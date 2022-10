No solo por su interpretación de Marilyn Monroe, en Blonde, sino por haber alcanzado la cima tras una carrera admirable, la actriz cubano-española es hoy el centro de atención en Hollywood. Ana Celia de Armas Caso nació en La Habana, Cuba, el 30 de abril de 1988, donde estudió actuación. Antes de prestar el servicio social en su país se fue a Madrid donde, a sus 18 años, ganó el papel de una intrépida colegiala en la serie de televisión El Internado, el programa que la hizo famosa. De allí en adelante –incluida su aplaudida participación en Blade Runner 2049–, todo ha sido un recorrido en ascenso que hoy, gracias a su memorable personificación de Norma Jeane, parece acariciar las estrellas.

Ana de Armas protagoniza la portada de nuestra edición #122.

Son muchas las teorías de conspiración que rodean la vida de la icónica Marilyn Monroe, cuyos detalles, incluidos los de su muerte, no han sido resueltos de manera concluyente.



Lo que sí se sabe es que su vida –por lo menos su presencia física en este planeta– se apagó en Brentwood, un lujoso barrio de Los Ángeles, el 4 de agosto de 1962, a sus 36 años, en una casa escasamente amoblada, con decenas de frascos de pastillas en el dormitorio y un par de dispositivos para escuchar sus conversaciones pegados en las paredes.



La estrella fue enterrada cuatro días después en el Westwood Village Memorial Park. Desde entonces, su cripta de mármol ha sido cubierta, regularmente, por besos marcados en lápiz labial de admiradores que la han visitado desde hace 60 años, cuando partió.



La actriz cubano-española Ana de Armas fue una de ellas. En el 2019, también peregrinó a este tranquilo rincón del cementerio Westwood, el día que comenzó a filmar Rubia, la obra visceral, desgarradora y muy polémica de Andrew Dominik, sobre la vida de quien es, probablemente, la más famosa figura en la historia de Hollywood. “Con una parte del equipo de rodaje fuimos al cementerio y pusimos una tarjeta en su tumba. Estábamos pidiéndole permiso de alguna manera. Todos sentíamos una gran responsabilidad y estábamos muy conscientes del lado de la historia que íbamos a contar: la historia de Norma Jeane, la persona detrás del personaje de Marilyn Monroe”, recuerda la actriz.

Su padre fue director de banco, maestro, director de escuela y teniente de alcalde y​ su madre trabajaba en la sección de recursos humanos del Ministerio de Educación de Cuba.

Durante más de 15 años, Ana de Armas ha buscado papeles que la saquen de su zona de confort. La actriz cubano-española, de 34 años, ha interpretado una amplia gama de roles, desde intrépidas espías y mujeres fatales, hasta un holograma que brilla en una distopía futurista. Pero es difícil imaginar un papel más exigente que el que el director australiano Andrew Dominik le ofreció en febrero del 2018: el de una rubia, pero no una cualquiera, el de la rubia platinada de todos los tiempos, Marilyn.



Blonde (Rubia), estrenada recientemente, es una pieza cinematográfica que confronta, una vez más, las oscuras historias que existen sobre el supuesto tratamiento que recibió Monroe por parte del demoledor sistema de Hollywood. La truculenta historia, que no es otra cosa que una ficción, está basada en la novela histórica del mismo nombre, escrita por Joyce Carol Oates.



En muchos sentidos, la tarea de Ana de Armas no fue interpretar a una persona, sino a dos: la sutil chica llamada Norma Jeane Mortenson, quien vivió una infancia traumática en diferentes albergues en Los Ángeles, y su alter ego, Marilyn Monroe, el verdadero primer símbolo sexual global que terminó por engullirla sin misericordia.



Conseguir este icónico rol para De Armas fue un proceso que dista mucho de sus primeros días como actriz adolescente en su Cuba natal, donde estaba acostumbrada a que le ofrecieran papeles en los que los personajes a menudo compartían características propias de las telenovelas.



Ana Celia de Armas Caso nació en La Habana, Cuba, el 30 de abril de 1988. Cuando tenía tres años, su familia se mudó a Santa Cruz del Norte, un pequeño pueblo lleno de palmeras en la costa norte del país donde su padre trabajaba en una oficina del gobierno. Sin internet, ni un amplio acceso a televisión o cine, su infancia transcurrió en la calle. “Estás en un país donde no tienes mucho contacto con el mundo, estás como en una burbuja, pero de alguna manera eso te hace concentrarte en la vida y las amistades en lugar de todo el ruido de afuera”, explica. “Crecí descalza, corriendo por las rocas de la playa, nadando. Mis amigos y yo representamos obras de teatro para los vecinos. Me gustaba trepar postes de luz y árboles, y estaba obsesionada con rescatar gatos y perros de la calle; todos los días volvía con un nuevo animal y volvía loca a mi madre”.

