Alirio Barrera: el vaquero del Centro Democrático

De todos los candidatos a la Presidencia que ha habido en estas elecciones, el exgobernador de Casanare Alirio Barrera es el que más salta a la vista: nunca usa corbata y siempre tiene un sombrero en la cabeza –“voten por Alirio, el del sombrero”, una de las frases de su campaña–, sus manos son grandes y callosas de tanto trabajar la tierra, derribar toros en mangas de coleo y domar caballos. Es miembro del Centro Democrático. Fue desplazado por la violencia cuando niño y por poco fue reclutado por el ELN. Estudió solo hasta octavo de bachillerato. Vendió chance y periódicos en las calles de Yopal y tuvo una gobernación exitosa. Es un llanero recio, de esos que sonríen poco.

(Lea también: El precandidato Óscar Iván Zuluaga habló en un picante (y vergajo) diálogo con las veteranas Tola y Maruja para BOCAS)

Si lograra convertirse en presidente de Colombia, entraría al selecto club del que hacen parte expresidentes como Simón Bolívar, José Manuel Marroquín y Álvaro Uribe Vélez: el de los amantes de los caballos. Sin embargo, incluso dentro de ese grupo, Alirio sería un caso excepcional. A pesar de que a Bolívar le decían “Culo de Hierro” por su fortaleza sobrenatural para cabalgar, es posible que Alirio lo superara en el arte de derribar toros de hasta 600 kilos sobre un caballo: ha sido dos veces subcampeón mundial de coleo, una de ellas junto a una de sus hijas, de 23 años, que sigue de cerca los pasos de su papá en este deporte y lo apoya en la campaña presidencial.



Alirio rompería varios récords desde su primer día de gobierno: el presidente que más toros ha derribado, el que más marranos ha sacrificado, el que más caballos ha domado, el que más se ha caído de un caballo, el que más bultos ha cargado, el que más volquetas ha llenado de arena, el que más horas ha pasado bajo el sol echando pala y azadón y, quizá, el que menos ha estudiado. Esto lo convierte en un caso especial que demuestra que no hay que ir a la universidad ni terminar el colegio para triunfar en la vida, pero él no se enorgullece de eso ni se considera un ejemplo a seguir –aunque ya terminó el colegio y presentó el Icfes–. De hecho, durante su gestión como gobernador del Casanare (2016-2019) logró poner en marcha cuatro universidades en la región y terminó su gestión con un gran logro: pagar toda la deuda del departamento, por alrededor de 127.000 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Barrera es uno de los cinco precandidatos presidenciales del uribismo junto a Maria Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia y Rafael Nieto. Foto: Pablo Salgado

Él luce más como un ejecutivo texano que como un llanero criollo: usa blazer, un sombrero tradicional de vaquería –tiene dos o tres iguales en su casa, “no cuestan más de ochenta mil pesos”–, no camina descalzo y no lleva cuchillo. Sonríe poco, sus manos son callosas y tiene el estado físico de las personas que hacen trabajo pesado, no de los que van al gimnasio. De hecho, se burla de sí mismo por las veces que ha puesto aparatos de gimnasio en su habitación para intentar ejercitarse más, pero que termina usando solo para colgar la ropa sucia.



Sus detractores dirán que va a manejar el país como si fuera una finca, y él está de acuerdo: “La finca es mi empresa. Es algo que yo quiero proyectar no a cuatro años, sino para toda la vida. En la finca yo optimizo el recurso, no lo desperdicio. Si hay tres trabajadores, tres trabajan, no que uno trabaja y los otros dos están de paseo. Eso debe saber usted en una administración, si no, no va a poder manejar un presupuesto grande. Colombia es una gran empresa que hay que volverla rentable, que hay que ponerla a producir”.

(Lea también: 'A mi casa llegó gente armada a buscarme para matarme porque yo había hecho quemar unas retro excavadoras que estaban en el río', dice Francia Marquez en BOCAS 111. )

En este tema de presidencia no es el que coma carne ni el que coma verduras, sino el que haga algo por cubrir las necesidades del país FACEBOOK

TWITTER

Usted ha dicho que una finca es el ejemplo más perfecto de reciclaje.

