Tiene 28 años, un acento marcado del sur de España y una tonalidad desgarradora. Le dicen el cantante de la voz rota, pero esa es más la característica de su capacidad vocal que un estado propio. Tiene una mirada viva y una sonrisa coqueta.



El sevillano Álvaro de Luna lanzó su primer álbum como solista a principios de este año y de este han salido dos canciones que no salen de las radios del país ibérico y de Latinoamérica.

Levantaremos al sol y Juramento eterno de sal se convirtieron en esas melodías que siempre evocan al amor bonito y fugaz, las canciones perfectas para dedicar. Recientemente lanzó Tu nombre, que hará parte del segundo álbum, planeado para lanzarse en septiembre de 2023.



(Lea: Harry Styles en Bogotá: entre lágrimas, euforia y hasta desmayos)



En esta última canción se entiende por qué a De Luna le dicen el cantante de la voz rota. El exintegrante de la agrupación española Sinsinati, que tuvo éxito con Indios y Vaqueros, estará en Bogotá, este 29 de noviembre, ofreciendo un concierto muy íntimo para cantar todos sus éxitos. EL TIEMPO conversó con él sobre su carrera, en lo que está trabajando ahora y sus expectativas de estar por primera vez en el país.

¿Le gusta que le digan el cantante de la voz rota?



Es un piropo bonito. Algo muy romántico. Le tengo mucho cariño a esa expresión.

A usted le daba miedo cantar en público, ¿cómo tramitó ese miedo?



Bueno, al final lo superé tocando muchas veces. Yo tocaba con lentes de sol para poder cerrar los ojos, relajarme y no mirar a la gente, que me ponía nervioso. Y conforme fui cogiendo rodaje y bagaje, empecé a abrirlos y a mirar a las personas.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro de Luna, 28 años, participó en La Voz España. Foto: Warner Music

¿Cuál fue el concierto que más recuerda y que lo marcó?



Uno que me marcó mucho fue el primer concierto que hicimos en Sevilla con Sinsinati. No esperábamos mucha gente, estábamos empezando, teníamos dos o tres canciones publicadas, no teníamos disquera, estábamos solos, sin management, pero se llenó de gente. Todavía no entendemos cómo sucedió, pero sí sabemos que fue un concierto muy especial y que no se olvida nunca.



(Más: Bogotá se reencuentra, dos años después, con el Festival Rock al Parque)

¿Qué significó irse para Madrid y dejar Sevilla para emprender el proyecto musical?



Fue una decisión arriesgada y fue duro asimilar y llevar a cabo. Yo era técnico de radio en Sevilla, era el trabajo por el cual estaba estudiando. Me preguntaba si eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Y pues lo dejé y me vine para Madrid y de repente aquí todo se activó, empezó a funcionar y nos cambió la vida.

Usted estuvo en Londres para explorar la producción musical. ¿cómo le fue con eso?



Nos fue bastante bien. De hecho, me daba tanto pánico cantar en público que decidí componer y producir canciones para otros. También me fui para allá para abrir la mente y cuando regresé a España tenía un bagaje musical. Estar allí me hizo analizar mucha música y estudiar más el trabajo de productores, compositores, top liners.

Cuando estuvo en la producción musical, ¿escribió para alguien en especial?



Participé de un proyecto musical en el que estuve escribiendo un montón de canciones para un grupo húngaro y británico. Yo me encargaba de la producción y de escribirles los top lines, las melodías, partes de letra, montarlas como una especie de banda que duró muy poquito, porque cada uno volvió a sus países. Era una banda en la que hicimos música por gusto, sin ningún tipo de pretensión.



(También: 'Louise', el aplaudido ‘thriller’ francés que llega a los cines del país)

El tiempo que estuvo en la banda y el que lleva de solista es casi el mismo. ¿Le ha gustado más el ser solista o el estar en banda?



Yo creo que el de solista porque ahora mismo lo soy. Tengo una tribu, un equipo, una oficina en la que trabajamos con sinergía. Al final, como solista tengo más responsabilidades y las decisiones recaen en mí. Pero tienes mucha gente remando a tu favor e implicados en este proyecto.

¿De Luna es su apellido o nombre artístico?



Es mi apellido de nacimiento, el de mi padre. Sí que es verdad que muchas veces me lo preguntan. Es un nombre guay, pero para algunas cosas no tanto. Cuando vas a un hotel, ahí mismo te reconocen.

¿No pensó en tener un nombre artístico, sabiendo que comparte nombre con un actor y un noble del siglo XV?



En realidad no lo pensé. Fue la primera opción. Estuve hablando con mi manager y no quería salir de una banda con un nombre que pudiera crear confusión. Queríamos dejar claro que era un proyecto individual. Y mi público es gente joven que no tiene idea de quién es el noble castellano ni el actor, que ya murió.