Cuando tenía diez años, la familia regresó a La Habana, donde un buen día escuchó sobre la prestigiosa y rigurosa Escuela Nacional de Teatro de la capital. Ana les suplicó a sus padres para que la dejaran hacer una audición. Al principio intentaron disuadirla de un sueño con tan pocas posibilidades de éxito. “¡Gran error de ellos!”, dice hoy con una sonrisa. “Ya estaba decidida a lanzarme a esto”. Y se lanzó a los 14 años. Después de una semana de audiciones basadas en la improvisación, se encontró entre un pequeño grupo de candidatos que se ganaron un lugar. Entonces, muy a menudo, viajaba en autostop para llegar a la cita de su formación.



A los 16 años había conseguido un papel principal como una adolescente que anhelaba escapar de la Cuba prerrevolucionaria en el largometraje Una rosa de Francia (2006), algo que causó malestar en su escuela, que desaprobaba que sus estudiantes trabajaran mientras cursaban sus estudios. “Pero no me importaba; en mi opinión, no había mejor escuela que un escenario de cine. Así que hice ambas cosas: a menudo me dormía en clase, pero me ponía al día con lo que me perdía”.



Incluso a esa edad, sus ambiciones iban más allá de su isla natal, ya que unos meses antes de graduarse tomó la decisión de empacar maletas y mudarse sola a Madrid, gracias a que tiene también la ciudadanía española a través de sus abuelos maternos. Fue un movimiento planeado: si se hubiera graduado, tendría que haber hecho varios años de servicio social nacional, lo que habría estancado su carrera. “Mi corazón pertenece a Cuba, pero sabía que tenía que salir de allí para crecer”, dice. “Siempre fui consciente de las pocas oportunidades que lamentablemente tienen los artistas cubanos y el pueblo en general. Sabía que tenía que salir para tener más que hacer, más que aprender”.



Cuando llegó a Madrid, a los 18 años, De Armas apenas conocía a su agente, pero la apuesta dio sus frutos: dos semanas después ganó el papel de una intrépida colegiala en la serie de televisión El Internado, programa que la puso en las portadas de revistas para adolescentes y la hizo famosa en todo el país. En esa producción trabajó por tres años, de 2007 a 2010. En España, De Armas además integró el elenco de Hispania, la leyenda (2010-12), y de películas como la comedia de terror Faraday (2013). Fue en ese tiempo que Ana se casó con el actor español Marc Clotet, en julio del 2011, relación que duró poco más de un año, para divorciarse en el 2013.

Consiguió su primer papel a la edad de 16 años en Cuba y con tan sólo dos años de formación en la Escuela Nacional de Arte de Cuba en el drama romántico Una rosa de Francia (2005).

Para entonces, la crisis financiera estaba afectando a España y las nuevas producciones cinematográficas pasaban por momentos complicados de financiación. Por eso, De Armas, consciente de haber sido encasillada en papeles de adolescentes, se sentía inquieta y quería dar de nuevo un salto. Y la oportunidad llegó. En el 2014 comenzó a rodar Hands of Stone, de Jonathan Jakubowicz, interpretando a la esposa infiel del campeón de boxeo panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, un papel que la transformó en una madre de cinco hijos. “Robert De Niro estaba en la producción, y su agente vino un día a una mesa de lectura cuando estábamos filmando en Panamá”, recuerda. “Después me llamó y dijo que quería representarme. Volví a Madrid, regalé todas mis cosas, empaqué una maleta y me fui a buscar suerte a Hollywood”.



Consciente de que volvería a empezar de cero sin el reconocimiento de su nombre que había acumulado en Cuba y España, aun así perseveró y pronto obtuvo un papel junto a Keanu Reeves en la historia de suspenso dirigida por Eli Roth Knock Knock (2015). Al año siguiente, apareció finalmente junto a Robert De Niro en la película de boxeo Hands of Stone (2016) y en la comedia dramática de Todd Phillips War Dogs (2016).