Usted en una finca no pierde nada. Los desperdicios de la comida van para los marranos, el abono de los marranos va pa’ las matas, las matas le producen otra vez y vuelve y hace el círculo. Todo se aprovecha. El marranito es casi que el ahorro de la finca. Usted tiene tres o cuatro marranos, les echa palma, yuca, el desperdicio de la comida, el suero de las cuajadas, todo lo que usted bota el marrano se lo come y de ahí saca la carne, el abono sale pa’ las matas y ahí hace el ciclo completo.



¿Y a usted le ha tocado matar marranos?

¡Ufffffff! Parejito.



No creo que ningún presidente de Colombia haya matado un marrano. La gente en Bogotá no entiende muy bien cómo los llaneros y el mundo rural en general se relaciona con el tema de la muerte de los animales. Hablemos un poco de eso.

Es que es normal, usted cuida los marranos para comérselos más tarde. Usted los engorda para vender la carne y otra parte para usted. Y usted saca de ahí la plata para sostener la finca, por ejemplo, el maíz para las gallinas o cualquier otra cosa. Es muy normal entonces cuando usted sacrifica animales, ya sea una novilla, marranos, gallinas, eso es de todos los días en el campo.



¿Qué les dice usted, entonces, a los votantes vegetarianos? ¿Por qué un vegetariano o un vegano debería votar por Alirio?

Hombre, porque aquí no estamos mirando qué comemos, sino qué hacemos por el país. A mí no me interesa qué come usted, cuál sea su vida privada o cuáles sean sus inclinaciones. En este tema de presidencia no es el que coma carne ni el que coma verduras, sino el que haga algo por cubrir las necesidades del país.

(Le puede interesar: El exrector de la Universidad de los Andes habló en BOCAS sobre sus posturas sobre el aborto, marihuana, Esmad, la religión, el LSD -con el que experimentó- y sus relaciones políticas)

Usted nació en Aguazul, Casanare, ¿cómo fue su niñez?

Vivíamos una vida con necesidades, pero cómoda, a la hora de la verdad. Era normal que los niños hasta los diez años corrieran en ropa interior, descalzos por la calle. Las niñas también. Y era algo tan sano que era normal ver esto.



¿Cuál fue la peor travesura que hizo de niño?

Una vez veníamos de una gallera en una bicicleta con mi hermano, trayendo un gallo campeón de mi papá que tenía una cabuya en la pata pa’ amarrarlo pa’ pastar. Mi hermano me echó en la canasta de la cicla y no sé cómo se enredó la cabuya en la cadena y los rayos de la bicicleta agarraron al gallo y lo volvieron nada. Nos alcanzaron a cascar por eso con chaparro ventiado, un bejuco que se corta y con el que se amansan los caballos.



¿Cómo fue el tema del desplazamiento de su familia hacia Yopal?

Empezaron a llegar los grupos al margen de la ley a Aguazul y se perdieron algunos muchachos. A los veinte días aparecían con ropa, con reloj, con plata, con una moto, con una pistola. Uno decía “vea este man con todo eso”, y la gente los respetaba, le ponían a uno la plata sobre la mesa, entonces uno decía “yo también quiero entrar”.



¿Y a usted le pusieron plata sobre la mesa?

Los muchachos de pronto presumían, sacaban los billetes, pedían una cerveza, una gaseosa delante de uno, y uno por allá vendiendo melcochas pa’ comprarse un refresco de leche, un pan y un pedazo de salchichón, y eso era el manjar más rico. Ya después empezaron a hacer unos cursos, mi hermano alcanzó a hacer dos y yo esperaba porque era después de los doce años. El que pasaba, entraba.



¿Y cómo era ese curso?

De táctica; los ponían a hacer preguntas, temas psicológicos y pruebas para demostrar la valentía del muchacho, quién es decidido, quién no. Más adelante la prueba era matar a un amigo. Mi papá trabajaba manejando volqueta en Yopal. Cuando él se entera que mi hermano estaba en el curso y que yo ya quería entrar, nos dijo “nos vamos pa’ Yopal”. Nosotros felices. Todo su capital lo llevó en dos volquetas. Los muebles, las gallinas, gallos finos, hasta una marrana chiquita echamos ahí.



