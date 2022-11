El abogado y ministro del Interior, Alfonso Prada (Bogotá, 1963), se despachó en esta amplia entrevista. Contó cómo, desde muy joven –y de la mano de Luis Carlos Galán–, empezó en la política; de su sólida relación con Juan Manuel Santos, con quien se habla todas las semanas; de cómo el presidente lo convenció para que fuera su ministro y de cómo se la está jugando por la paz. También se refirió a la manera como ‘engañaron a la gente’ con el NO; del país ‘descompuesto’ que recibieron; de la reforma rural y de cómo cambió su percepción por Gustavo Petro, a quien antes criticaba y hoy admira profundamente.

La edición #122 está en circulación desde el domingo 30 de octubre de 2022.

Petro es un buen padre de familia, un buen ser humano y eventualmente un buen gobernante FACEBOOK

Cuentan sus colaboradores que es el primero que llega y el último que se va de la oficina. Dicen que siempre saluda y tiene una palabra amable para el vigilante de turno, la persona que le trae el café o el conductor que al final de la jornada lo lleva de la sede del ministerio de Gobierno hasta su casa.



Se trata de Alfonso Prada, un abogado bogotano de 59 años recién cumplidos que llegó a la llamada “cartera de la política” tras haber sido una ficha crucial en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Muchos, hasta él mismo, pensaban que su carrera pública había terminado el 7 de agosto del 2018, cuando acompañó a Juan Manuel Santos como secretario general hasta el final de su mandato.



La cercanía con el exmandatario sigue, por lo cual más de uno lo ve como la ficha del santismo en el gabinete. Su respuesta es que el anhelo de ver a Colombia en paz fue el motivo que lo convenció de cerrar su oficina y poner en hibernación la cátedra universitaria que tanto disfruta.



Lleva cerca de 40 años metido en política. Comenzó con Luis Carlos Galán siendo estudiante y llegaría a ser secretario privado del líder asesinado en 1989. Ocupó cargos en el Distrito Capital, aspiró a la Cámara de Representantes sin éxito, logró ser elegido concejal de Bogotá en 1997 y fue reelecto en dos oportunidades hasta retirarse en el 2006.



Para ese entonces ya era muy cercano a Enrique Peñalosa, y aunque se quemó como candidato al Senado, acabaría siendo crucial en el nacimiento del Partido Verde. Con el aval de la nueva colectividad encabezó la lista distrital a la Cámara de Representantes, a donde llegaría en el 2010.



Desde esa corporación fue uno de los críticos más mordaces del alcalde que había sido elegido en Bogotá y comenzó su periodo en el 2012: Gustavo Petro. Para el 2014, a punto de terminar en el Congreso, volvió a participar en una campaña, ahora como coordinador de la reelección de Santos en Bogotá.

Prada fue Concejal de Bogotá durante tres períodos desde 1998 con el aval del Partido Liberal

Tras el triunfo de este, acabó siendo designado director del Sena, cargo que ocupó hasta marzo del 2017 cuando pasó a la Casa de Nariño. Si bien su sucesora en la entidad denunció supuestos actos de corrupción, la Fiscalía archivó el proceso a comienzos de este año al demostrarse que la acusación no tenía base.



Padre de tres hijas con edades que van de 20 a 25 años, se describe como un hombre de familia, de temperamento tranquilo. Fuera de la casa es un hábil operador político que mantiene buenas relaciones con el Congreso y al que no le tiembla la voz a la hora de dar un discurso fogoso, como el que dio en el Cauca en septiembre al llamar a la movilización popular.



Aun así, es considerado como un integrante de la línea moderada dentro del Gobierno. Además, por su trabajo es consciente de las inmensas expectativas generadas por Petro, sobre todo en las regiones marginadas. Debido a ello insiste en que la única salida posible es conseguir los cambios prometidos, después de los cuales –asegura– volverá tranquilo a los libros y a la enseñanza.

Cuando en el 2018 salió de la Secretaría General de la Presidencia, ¿se imaginaba que volvería a trabajar en un gobierno?

No, realmente no lo imaginé. Dediqué mucho esfuerzo a organizar mi oficina de abogado y de eso viví durante estos cuatro años. Las dos pasiones de mi vida han sido la política y el derecho, pero pensé que me iba a quedar ya con la segunda pasión. De hecho, sumé a mis actividades la docencia universitaria también en materias jurídicas. Llevé algunas asesorías y fui abogado de algunas causas.