Pero fue Blade Runner 2049 (2017), junto a Ryan Gosling y Harrison Ford, la película que cambió el rumbo de su carrera. “Vi el original cuando era una niña, en Cuba, y no entendí nada. Y luego cuando me llamaron con tanto secreto, sin mostrarme todo el guion, tampoco entendí nada. ¿Cómo iba a encajar una cubana en esta historia? Pero resultó que, para Denis Villeneuve, el director, ese fue precisamente el atractivo de incluirme en la historia”, recordó la actriz. “No obstante, estaba aterrorizada”, admite. “Hice una audición tres veces y estaba segura de que no lo iba a conseguir. Lloré en casa esperando la respuesta porque sabía que iba a ser un 'no'. Sería un no porque no era americana, porque era cubana, por mi acento, porque no era rubia. Estaba convencida de que no era lo que estaban buscando”.



Cuando finalmente llegó la llamada del director Denis Villeneuve ofreciéndole el papel, pensó que un cambio en la industria finalmente podría estar en camino. “Me di cuenta cuando llamó que a veces la diferencia es lo que están buscando y cuando eso sucede, solo tienes que aprovechar esa oportunidad al máximo y mover la aguja un poco más. Por supuesto, entiendo que todavía no le pasa a todo el mundo todo el tiempo: todavía es muy difícil para las mujeres en general conseguir un buen papel; los buenos papeles para las mujeres, para los personajes latinos, siguen siendo difíciles de conseguir”.

Tras obtener el papel de Marta en Knives Out (2019), por el que obtuvo su primera nominación importante en su carrera, un Globo de Oro, finalmente se convenció de que había más cambios en camino. Marta era, según ella “un personaje tridimensional, real”; alguien que ayudó a romper con los estereotipos existentes sobre las latinas. Luego, para sorpresa de todos, fue la ‘chica Bond’ en Sin tiempo para morir (2021), la vigesimoquinta película de la franquicia de James Bond.



Inmediatamente después, con su aclamada interpretación en Rubia, tuvo que trabajar con un entrenador de dialecto durante un año y estudiar las muchas cartas, memorias y películas de Monroe. “Había mucha información. Todo el mundo tiene una historia sobre Marilyn. Nunca tuve que prepararme para algo tan específico, interpretar a alguien tan conocido y una de las personas más fotografiadas del mundo. Revisé todos los libros, las películas, las teorías sobre su muerte y me tomó una eternidad. Y luego, por supuesto, tuve que trabajar en el acento, su voz. Eso fue mucho trabajo”.



Ana de Armas, además de Rubia, ha aparecido este año en las películas Deep Water, junto a Ben Affleck, y The Gray Man, al lado de Ryan Gosling. Con una trayectoria tan destacada y admirable como la que ha logrado, además de su contundente interpretación de la mayor figura femenina en la historia de Hollywood, su nombre ya hace parte de la rutilante bóveda celeste de Hollywood.

Su primer papel de renombre fue a su llegada a Madrid como Carolina Leal en el drama adolescente, El internado. Allí protagonizó seis temporadas desde 2007 hasta 2010

Aun cuando ya tenía una carrera importante, fue Blade Runner 2049 la película que la catapultó a la fama mundial. ¿Cómo cambió esa producción su perspectiva de vida?

Creo que vi la película original cuando era muy joven, tenía nueve o diez años, todavía vivía en Cuba y no entendí nada. Y luego, con los años, la volví a ver, y tuve que verla un par de veces para entender realmente lo que estaba pasando porque era mucho para procesar, incluido cómo te sientes con el significado de esa película. Entonces, cuando descubrí que iba a ser parte de la continuación de una película tan icónica estaba realmente en la luna. Estaba muy emocionada y fue muy inesperado porque no tenía ni idea del guion, ni información del personaje, nada. Todo fue secreto desde el principio, así que el imán eran las personas con las que iba a trabajar y, claro, ser parte de la historia del cine. Y tampoco me esperaba que Denis [Villeneuve] pensara que una actriz cubana iba a encajar en todo ese universo cuando otros directores y otros productores veían como un inconveniente mi acento y/o mi etnia. Denis, por el contrario, lo vio como una cualidad que aportaría algo especial al papel y algo único.

Además, nada mal que también tenga en su hoja de vida ser una chica Bond…

Es increíble que lo menciones, porque realmente es algo fuera de este mundo. Pienso en la primera película que vi de James Bond: Licencia para matar. Y luego, verme como parte de ese universo tan icónico me parece genial. Además de haberlo compartido con Daniel Craig en No Time to Die, que para mí es el mejor Bond hasta ahora.

