pueden ver con los hijos”. Esta no parece la confesión de una estrella del rock. Pero así es: las palabras de Andrea Echeverri explican las películas favoritas que escogió para el regreso de la franja ‘El cine y yo’, mañana miércoles 29 de abril, a las 5 p. m.

La voz líder de Aterciopelados reestrena este año la franja de charlas que cuentan historias de personajes públicos, por medio de películas, en una invitación de la Cinemateca de Bogotá, Idartes y EL TIEMPO.



En la vida de Echeverri hay etapas muy diversas, desde ser la estudiante 'nerd' del colegio La Candelaria hasta convertirse en madre de Milagros y Jacinto, obviamente sin olvidar su faceta como figura de la música internacional.



“De chiquita, vi alguna película de Julio Iglesias –recuerda ella–. En los años 70, eso era lo que escuchaban los papás”. La evolución de su gusto cinematográfico causará más de una sorpresa y alguna sonrisa, por su estilo desparpajado y auténtico.



Por ejemplo, revelará su gusto adolescente por las películas de terror: “Recuerdo haber sentido algo muy especial con Hellraiser (que en Colombia, también se estrenó en 1987 como Puerta al infierno), porque era un imaginario bizarro superfuerte. Se acercaba como al punk y esas cosas. Yo en ese momento estaba rompiendo estéticas y buscando otros referentes”.



La charla de Echeverri con el periodista de EL TIEMPO Julio César Guzmán será la primera en un formato virtual, debido a la cuarentena por el coronavirus. El año pasado, con público asistente a la Cinemateca de Bogotá, esta franja fue protagonizada por el exfutbolista Óscar Córdoba, el músico Gambeta, de Alcolirykoz; la artista plástica Beatriz González, el cronista Alberto Salcedo Ramos, el director teatral Cristóbal Peláez y el coreógrafo y bailarín Álvaro Restrepo.



Esta vez, las revelaciones de Andrea Echeverri podrán apreciarse en ELTIEMPO.COM, la plataforma web de la Cinemateca e Idartes y las redes sociales de EL TIEMPO.

Por supuesto, la música no podría dejar de ser protagonista, y no solamente el rock que ella ha cultivado. “En mi casa, siempre hubo mucho repertorio de rancheras y de boleros. Y había también clásicos como 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa. O Gracias a la vida. Ese tipo de música latinoamericana, que estaba de moda”.



Pero la charla dará un giro (y el tipo de películas también), cuando hable de su compañero de Aterciopelados, Héctor Buitrago, quien apareció en su vida a finales de la década de los 80. Él, que venía del grupo de rock y punk La Pestilencia, le dio la oportunidad de explotar profesionalmente su afición por el canto. Bueno, con algunas variaciones: “Muchas veces, Héctor me decía: ‘Cante como monstruo’, y yo le entraba a todo”.



El grupo, que en un comienzo se llamó Delia y los aminoácidos, pronto migró hacia Aterciopelados y su primer disco fue Con el corazón en la mano, en 1993. Desde entonces, el éxito les ha sonreído incluso más allá de las fronteras colombianas.



La cantante de ‘Bolero falaz’ o ‘Florecita rockera’ revelará detalles de discos emblemáticos, como 'El Dorado', 'Gozo poderoso', e incluso hablará de los negocios que tuvo con Buitrago, como su primer bar (Barbarie), el sello disquero Entre Casa y una tienda de vinilos y CD, que Buitrago bautizó con un juego de palabras: Mort-Discos.



En cuanto a su cine favorito, es fácil identificar a Echeverri con directores como Tim Burton o Pedro Almodóvar. Pero algunas de sus elecciones, en términos de títulos y cineastas, necesitarán de una explicación adicional.



Muchas de las historias que contará están presentes en su más reciente canción, 'Los noventa', que forma parte de una nueva serie de Movistar en Colombia, titulada Ruido capital. De alguna forma, la charla hará eco de la letra de esta evocadora canción, que suena contundente:



“Los noventa, los noventa / una década violenta /

rumba profunda, la música retumba, la cabeza me zumba, la matanza me perturba /

la decencia se derumba... nos dejaron en la inmunda”.