Menciona que la política es una de sus pasiones. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos y qué lo motivó a emprender ese camino?

Pues yo entré a la universidad a estudiar Derecho en 1981 y ese fue el año en que apareció en la política nacional Luis Carlos Galán. Como estudiante milité en el Nuevo Liberalismo, que tenía una base universitaria muy fuerte, y terminé siendo secretario privado de Galán hasta el día de su muerte. Eso fue como mi inicio político, mi etapa de formación, entre los 16 y los 22 años, aproximadamente. Estuve muy al lado de Luis Carlos Galán, de la mano de él, fue mi jefe, fue mi formador y eso me motivó a seguir adelante, a comprobar que sí se podía hacer una política diferente.

La política está llena de sinsabores. ¿Qué experiencias duras tuvo y qué lecciones le dejaron?

Son muchas las cosas adversas que podría contar, pero menciono dos que marcaron mi vida. Uno, el asesinato de Luis Carlos Galán siendo mi jefe, y dos, la pérdida del plebiscito por la paz en el 2016. Creo que fueron dos momentos en los que casi tomo la decisión de retirarme definitivamente de la política. En el primer caso, tal vez la enseñanza está dada por la frase que tal vez el día anterior desde Venezuela había pronunciado Galán: “Se puede asesinar a los hombres, pero sus ideas no”, y me parece que eso es una lección de vida muy grande. Puede haber una ola de violencia, pero no se pueden doblegar ni los valores, ni los principios, ni las ideologías, ni los sueños de toda una nación. Y en el caso del plebiscito, pues, aprendí que la capacidad de manipulación de la información, de torcer absolutamente los argumentos, sirvió para sacar, como dijo alguien, a la gente emberracada a votar. Esa fue una manera de engañar al pueblo colombiano. De tal manera que entendí el poder de los medios, pero también la necesidad de aprender a comunicar mejor y a ser capaz de controvertir la mala información con buena información.

De vuelta al presente, ¿por qué tomó la decisión de regresar a lo público?

Primero, porque recibí la llamada del presidente Gustavo Petro siendo candidato. Originalmente me plantearon la posibilidad de vincularme a la lista al Senado, pero la verdad es que el tema de haber ido al Congreso ya estaba ‘chuleado’ en mi vida. Realmente no me generaba felicidad la idea de regresar a la política. Pero en la segunda llamada me hizo la invitación directa a ser su jefe de debate y eso me sorprendió. Nos reunimos en tres oportunidades, la primera de ellas durante unas cuatro horas, en donde miramos el panorama electoral y el del país. Después de esa charla lo consulté mucho con mi familia, con algunos amigos cercanos, y llegué a la conclusión de que Colombia se iba a debatir entre dos opciones: el continuismo o el cambio.

Eso lo tentó…

El cambio para mí representaba la conexión al regreso de la paz como actor fundamental de la agenda pública. Eso fue lo que me motivó a apoyar al presidente Santos en el 2014 y a hacer parte de su gobierno. Entre 2010 y 2014 fui congresista y me convertí en ponente de todas las iniciativas de paz, además de autor del marco constitucional para la paz que habilitó los diálogos con las Farc en ese momento. Después, como secretario general de la Presidencia me tocó coordinar las distintas oficinas que tenían la responsabilidad de la implementación de los acuerdos paz del 2016. De tal manera que cuando me invitó el presidente Gustavo Petro sentí que el gobierno del cambio era un gobierno de paz, y eso me llevó a tomar la decisión final de acompañarlo.

¿Qué tanto lo conocía?

Siendo representante a la Cámara fui oposición suya cuando él estaba de alcalde de Bogotá, así que lo conocía bastante bien porque le hacía seguimiento y le respiraba en la nuca. Estando en el Sena recibí una llamada y una invitación a colaborar en un programa y ahí tuvimos la oportunidad de hablar más, de hacer unos eventos juntos para llevar el Senado a los jóvenes que tenían cero oportunidades en Bogotá de llegar a la universidad o de conseguir un empleo. Entonces apoyé varios programas que tenía la Alcaldía para los jóvenes y ahí nos acercamos un poco más.