Tras revisar su biografía, está claro que usted ha tenido una carrera admirable. ¿Cómo siente que ha pasado todo para llegar al momento donde está hoy?

Bueno, cuando me haces pensar en eso, siento que me estoy haciendo vieja [risas]. A veces siento que se ha tardado una eternidad y luego, a veces, siento que ha sido muy rápido todo y soy consciente de la suerte que he tenido y de la cantidad de oportunidades que la vida me ha dado. Y es una locura pensar que vengo de un pueblito en la playa, ni siquiera de La Habana, la capital. Luego me mudé a La Habana cuando tenía nueve años y, ya sabes, estudié teatro y los actores que admiraba cuando era niña y a los que admiro eran actores estadounidenses en la televisión, como Tom Hanks, Julia Roberts y Richard Gere. Pero para mí ellos y esas películas eran tan, tan alejadas de mi realidad, que realmente era consciente de que eso era ficción. Esa era mi realidad. La verdad, nunca pensé en ir a Hollywood o incluso a España. Simplemente me fui porque estaba emocionada y quería hacer más. Y luego, también fue mucho trabajo y aprender inglés, que no hablaba mucho. Al principio supongo que apenas podía hablar y todavía lucho con eso y me pone nerviosa hablar en inglés, porque da miedo, es una locura. Pero sí, reconozco que todo ha sido increíble. Es asombroso.

¿Cuáles son las películas y los programas de televisión que la inspiraron a convertirse en actriz?

Recuerdo que cuando estaba viendo películas, si veía una escena que me gustaba salía corriendo al espejo, no esperaba a terminar la película, y trataba de recrearla. Y luego volvía al sofá. Y yo vengo de una familia muy humilde, nunca tuvimos DVD ni VHS ni nada de eso, pero tenía un vecino que sí tenía. Y un día estaba viendo Matilda y bajé a mi casa y le hice toda la película a mi hermano que no la había visto. Así que siempre repetía escenas que me gustaban.

¿Cuándo fue el momento que decidió contarle a su familia: ‘¿saben qué?, eso es lo que quiero hacer’?

Hubo varios momentos, pero el más claro fue cuando regresamos a vivir a La Habana y supe que existía una escuela de teatro y había audiciones. Yo le dije a mi mamá que me era imprescindible ir a mostrar que podía hacerlo. Igual no lo veían como algo en serio, tal vez por mi edad, pero insistí tanto, fui tan terca sobre el asunto, que por fin dijeron: “bueno, ve a ver qué es tanto la cosa que quieres hacer”.

¿Difícil para su mamá verla salir del país a los 18 años?

Ella es increíble y siempre me ha apoyado mucho, y claro que fue difícil para ella ver a su hija de 18 años irse de casa para perseguir un sueño loco. Es una mamá orgullosa y la extraño mucho. Los extraño a todos en Cuba. Extraño mucho Cuba.

¿Fue muy compleja la salida de Cuba a España?



Mis abuelos, los padres de mi mamá, eran de España. Así que siempre tuve el pasaporte español. Cuando me gradué de la escuela de teatro en Cuba, después de cuatro años de estudio, ese fue el lugar al que decidí ir, porque era literalmente la única opción que tenía. Así que no elegí España. Simplemente era la manera obvia de salir de Cuba. Y luego todo salió muy bien: nunca dejé de trabajar durante ocho años en España. Pero luego, por la misma razón por la que me fui de Cuba, porque quería más, porque España también estaba pasando por la crisis económica, decidí mudarme a Hollywood. Pero nunca estuvo en mis planes originales.

¿Y cómo fue el cambio de vida de España a los Estados Unidos?

Ha sido toda una montaña rusa. Cuando me mudé a Los Ángeles tenía hambre de aprender, de conocer cosas, de vivir por mi trabajo, pero las cosas pueden llegar a tener un precio alto para la vida personal. Tras vivir un tiempo allí, me di cuenta de que era demasiado para mí. Hay escrutinio de todo lo que haces una vez tienes algo de renombre, y hay una cierta sensación de que no es completamente fluido, de que hace falta algo. Es extraño de explicar. Simplemente no me sentía bien allá y por eso decidí mudarme a Nueva York.