¿Usted perdió algo querido en ese trasteo? ¿Algún juguete?

Mis juguetes eran latas de sardinas desocupadas, cajas de bocadillos con las que hacíamos camiones, con tapas de cerveza hacíamos unas vainas que les decíamos rumbas, y con una cabuya las poníamos a sonar. Esos eran nuestros juguetes, pero con eso éramos felices.

Facebook Twitter Linkedin

Barrera logró pagar toda la deuda del departamento de Casanare durante su gestión. Foto: Pablo Salgado

¿A dónde llegan a vivir a Yopal?

Mi padre vendió la finquita por lo que le quisieron dar, creo que por un millón, y con eso compró una casa-lote en Yopal y ahí vivíamos. Éramos hartos muchachos, mi papá era un poquito “cariñoso” y tuvo siempre hartos muchachos; era difícil sostener todo. Entonces salíamos a ayudar limpiando supermercados, vendiendo chance, periódico, hacíamos una entradita más para ayudar a la casa. En el campo teníamos la leche, los huevos, el plátano, la yuca. En el pueblo ya tocaba empezar a comprar todas estas cosas. Me fui de la casa a los catorce años, porque, como dicen allá, a uno le quitan la teta y a trabajar, mijo. Fui cotero, estudiaba, de siete de la noche a tres o cuatro de la mañana yo descargaba solo un dobletroque con arroz.



Usted también fue vendedor de chance. ¿Alguna vez vendió un número ganador?

A veces, alguna cosita por ahí, se cogían premios pequeños. Eso era trabajar calle por calle; éramos niños, las calles se dividían entre los vendedores, usted ya sabía que en una calle vendía tal muchacho y que no se le podía meter porque había problemas. A veces iba usted por la calle, pasaba de casualidad por un lado de la otra calle y alguien le decía a uno “chino, venga, hágame un chance”. Y en la tarde, el dueño de la calle decía “venga, mijo, usted se me metió, vamos a partirnos las narices hoy”, y le tocaba a uno agarrarse.



¿Cómo es su familia?

Yo soy hijo fuera del matrimonio. De mi papá y de mi mamá somos dos, una hermana, que es mayor, y yo. Y mi mamá se casó con otro señor y tuvo tres hijos con él. Mi padrastro no me quería e intentó dañarme muchas veces. Y mi papá, aparte, tuvo como nueve hijos. Fui el consentido de mi padre, el que más se parecía a él, no solo en el físico, sino en la forma de actuar. Murió hace más de diez años. Él era lo mejor de lo mejor en amansar caballos y de él aprendí casi todo para convertirme en el mejor amansador de la Orinoquía.



¿Cómo empieza su relación con los caballos? ¿Recuerda la primera vez que se montó en uno?

A nosotros a los dos años ya nos amarraban con una sábana o un poncho a la cabeza de la silla de un caballo mansito, y hágale. De cinco o seis años ya corríamos caballos, apostábamos carreras.



¿Qué es lo más humano que le ha visto hacer a un caballo?

Aprenden muchas cosas, por ejemplo, un caballo brioso, pesado y salvaje, usted puede ponerlo a sentarse si lo sabe manejar y le sabe dar las órdenes.



¿Y cómo hace uno para hacer sentar a un caballo?

Al principio se utiliza la voz, le dice “sentado”, lo va tocando y le va buscando la sentada. Uno utiliza varias herramientas, la voz, el toque, la rienda y el premio, una zanahoria o la panela, que les gusta mucho. Luego, la idea es irle quitando cosas, le quita la voz, la rienda, el premio, porque en una presentación usted no puede estarle dando panela a un caballo, porque ahí se debe ir con las ayudas mínimas posibles. Con solo mover las piernas y el cuerpo, el caballo ya debe saber qué le están diciendo.



Son muy inteligentes…

Sí, lo más inteligente es en el deporte del coleo, cuando el caballo aprende en qué momento tiene que acercarse al toro, pararse en la puerta de donde sale, dejar que el toro salga para luego ir y que el jinete lo agarre; sabe que tiene que estarse quieto a una distancia no mayor a ochenta centímetros para no perder la cola, y que cuando usted le soltó la boca tiene que hacerle con todo lo que tiene porque es velocidad y fuerza para tumbarlo.