En 2010 se lanzó como representante a la Cámara por la capital de país con el aval del Partido Verde.

¿Llegó a pensar que podían perder en la campaña?

Soy optimista por naturaleza, siempre veo una oportunidad. Nunca comulgué con el ala que pensaba que se iba a perder, que esto no era posible, que un gobierno de izquierda o centro izquierda no era viable en Colombia, que iban a robarse las elecciones o que la clase política tradicional se iba a atravesar e iba a hacer de todo para truncar la posibilidad de que Gustavo Petro fuera presidente. Siempre tuve optimismo moderado, basado en la certeza de que esta era la campaña que estaba conectada con el pueblo colombiano, con la protesta ciudadana, con la calle, con las necesidades de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas. Siempre creí que el candidato hacía una lectura correcta de la situación, de la coyuntura histórica de Colombia y que era el hombre que mejor se comunicaba. Y eso me daba certeza de que teníamos una opción real de ganar la Presidencia de la República. Ya cuando comencé a acompañarlo y logré ver la dimensión de liderazgo que tenía en la costa Caribe, en el Pacífico, en Bogotá, en Boyacá, y vi la energía que despertaba en la gente, el cariño y, sobre todo, la esperanza que representaba y sigue representando, esa certeza fue mayor.

¿Pero en algún momento se preocupó?

No hubo sino un momento en el que sentí que la cosa se nos podía escapar de las manos. Logramos ilusionar a muchos colombianos, comenzando por nosotros mismos, de que éramos capaces de ganar en primera vuelta. Y obtuvimos en mayo una votación realmente importante, pero la sensación que se tomó la campaña esa noche en el Hotel Tequendama era casi que habíamos perdido. Los tres días siguientes estuvimos un poco atolondrados, sin ruta, entre otras cosas porque Rodolfo Hernández le ganó a Federico Gutiérrez y también se presentó como candidato del cambio. Entonces el mensaje de que éramos el cambio frente al continuismo, para muchos pasó a ser del cambio frente a otro cambio. Pero después de recuperar la frialdad encontramos la ruta que hizo la diferencia y pudimos identificar que nosotros representábamos un cambio diferente, profundo, tranquilo, real. Retomamos inmediatamente la energía, el ánimo y nunca se volvió a pensar que pudiéramos perder. Comenzamos a subir en las encuestas muy lentamente, como lo mostraban tres mediciones diarias que hacíamos en la campaña, que fue muy profesional, muy técnica, supremamente bien organizada desde el punto de vista de lectura de la opinión.

¿Qué otros rasgos de la personalidad le sorprendieron del actual presidente cuando lo conoció más de cerca?

En primer lugar, me causó muy buena impresión su afecto familiar, particularmente con sus hijas. Es un buen padre de familia, un buen ser humano y eventualmente un buen gobernante. Lo segundo, la inteligencia. Tiene una capacidad de análisis muy profunda y eso le da capacidad de ver mucho más allá de lo que los demás miran. Aparte de lo anterior, es un hombre estructurado en su formación académica, tanto económica como de cultura general. Lee filosofía y esta le enseña al ser humano a pensar y entender los fenómenos de mejor manera. Todo eso lo hace un líder sólido. Y lo que más me sorprendió, lo repito, es esa capacidad de conectarse con la gente. Fui secretario privado de Luis Carlos Galán y era un fenómeno parecido.

¿Cómo compara al Gustavo Petro alcalde, al cual usted le daba palo desde la Cámara, con el Gustavo Petro presidente de ahora?

Es evidente que no lo conocía muy bien realmente y esa es una enseñanza de vida. Uno por las convicciones que trae tiende a mirar lo malo del contradictor, pero no a reconocer sus virtudes. He tenido con Gustavo Petro una lección, en el sentido de que hay que aprender a leer la gente con mayor tranquilidad, con menos prevención, con más sentido constructivo en el análisis. Muchos nos ven los errores únicamente, y claro que los cometemos pues somos humanos, pero solamente subrayan lo malo y no lo destacable del programa de gobierno y el estilo de gobierno de Gustavo Petro.

Es de suponer que dentro de las consultas que hizo, no solo en la campaña sino cuando le ofrecieron el Ministerio del Interior, se incluye la de Juan Manuel Santos. ¿Qué tanto se comunica con él?