Eso recuerda, de alguna forma, lo que se ve en Rubia…



Yo creo que inconscientemente empecé a descubrir paralelismos y sentimientos, por experiencias personales de la vida, en ese personaje que me dejó sacar todas estas cosas que yo tenía dentro, que no había tenido la oportunidad de usar como actriz. Y creo que todas mis experiencias en Cuba, después en España y después mudarme a Estados Unidos y conocer distintas industrias y tratar de crecer como actriz, de encontrar la manera de quizás orientar mi carrera y hacer los personajes que quiero, creo que toda esa lucha y esa insistencia en ser reconocida como el tipo de actriz que quiero ser y la carrera que quiero llevar, todo eso me sirvió para construir el personaje de Marilyn.

¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos sobre Marilyn Monroe?

Le preguntaba a mi mamá el otro día si ella recordaba películas de Marilyn en la televisión en Cuba, y me dijo que por supuesto. Que los fines de semana, el sábado en la noche o el domingo al mediodía, teníamos películas de Marilyn, y estoy segura de que las vi. Lo que pasa es que creo que en aquel momento no era consciente de que ella era Marilyn Monroe. Entonces creo que fue más cuando me mudé a España, después de estudiar en la escuela de teatro, que empecé a mirar más cine. Y entonces sí recuerdo claramente ver Some Like It Hot. Creo que Marilyn era supermagnética y era muy talentosa y muy graciosa. Tenía un gran sentido del humor y era muy cómica. Y al mismo tiempo creo que, desafortunadamente, su carrera la llevó un poco más a solamente ese tipo de personajes, en comedias casi siempre. Ella hubiese podido hacer personajes dramáticos increíbles si se le hubiese dado la oportunidad.

¿Siente que Marilyn a pesar de su fama no fue respetada?

Absolutamente, porque Marilyn fue una actriz que siempre luchó muchísimo por ser reconocida, respetada como actriz, como intelectual. Una mujer superinteligente que estaba más bien encasillada en este tipo de personajes y en este tipo de sexualidad y de roles que le daban. Y pienso que todo eso ayudó a comprender ese sentimiento, ese reto y esa lucha de crear algo más acorde con lo que ella también sentía que podía ofrecer. Yo creo que el personaje lo creé y lo trabajé y lo entendí como cualquier otro personaje que hubiese interpretado, entendiendo que era importante poner a Marilyn y al ícono a un lado, para prestarle atención a Norma Jean y a lo que ella estaba sintiendo y a encontrar esa verdad en la mujer, que al final es la que interpreta el personaje de Marilyn.

Knock Knock (2015) junto a Keanu Reeves fue su primer lanzamiento en Hollywood.

¿Cómo terminó de lograr el papel?

Cuando hice Knock Knock. Fue una película en la que me divertí mucho: conocí a Keanu Reeves y fue una gran experiencia. Gracias a eso, Andrew Dominik me vio y pensó que yo iba a ser Marilyn, después de buscar una Marilyn Monroe por 10 años. Entonces, me envió este guion, lo leí y pensé que era una película de terror porque es una versión muy oscura de la vida de Marilyn y es muy cruda e intensa. Y me tomó un año prepararme para eso, para el acento. Fue una rutina dura, pero es como la cosa más hermosa que he hecho en mi vida.

Marilyn es una figura icónica y conocida, pero de Norma Jean tenemos muy poca documentación. ¿Cuál fue su material de origen?

Fue un proceso largo, muy inmersivo, de preparación y comprensión. Por supuesto, a pesar de ser un personaje muy específico, queríamos que fuera muy detallado y que la honrara en las recreaciones y los momentos en los que era Marilyn. También tuve mucho espacio para crear esta otra, la mujer real debajo de ese personaje. Nuevamente, siempre vuelvo a decir que se trataba de comprender, empatizar y conectarse con ella, su dolor y su trauma. Y si dejas de lado la estrella de cine que era, es una mujer como yo, de la misma edad. Además, una actriz en la industria. Y yo simplemente sabía que era un proyecto que me llevaría a lugares que iban a ser incómodos, oscuros y vulnerables. Pero creo que ahí es donde encontré la conexión con esta persona.

¿Qué ha aprendido de su carrera como actriz y de esta industria al hacer esta inmersión en el personaje de Marilyn Monroe?