(Le sugerimos: ¿Y si no gana Petro?: La columna de Alberto Casas Santamaría en BOCAS)

Yo tenía solo tres minutos para presentar mis caballos. Él (Alvaro Uribe) bajó del helicóptero, cortó la cinta y se fue a hablar conmigo. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo fue la última vez que usted tumbó un toro?

Hace ocho días. Casi me gano el mundial. He sido subcampeón mundial dos veces, y ahorita por un tema de una reclamación estaría siendo casi campeón mundial.



¿Y la Presidencia sería un obstáculo en sus aspiraciones para ser campeón mundial de coleo?

Seguiré haciendo lo mismo. La gente me conoce como caballista, amansador de caballos, campesino, y si hay la oportunidad y si hay el espacio, me verán montando a caballo y corriendo ganado.



Complicado hacer una manga de coleo en la Casa de Nariño…

Vamos allá a Yopal. Una manga de coleo es lo más fácil de hacer y es muy económica. Usted en cualquier lado hace una manga.



¿Usted viviría en la Casa de Nariño o haría de Yopal la nueva capital del país?

Toca vivir en la Casa de Nariño.



¿Qué es lo primero que usted le mira a un caballo?

A mí me gusta mirar la nobleza y el brío en la actitud, en las facciones de la cara, en los ojos, la nariz, las orejas. Un caballo que esté de mal genio arruga la oreja, la echa pa’ atrás. Cuando el caballo está atento, alerta, pone la oreja hacia adelante. Cuando el caballo está bravo arruga la nariz. Si el caballo contiene la respiración, algo va a hacer. Si el caballo respira, está tranquilo.



¿Hay algún caballo al que haya decidido no montarse?

Nunca. Entre más brioso, más bueno. Uno tiene ese orgullo, mientras más bravo el caballo, es mejor para usted arreglarlo.



¿Cómo se hace dinero con los caballos?

Yo hipotequé la casa para comprarme cinco caballos; me decían “cómo se le ocurre ser así de mula”, pero yo les enseñé a mis caballos a bailar, a sentarse, a arrodillarse, a hacer maromas; eran de coleo, de carreras, entonces mis caballitos producían en muchas áreas. Ahí me di a conocer. De hecho, el expresidente Uribe me conoció trabajando con los caballos.

Facebook Twitter Linkedin

El próximo lunes 22 de noviembre se conocerá al candidato elegido del uribismo en la contienda electoral. Foto: Pablo Salgado

¿Cómo fue ese primer encuentro con el expresidente Uribe?

Lo conocí en una inauguración de la Base de la Fuerza Aérea. Yo tenía solo tres minutos para presentar mis caballos. Él bajó del helicóptero, cortó la cinta y se fue a hablar conmigo. Duró cuarenta y pucho de minutos preguntándome qué les echaba de comer, qué frenos utilizaba, los herrajes, cómo les arreglaba el bozal, cómo cuadraba el freno, qué aperos utilizaba, todo lo que pregunta uno en el arte de los caballos, y ahí hicimos una amistad y años después fue cuando empezamos las campañas, la de Óscar Iván Zuluaga, la de él al Senado.



¿Y usted tenía el teléfono personal de Uribe?

En la campaña sí; él iba a revisar, veía que los resultados eran muy buenos...



¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

Ayer, antier.



¿Qué le responde a la gente que dice que usted es un títere de Uribe?

Eso me decían cuando fui gobernador y el presidente Uribe jamás me pidió ni siquiera un favor. Me decía “utilíceme cuando me necesite”. Yo le pedía favores y me ayudaba a gestionar, pero nunca estuvo allá pidiéndome ni siquiera un puesto.



¿Cómo conoció a su esposa?

En el colegio, de 17 años. Ella sacó la cédula y al otro día se casó conmigo. Vivimos en un barrio de invasión casi nueve años, en el barrio El Porvenir, de Aguazul. Era una invasión, había paramilitares, guerrilla, delincuencia común, narcotráfico, mataban mucha gente. Cuando nos entregaron la casa, había un muchacho muerto casi en el andén de la casa y al otro lo habían degollado. Lanzaban granadas. Después de las 4:30 p. m. nadie estaba por ahí. Allá fui concejal.