Hablo mucho con él, claro que sí. Casi todas las semanas tenemos algunos minutos de diálogo y nos hemos encontrado dos o tres veces en el ejercicio del gobierno, pero no más. No hay tiempo, él vive viajando mucho, es profesor, y las ocupaciones nuestras desafortunadamente también lo aíslan a uno de contactos agradables como ese. Fue una de las personas a las cuales les comenté sobre la decisión de comienzos de este año y recuerdo haberle dicho “van a decir que llegó un santista a la campaña de Petro y lo van a intentar vincular”. Me respondió: “diga la verdad, que me consultó y que le dije que si lo hacía feliz, que le hiciera pa’lante”. Y la verdad es que lo soy. En el Ministerio me queda muy poco tiempo libre para retomar esos momentos tan hermosos que compartía con mi familia, con mis hijas, con mi esposa. Pero ellas también aceptan el sacrificio que estamos haciendo en la vida privada por contribuir. Además, uno como ministro es un fusible. Estoy listo a salir en el momento en que el presidente lo indique si con mi salida se mejora el margen de maniobra del gobierno. Por eso hago mi trabajo con felicidad todos los días, pensando que puede ser el último en el cargo y doy todo de mí para contribuirles al presidente y al país de la mejor manera posible.

Facebook Twitter Linkedin

Fue Secretario General de la Presidencia por el presidente Juan Manuel Santos.

Recibimos un país un poco descompuesto. FACEBOOK

Más allá del debate sobre el santismo o no santismo, se dice que usted representa una línea de moderación y experiencia en un gobierno de izquierda. ¿Cómo manejar diferencias internas que a veces son muy profundas?

Me entrené en la campaña presidencial porque al asumir la jefatura de debate trabajé en la construcción de un gran frente amplio al que pertenecía el Pacto Histórico y los dirigentes políticos de los otros partidos. Estuve presente en reuniones de la izquierda y del centro. Hoy el presidente Petro, al describir su propio gobierno, dice que es de centro izquierda o liberal de izquierda y que conjuga en su gabinete una muy buena representación de pensamiento liberal como el de Alejandro Gaviria en Educación, Cecilia López en Agricultura o Gilberto Murillo, el embajador en los Estados Unidos, con una representación de izquierda importante como Susana Muhamad en Ambiente o Gloria Inés Ramírez en Trabajo.



Se trata de una mezcla equilibrante que produce mucha deliberación en el Consejo de Ministros. Es algo similar a lo que estamos promoviendo en los municipios, en los territorios, en las regiones con los diálogos sociales, que involucran diferentes tendencias ideológicas. Entonces, tenemos visiones diferentes, pero al final del día nos complementamos, nos equilibramos y eso permite trazar una ruta de gobierno liberal progresista. Mantenemos mucho la armonía, el respeto entre nosotros. Hay personas en la política activa que apoyan al gobierno Petro, que son más radicales y que aún hoy, después de haber sido protagonistas de la campaña, todavía desconfían, pero creo que cada día nos respetamos más y somos capaces de superar esas contradicciones internas.

El cargo de ministro del Interior lo obliga a estar conectado con la realidad interna. ¿Cuál es su lectura sobre cómo está Colombia?

Pues recibimos un país un poco descompuesto, la verdad. Mucha crisis social, angustias represadas, un proceso de paz incumplido en muchos frentes. Esto ha generado desafortunadamente la muerte de más de trescientos excombatientes firmantes del acuerdo de paz, al igual que otras situaciones. Nos dolió mucho hace más de un mes, cuando fuimos prácticamente a recoger los cadáveres de siete jóvenes policías en el Huila, que la comunidad nos recibió en el sitio de los hechos y nos dijo: hace seis años no había pasado algo así, pero no llegó el Estado con la inversión esperada, no se mejoraron las vías, ni el campo, ni se dieron condiciones a los campesinos en el acceso a la tierra y retornó la violencia. Ahora nos corresponde a nosotros en este cuatrienio buscar la manera que llegue el Estado a esos sitios, donde hay mucha incredulidad, hay pérdida de confianza. Pero esa pérdida de confianza se contrapone a la esperanza que representa este gobierno que está empezando y por eso los retos que tenemos son enormes.

