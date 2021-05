'Amor vs. sexo', la nueva columna de Alberto Casas en Revista BOCAS

En la cama se perfecciona el proceso del encuentro de pareja que arranca con la conquista y crece con el romance. A partir del siglo XXI se presenta un fenómeno que cambia el orden de los factores, primero el sexo y después la conquista.

Algunos consideran que no hay conquista, que no se usa o no se necesita. Hay una tendencia de apresurar el contacto sexual, con el ánimo de comprobar o desechar la relación, dependiendo de la calificación del “polvo”. Así no se corre el riesgo de enamorarse y enfrentar después un desajuste en el acto sexual. Es una forma de “tirarse” el amor.



Acabar con la poesía (la historia de la poesía es inseparable de la del amor), acabar con el bolero para reemplazarlo con el reguetón, género musical que empodera el gesto sexual acariciando “las partes” en vez del “chic to chic” (spoke in her cheeks) de las canciones de Frank Sinatra, Agustín Lara y Armando Manzanero, para mencionar a los artistas que se me vienen a la cabeza.



La moda y el mercantilismo imponen modelos en los que el rendimiento económico pone la pauta. El reguetón vende más que otros géneros musicales.

El amor y el sexo son inseparables. No es indisoluble porque la unión amor sexo se puede disolver, excepto para los católicos que hayan contraído matrimonio. El amor tiene dos partes: el enamoramiento y el sexo, que no se pueden separar. Amor sin sexo es dolor; la dolencia del amor que no se cura sino con la presencia y la figura es ausencia; sexo sin enamoramiento no es amor, es instinto. El enamoramiento es exclusivo de los seres humanos. Los animales no se enamoran, se aparean.

Octavio Paz, el poeta mayor de México y pensador universal, llama erotismo al enamoramiento: “El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección, el erotismo, aceptación. Sin erotismo no hay amor, pero el amor traspasa al cuerpo deseado y busca al alma en el cuerpo y, en el alma, al cuerpo. A la persona entera. El erotismo es exclusivamente humano; es sexualidad socializada y transfigurada por la imaginación y la voluntad de los hombres. El erotismo es invención, variación incesante; el sexo siempre es el mismo. El protagonista del acto erótico es el sexo o, más exactamente, los sexos. El plural es de rigor porque, incluso en los placeres llamados solitarios, el deseo sexual inventa siempre una pareja imaginaria... o muchas. En el acto erótico intervienen siempre dos o más, nunca uno. Aquí aparece la primera diferencia entre la sexualidad animal y el erotismo humano".



El amor se extingue cuando una de las partes rompe la exclusividad de la relación de pareja. El amor perfecto necesita ser único. Exige el privilegio de no compartir el sentimiento y protegerse mutuamente en reciprocidad. Si hay infidelidad por falta de uno de los dos, el otro sufre y decide si se hace la o el “de las gafas”, y aguanta el golpe.



En sentido contrario, se retira porque se rompió la exclusividad. Las mujeres y los homosexuales consiguieron la Igualdad y el reconocimiento jurídico y social de la diferencia. Las mujeres, los hombres y las relaciones íntimas de personas del mismo sexo quedaron en pie de igualdad ante la ley y la sociedad.



La nueva Gaviota de Colombia, Laura Londoño, la actriz que se atrevió a reemplazar

a Margarita Rosa de Francisco en Café, con aroma de mujer, creadora de un producto

“casi Virgen” para mejorar la función sexual, le dijo a La W: “El romance se fue a la porra”, comentando el interrogante si el amor estaba perdiendo la pelea con el sexo. Laura considera que no.



Tendremos que acostumbrarnos al reguetón y rascarnos con discreción.

* * *

"Los colombianos son bandidos que se venden por una empanada": Carlos Moreno, el director de Lavaperros.