Usted sabe qué es vivir en un barrio de invasión. Aprovecho aquí para preguntarle por Jhon Jairo Torres, más conocido como Jhon Calzones, un tema con el que a usted suelen atacarlo. ¿Usted cree que él es inocente frente a la creación de la Ciudadela La Bendición, ese proyecto de urbanización ilegal que él financió?

A él lo hallaron culpable por urbanización ilegal, ya pagó su pena y hoy la Bendición está a punto de ser legalizada. Lo que pasa es que a veces lo que no hace el Estado, lo hacen otras personas, pero proyectos así debería hacerlos el Estado, con más calidad. Pero llegan otras personas que los hacen y tienen estos problemas.



¿Usted es amigo de ‘John Calzones’?

Sí, éramos amigos, él era el alcalde. Nos conocimos en el tema de la alcaldía y las campañas, pero antes muy poco. Sí conocía de la urbanización, sabía lo que estaba haciendo. Si me lo encuentro lo saludo, como saludar a cualquier persona.



¿Cómo está con el tema del inglés?

Pues pa’l español no me va muy bien, imagínese con el inglés. Pero toca aprender.



¿Cómo fue la primera vez que salió del país?

No me acuerdo si fue a Venezuela, hace muchos años, o a Estados Unidos. He caminado bastante, he estado en México, Francia, China. Pero creo que fue a Venezuela a mirar caballos.



¿Cómo terminó en China?

Fui invitado por el gobierno chino; me sentí atendido como nunca. Primera clase, no me dejaban cargar maletas, cuando llegué había un carro a la puerta del avión, algo impresionante. Les llamó mucho la atención el tema que yo hice en Casanare de las unidades productivas, en las que yo llegaba y les decía a las personas “¿usted qué sabe hacer?”, y si sabían hacer chorizos, hallacas, yo los ponía a trabajar, les comprábamos los utensilios: “si usted saca adelante su negocio, eso es suyo. Si usted lo vende pa’ tomar cerveza, usted tiene una deuda con la Gobernación”. Eso disparó muchísimo la competitividad y bajó el índice de pobreza. Entonces los chinos me preguntaban que de dónde había sacado esa idea, y yo les decía que como vengo de la necesidad, sabía que la gente necesitaba un empujoncito.



¿Cómo le fue con la comida china?

Regular, bien regular. Es una sazón totalmente distinta, y allá la comida tiene un sabor como agridulce que se demora uno mucho en acoplarse a eso.

(Le puede interesar: Ser primera dama no es una elección personal', dice María Juliana Ruiz en entrevista para la edición 109)

Yo pienso que el Gobierno ha cumplido más que las Farc. FACEBOOK

TWITTER

Respuestas rápidas sobre propuestas. ¿Reforma a la justicia?

Total, hay que hacerla. Hay personas que las han capturado 16 veces, es decir, que al menos ya han hecho cien actos delictivos.



¿Reforma a la salud?

El tema de las EPS es muy espinoso, y a nosotros nos pasó en Casanare, donde las EPS quebraron IPS públicas y privadas. Un hospital presta el servicio, la EPS cobra la plata del régimen subsidiado y del régimen contributivo, pero no cancela a las IPS, y se van a quiebra.



¿Reforma tributaria?

No la haría. Nosotros haríamos primero una reforma a los gastos de funcionamiento; si logramos ahorrarnos el 5 % o 10 %, estaríamos hablando de 15 billones de pesos que podríamos ahorrarnos.



¿Acuerdos de paz?

Exigir el cumplimiento y, de pronto, hacer unos ajustes en el tema de las víctimas.



¿El gobierno Duque ha cumplido con los acuerdos de paz?

A ver, yo pienso que el Gobierno ha cumplido más que las Farc.



¿Reforma al Esmad?

No. Si se respetan todos los protocolos de derechos humanos, el Esmad es necesario.



¿Ni siquiera eliminaría el uso de ciertas armas?

¿Entonces vamos a querer mandar a la policía y al Esmad con chispitas mariposas para disuadir algo?



Usted ha dicho que está de acuerdo en sacar al Ejército en ciertas situaciones a las ciudades…

Yo lo hice en Casanare. En el momento en que me estaban poniendo granadas en todo lado, quemando seis o siete máquinas cuando entré. Hasta la Fuerza Aérea salió a patrullar.