Componer para mí es autoterapia, es como un desahogo. Cuando necesito expresar algo, automáticamente cojo la guitarra, empiezo a planchar acordes y de repente buscó melodías. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?



Componer para mí es autoterapia, es como un desahogo. Cuando necesito expresar algo, automáticamente cojo la guitarra, empiezo a planchar acordes y de repente buscó melodías. Así es como fluye, mucho más rápido en el momento en que tengo algo que contar, algo que me ha pasado, algo que he vivido.

O sea, todas sus canciones son autorreferentes, ¿no ha escrito canciones con relatos de amigos?



De momento no. Sí que lo he hecho para otros artistas como Lola Índigo o Alex Henao. Ahí sí que me pongo en el papel de la otra persona. Al final como artista tengo la responsabilidad de ser lo más honesto y lo más real con mi público. Lo que siempre me ha llamado la atención de determinados artistas es que las personas se sienten identificadas con las historias.



(Lea también: Ernesto Benjumea nos envía sus ‘Cartas de amor’)

¿Su reciente canción, Tú nombre, es una situación que le ha pasado últimamente?



Sí, Tu nombre habla un poco de dos personas que quieren estar juntas, pero debido a la situación es complicado.

¿Cómo se ha sentido en esa faceta de ser un artista, con muchos seguidores, la gente pendiente de lo que dice, hace? ¿Se ha abrumado en algún momento?



Sobre todo al principio. En algún momento esperas llegar a ese momento, pero nunca estás preparado para cuando suceda. Pasa todo muy rápido. Al principio agobia y da un poco de vértigo, pero acabas acostumbrándote. Es muy importante estar con la gente de siempre, que te ha acompañado en todo momento, porque son quienes al final te ponen los pies en el suelo y te hacen ver que todo sigue siendo normal.

Me surge curiosidad el nombre de las canciones, Levantaremos al sol y Juramento eterno de sal. ¿De dónde salen?



Pues Juramento eterno de sal fue por el primer viaje que hicimos juntos, fue a Portugal, y sentados en la orilla con una cerveza hicimos un juramento de volver, si seguíamos juntos, cada año, como mínimo una vez a Portugal para recordarnos que todo seguía bien. Y bueno, Levantaremos al sol es un poco una metáfora. El sol es el que nos levanta a nosotros, cada vez que sale con su luz. Y el nombre de la canción hace alusión a que tú mismo eres el que levanta el sol.

Facebook Twitter Linkedin

De Luna hizo parte del grupo español Sinsinati. Foto: Warner Music

¿Qué lee o escucha para inspirarse?



Me gusta escuchar música aleatoria. No tengo un género concreto. Escucho rock, pop, reggaetón. Eso me ayuda a entender en qué está la cosa, hacia dónde quieres ir, cómo quieres hacer la cosas, cómo escribe otra gente, cómo se transmite, cómo cuentan historias. Eso al final ayuda a formar el camino que tú quieres ir recorriendo

¿Cuáles son sus expectativas para el concierto en Bogotá?



Es la primera vez que voy como artista, como turista, como todo. Va a ser muy especial y bonito. Y quiero que la gente la pase muy bien, que cante mucho, que lo disfrute. Y al ser un concierto íntimo va haber una magia especial porque espero seguir yendo al país con toda la tribu y la banda, y hacer un show más grande. Las primeras veces son bonitas y especiales. Esto será porque, al ser un concierto íntimo, se escucharán las canciones como fueron compuestas, contando las historias que hay detrás.

Ha hecho colaboraciones con Pablo Alborán y otros artistas reconocidos. ¿Hay algún colombiano en lista que le gustaría hacer música en conjunto?



Hay varios, pero no puedo soltar información.

¿No puede soltar información porque hay alguno con el que ya esté trabajando?



Es posible que sí. Por eso de momento no puedo contar, pero sí sí. Hay una lista larga.

Tu Nombre, Duele, es la preparación para el segundo álbum, ¿cómo va ese trabajo, cuándo va a salir?



Saldrá en septiembre del año que viene si todo va bien y no falla nada. Hemos estado durante este tiempo grabando canciones del disco, casi la mitad y la segunda parte la grabaremos después de la vuelta por Latinoamérica.

¿De qué va este segundo álbum?



Habla del proceso por el que creo que todo el mundo pasa una vez dejas a alguien con quien has vivido muchas cosas bonitas. De repente estás mal, empiezas a salir un montón con tus amigos, a tomar, y llega un momento en el que te sientes vacío, con ansiedad. El álbum hablará un poco de todo ese proceso. El sonido es muy diferente.