En esta entrevista con la Revista BOCAS, la actriz detrás de Blonde, Ana de Armas (34 años), se ha expresado contra las críticas de algunos sectores sobre el tratamiento sexista que se le da a algunos personajes en la cinta: “Creo que fue un trabajo en el que me tuve que exponer muchísimo, pero a la misma vez, no quería perder esa oportunidad. Me pareció una de las cosas más bonitas del proyecto, el reto y el trabajo personal de llegar a esos lugares, quizás de momentos más oscuros y más difíciles”.

(Le recomendamos: El actor británico Patrick Stewart habló en BOCAS sobre Star Trek, X-Men, su tiempo como periodista y más)

Facebook Twitter Linkedin

Ana de Armas en BOCAS Foto: Getty

La artista cubano-española se ha expresado frente a las presiones a las que deben estar sometidos los actores, principalmente las mujeres: “Creo que las mujeres en la industria estamos sometidas a estar bajo una mirada muy específica”. Y agrega: “Creo que Marilyn era super magnética, talentosa y muy graciosa. Ella hubiese podido hacer personajes dramáticos increíbles si se le hubiese dado la oportunidad”.



También habló de los mayores retos de interpretar a la rubia platinada de todos los tiempos, y a la verdadera Marilyn, Norma Jeane Mortenson, quien vivió una infancia traumática en diferentes albergues en Los Ángeles.



“Creo que no se puede olvidar cómo acabó la vida de Marilyn, la tragedia que pasó, y eso no pasa por tener una vida tan maravillosa. Hay que contar el otro lado de la historia y creo que hay que empatizar mucho más con la humanidad de esa persona, con lo que tuvo que lidiar”.

(Le sugerimos también: Tulio Recomienda confiesa en BOCAS sus secretos para convertirse en un influencer gastronómico)

Sobre las adversidades actuales de la industria cinematográfica, la actriz cree que el nivel de exposición al que son sometidos los actores “ha empeorado” y la ha hecho reflexionar sobre su vida y la construcción del papel en Blonde. “Todo eso me sirvió para construir el personaje de Marilyn”.



Ana de Armas empezó en el mundo de la actuación a los 16 años en Cuba. De allí llegó al estrellato gracias a su papel en una serie de adolescentes en España llamada ‘El internado’, pero fue gracias al agente de Robert de Niro que, en 2015, empezó su camino en Hollywood. Conozca su historia en nuestra más reciente edición acá.



Más entrevistas de BOCAS