La reconocida actriz Alina Lozano y el tiktoker Jim Velázquez han sido una de las parejas más sonadas hasta el momento en las redes sociales, no solo por su contenido en el que le hacen chistes a su noviazgo, sino también por su gran diferencia de edad, pues se llevan 30 años.



A pesar de las críticas que han recibido, los dos se muestran felices y comprometidos en sus redes sociales, lo que ha provocado que su popularidad se incremente en la red.

De hecho, a este polémico idilio se les unió Nicol Triana, la exnovia de Velásquez, que en días pasados publicó un video en su cuenta de TikTok, en la que mostraba algunos momentos compartidos entre ella y el joven de 23 años cuando sostenían una relación sentimental.



La mujer, que cuenta con más de 400 mil seguidores en la red asiática, manifestó en la descripción del clip que la ruptura le afectó: "Me dolió, pero la vida sigue".

Suceso que se prestó para que Lozano y Velásquez, supuestamente enfrentaran a Triana, y decidieran compartir un mensaje de “reconciliación”con sus seguidores, tras lo declarado por esta última en las redes sociales.



"Quisimos hacer este video porque se volvió muy viral una publicación de mi exnovia, y queremos aprovechar ese auge para enviar un mensaje de amor y paz", explicó Jim Velázquez en su cuenta de TikTok.



No obstante, mientras este compartía sus intenciones, la voz de Alina interrumpía sus palabras repitiendo lo que este decía, a la vez que criticaba la confesión de Triana como un acto que denotaba falta de criterio.



"(Un mensaje) de reflexión, y de madurez, porque cuando una ex hace un video con un hombre que ya no le pertenece, pues es un acto de inmadurez, mi amor, y te lo digo con todo el cariño", señaló la actriz.



No obstante, la penosa escena de reclamos fue una muestra jocosa por parte de estos, para deleitar a sus miles de seguidores, que celebraron la chistosa intensión en compañía de la joven, quien le manifestó sus buenos deseos a la pareja.



“Yo la verdad no tengo ningún rencor con ninguno de ellos dos. Quiero lo mejor. Estoy muy feliz por ti y espero que te vaya muy bien en la decisión que tomaste”, le dijo Triana al prometido de Alina.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