¿Usted habría sacado el Ejército a las calles en una situación como la de mayo del 2021?

Desde el primer momento. No a atacar, pero sí a disuadir.



Pero para eso está el Esmad; ¿el Ejército no sería extremo?

Son casos extremos…



¿Cuál sería la línea?

Entrar al diálogo antes de que esto suceda. A todo no se puede decir que sí porque el presupuesto nunca va a alcanzar. Y pediría veeduría internacional desde que inicia la protesta hasta que termine.

Facebook Twitter Linkedin

Durante su gestión, Barrera fue catalogado por varios medios y organizaciones como el mejor gobernador del país. Foto: Pablo Salgado

Hace poco se informó que hubo un intento de asesinato en su contra…

Tenían un plan para asesinarme y atacar a mi familia. Hacen el seguimiento, cogen las grabaciones, cogen a los tipos con armas, con tres pistolas, con la munición, los capturan, los ponen ante un juez de control de garantías y por un error de procedimiento, sueltos. Debe haber un sistema en el que, si hubo un error de procedimiento, asegúrelos al menos y téngalos ahí mientras se remienda eso.



¿Quién quiere atentar contra usted?

Supuestamente son las disidencias de las Farc en Arauca. Soy del Centro Democrático, fui gobernador, no le di juego a ningún grupo al margen de la ley, los perseguí hasta el último día, hoy soy precandidato a la Presidencia por el partido…



El llano y la Orinoquía son tierras de muchas supersticiones y creencias, ¿cree usted en esas cosas?

Yo pienso que hay un mundo sobrenatural. Pero mi fe está puesta en Dios. Hay muchas leyendas y mitos, el de la Llorona, la Bola de Fuego, la Patasola, pero la verdad, desde niño me acostumbraron a creer en Dios y que ninguna de esas cosas puede hacerle a uno daño.



¿Cree en el mal de ojo, los amarres?

Para el que cree, sí. A mí no me hace. Todo se trabaja con la fe. Los brujos trabajan con la fe y más con la debilidad de su fe. De hecho, en el llano hay un tema que se llaman los rezos; cuando, por ejemplo, a usted lo pica una raya, lo rezan para que no le duela. Cuando una culebra pica a un hombre lo rezan para cortar el veneno. Y muchas veces esa fe permite que actúe. Hay una cosa que es de lo más raro del universo: todos los días los animales se hacen heridas y de una vez les caen gusanos. Si usted no lo cura, se tragan al animal y lo matan. Entonces, usted le dice al muchacho “quiero que me rece un animal”, él pregunta cómo es, usted lo describe, por ejemplo, un novillo careto, que tiene una oreja así, un cacho tal, un rabo así, y lo rezan desde ahí, a distancia, y usted va al otro día y todos los animales están muertos. Yo nunca lo he hecho porque no creo en eso.



¿Qué sabe usted del mito de que los duendes les hacen trenzas a los caballos?

Las hace un pájaro al que le dicen el chicuaco y, de hecho, al nudo que hace el pájaro le dicen “chicuaco”. Dicen que es el estribo del duende, donde los duendes montan.



¿Usted consume chimú [una pasta de tabaco curado y otros ingredientes, muy tradicional de los Llanos Orientales, usada para dar energía y perder el apetito]?

Nunca he comido chimú. La gran mayoría de los llaneros, llaneros abajo de la sabana, consumen una “pella de chimú”, que es lo que coge la uña, lo ponen en el diente y ahí están escupiendo todo el día, tranquilos. Les quita el hambre, no se insolan, no les da sed. El chimú lo usan para muchas cosas, por ejemplo, donde hay raya, hay temblador [las anguilas eléctricas de la Orinoquía], el pescador lo escupe en el agua y se van.



Usted ha manifestado estar en contra de las drogas, ha dicho que nunca las ha consumido. ¿Qué va a pasar con el chimú? ¿Los llaneros se van a tener que preocupar de que usted les prohíba el chimú?

No, eso es libre, eso no lo prohíbe nadie; es artesanal y la gente lo escupe.