He aprendido a tener más empatía y respeto por actores que se encuentran en una situación en la que viven bajo tanta presión de los medios y el daño que eso puede causar a alguien. Creo que nadie está preparado para vivir bajo esa presión y las expectativas de lo que se supone que debe hacer. He aprendido a protegerme mejor, también, tratar de evitar ponerme yo misma en esa situación. Y aprendí que Marilyn era extremadamente fuerte e intentó hacer lo mejor que pudo.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar: a la glamurosa Marilyn Monroe o la persona más íntima de Norma Jeane?

Creo que no se puede separar uno del otro. Creo que en la película Norma Jeane está más presente, y Marilyn es otra persona. Tiene que usarla y hacerla desaparecer, dependiendo de cuánto la necesite. Me sumergí en ello, mucha observación, muchas conversaciones con Andrew también. Documentándome, muchos detalles. Para mí fue muy importante agarrar la esencia de la estrella de cine y todos los detalles de su físico y su voz, por ejemplo. Todo eso y su talento y su sentido del humor. El desafío fue unir todos esos elementos y llevarlos a un nivel más real.

¿Cuál es su percepción de Marilyn Monroe? ¿Cómo la veía antes y cómo la ve ahora?



Mi idea de Marilyn Monroe en el pasado era bastante básica, elemental. Conocer un poco más de su historia personal fue todo un descubrimiento. Tener una idea mucho más completa o abarcadora de la historia personal de esa mujer creo que me hace sentir mucho más respetada y comprendida. Y entender y humanizar mucho más a esta persona, y entender por lo que pasó, y darle mucho más crédito por el esfuerzo que puso en las cosas.

¿El personaje la ha hecho pensar en la importancia de gestionar bien el éxito, ahora que lo está viviendo en carne propia?

Sí. Creo que es el momento en el que hay que cuidar, por decirlo de una forma, el nivel de exposición que tiene que vivir uno como actor. Eso no ha cambiado demasiado. Creo que, al contrario, ha empeorado. Entonces es imposible que esta película no me haga reflexionar personalmente sobre mi propia vida. Todos, al igual que en la película, tenemos un lado privado y un lado público y es bastante difícil tratar de encontrar un equilibrio con respecto a cuánto quieres compartir o no.

¿Qué piensa de la crítica de algunas personas sobre el tratamiento sexista que se da a los personajes en la película?

Yo sabía lo que estábamos haciendo, yo sabía la intención, yo entendí el trabajo que iba a tomar. Y también sabía que iba a demandar mucho de mí, mostrarme vulnerable y de mostrar cosas íntimas, cosas mías, personales, que no había tenido la oportunidad de mostrar antes. Creo que fue un trabajo en el que me tuve que exponer muchísimo, pero a la misma vez, no quería perder esa oportunidad. Me pareció una de las cosas más bonitas del proyecto, el reto y el trabajo personal de llegar a esos lugares, quizás de momentos más oscuros y más difíciles. Creo que las mujeres en la industria estamos sometidas a estar bajo una mirada muy específica.

Mucho más en esa época.

Creo que en aquella época los estudios controlaban un poco más la vida de los actores, la carrera, la narrativa en sus vidas personales. Estabas bajo contrato por diez años y decidían qué hacer contigo, si usarte, si no, lo que iba a pasar con tu vida. Ahora no son los estudios los que controlan eso. Creo que es un poco más las redes sociales y los medios de prensa, y es algo que realmente es desafortunado y está fuera de tu control. Es lidiar con algo que, por mucho que te empeñes, no puedes rectificar. Estás en una situación donde siempre lo vas a hacer mal. Si haces muy poco, es muy poco, si haces mucho, es mucho. Si lo debates y si lo criticas, no es tu lugar, y si no dices nada, no estás participando.

¿Hay todavía una explotación de la imagen de Marilyn?

Creo que el error, y lo que yo considero una explotación de la imagen de Marilyn, es continuar romantizando o darle esa idea idílica a la vida de una persona que sufrió tanto y no enseñar el otro lado de la moneda. Creo que no se puede olvidar cómo acabó la vida de Marilyn, la tragedia que pasó, y eso no pasa por tener una vida tan maravillosa. Hay que contar el otro lado de la historia y creo que hay que empatizar mucho más con la humanidad de esa persona, con lo que tuvo que lidiar. Y por eso creo que el error está en no contarlo y seguir perpetuando esa idea de glamur y de éxito y de fama, como si fuese algo que tuviésemos que perseguir, que es la idea perfecta americana de la felicidad. Y creo que es totalmente equivocado.

Ana de Armas en BOCAS