¿Con qué compararía el chimú? ¿Con la marihuana? ¿Con el cigarrillo?

El chimú tiene un nivel mucho más bajo, pero también tiene un efecto un poquito más que el cigarrillo, pero no es del nivel de la marihuana; ni parecido.



Si usted contrajera una enfermedad que se trata con marihuana medicinal, ¿aceptaría usarla?

Pues claro, si es medicinal y está autorizada… de hecho, la marihuana en muchas partes del campo la tienen en las casas para el dolor de cabeza, para sobarse un golpe; con alcohol y tabaco hacen un menjurje que sirve para muchas cosas.



¿Qué piensa de regular el uso adulto o recreativo de la marihuana?

Así como está ahorita, hasta ahí. Eso es como incentivar a que la gente consuma más cada día. Yo no le veo nada de recreativo a irse usted a meter una enmarihuanada y acabar con su vida… Eso de recreativo no tiene nada.



Ya está regulada la exportación de cannabis medicinal, ¿qué opina de la exportación de cannabis de uso recreativo?

Yo no le jugaría mucho al tema, no sea que se vuelva un problema aquí pa’ nosotros. Allá el que quiera consumir afuera, pero nosotros no.

(Lea también: El último gran vaquero de Hollywood habló en BOCAS de su nueva película y su trayectoria)

¿Usted toma algún tipo de licor?

De vez en cuando me empujo un whisky, un tequila, una cerveza, pero no soy tomador de tiempo completo. De una en quinientas me echo un traguito.



¿Y la diferencia entre un whisky o un tequila con un bareto?

Pues el bareto no me lo he zampado todavía, pero los whiskies sí.



Un whisky es recreativo y el alcoholismo es un problema…

Claro, pero es más fácil de controlar. El alcoholismo no destruye tanto como la coca o la marihuana o el bazuco. Por allá cada tres meses me tomo un whiskicito o una cerveza para un almuerzo, y no es lo mismo si yo encima del almuerzo me meto un pericazo o un bazuco. Hasta me da miedo escuchar esa frase “uso recreativo”. Si eso fuera tan creativo y tan bueno, el que mete querría que sus hijos aprendan a eso…



¿Quién se podría decir que fue la persona más influyente en su crianza?

Mi madrastra. Yo le digo mamá también. Tengo muy buena relación con ella. Mi mamá biológica está conmigo ahora en la finca, es una mujer de mucho trabajo, muy rústica, muy fuerte, le tocó trabajar muy duro. Todas son amigas, todas se hablan. A mi mamá biológica le fascina andar descalza y usted la ve con una macheta arreglando matas, desyerbando; no le gusta estar en el pueblo, la llevé un tiempo y se enfermó, casi se muere, me tocó devolverla al campo. Usted la ve como si fuera cualquier trabajador. Toca estar pendiente porque le gusta estar haciendo el trabajo de los obreros y se pone brava cuando le digo que se ponga zapatos.



¿Cuántos hijos tiene?

Cuatro.



¿Con la misma mujer?

Uno no más por fuera. Tienen 23, 19, 15 y 13 años. Y una que falleció a los tres añitos en un accidente, como en el 2002. Fue un golpe muy duro. Se llamaba Carito, mi hermana la llevaba en la barra de la bicicleta y pasando una calle un bus se comió un pare. Mi hermana no falleció.



¿Cómo se enteró?

Yo pasé unas seis cuadras encima del accidente porque iba para donde una tía. Vi una montonera de gente y un bus allá. Cuando estaba con mi tía, la llamaron a preguntarle si yo estaba ahí. Carito era mi consentida, era mi segunda hija. Esa chinita daba la vida por mí. Demasiado duro. Es algo que uno no le desea a nadie. Vivir eso…

Facebook Twitter Linkedin

La edición 112 de la Revista BOCAS empezará a circular a partir del domingo 28 de noviembre. Foto: Revista BOCAS

Otras entrevistas BOCAS

Gracias por leernos.

Nos gustaría recomendarle una de nuestras crónicas gráficas: BOCAS presenta el trabajo de los más brillantes fotógrafos en sus 10 años de historia.



POR: Simón Posada Tamayo

FOTOS: Pablo Salgado

EDICIÓN 112. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021