Facebook Twitter Linkedin

Ha conseguido distinciones internacionales como el del Fondo de Innovación Reto Tech 2015, entregado por el Gobierno de Barack Obama en la Casa Blanca.

Dentro de los pendientes, ¿qué destaca?

Sabíamos muy bien en Colombia que el conflicto por la tierra había generado incluso la guerra con las Farc durante 52 años. Por eso el primer punto de los acuerdos de paz es una reforma rural integral que implique la adquisición de tres millones de hectáreas para que fueran bien distribuidas. Nada de eso se hizo, razón por la cual encontramos los conflictos de tierra en efervescencia en todo el país. Apenas comencé, la primera semana, fui al norte del Cauca para entender el problema y dialogar con la gente. Hablé con los propietarios de los cultivos de caña, de la tierra, con colonos, trabajadores, campesinos, con los indígenas y las comunidades negras. El común denominador: tierra. Por eso instalamos un diálogo permanente a ver si bajamos la conflictividad mientras tramitamos en el Congreso la reforma tributaria que nos dé recursos para actuar. Y no solamente lo referente a la compra de tierra, sino transferencia de conocimientos para que los cultivos sean de calidad y sirvan para exportar o impulsar la industrialización.

Menciona el reto de las expectativas…

Hemos despertado una gran esperanza de cambio, pero concretarlo requiere hacer un plan de desarrollo, cuatro presupuestos anuales diferentes, ejecutarlos a través de un millar de entidades distintas a nivel nacional y territorial. En fin, el proceso es lento, pero hay que llevarlo a cabo. Uno siempre quiere resultados rápido. Estuve en una reunión con la comunidad negra en Padilla, en el Cauca, y se me ocurrió decir que “hay que mantener la movilización popular de apoyo al gobierno para que el Congreso lo vea”. Al otro día dijeron que estaba convocando la primera línea, las marchas, a acabar con la ciudad. Después tuve que negociar un pequeño paro en el Guavio, que se levantó por fortuna, y le dije ese día a la comunidad que no hay necesidad de hacer paros para que este gobierno dialogue. Los bloqueos son para llamar la atención para que lleguen los funcionarios y se pueda negociar un proceso de inversión o lograr el reconocimiento de unos derechos. Con el proceso de diálogos sociales que hemos comenzado ya no deberían existir motivos para acudir a las vías de hecho. En las primeras tres semanas de la posesión fui cinco veces al Cauca a dialogar y me decían los indígenas, los campesinos y los afros: “es la primera vez que logramos que venga el ministro sin tener que cerrar la Panamericana”. Nos hemos esforzado en mostrar el talante de diálogo y el talante democrático del gobierno, que es real, no era un discurso de campaña. Mucho más que la respuesta militar, policiva, buscamos anticiparnos con el diálogo social y es lo que hemos estado haciendo.

Más allá de la fortaleza de la coalición gubernamental en el Congreso, ¿cómo trabajan con los congresistas?

Vinculándolos. Estamos en el territorio dialogando en cincuenta frentes diferentes. El producto de ese ejercicio, por ser un diálogo vinculante, es una propuesta que llevamos al plan de desarrollo y se la entregamos al Congreso de la República. De tal manera, este recibe la demanda directamente de la comunidad sobre lo que debe ser el plan de desarrollo y la priorización que debe expresarse en el plan plurianual de inversiones correspondiente, de donde sale el fundamento de los presupuestos de los cuatro años. Por eso invitamos a todos los parlamentarios a que nos acompañen. Es muy importante que ellos escuchen directamente a su comunidad y sean conscientes de que lo que viene no es un invento de unos técnicos, sino producto de una gran deliberación democrática en todo el territorio. Lo que hace el Gobierno nacional es articular las cincuenta aspiraciones diversas en un gran texto de plan de desarrollo que tenga armonía y que nos conduzca hacia la paz total, hacia la seguridad, hacia la justicia social, hacia la justicia climática, básicamente.

Estoy listo a salir en el momento en que el presidente lo indique si con mi salida se mejora el margen de maniobra del gobierno. FACEBOOK

Hay quienes encuentran en ciertas manifestaciones del Gobierno mensajes negativos respecto a la inversión privada…

No creo que haya hoy en ningún país del planeta la posibilidad de poder crecer y desarrollarse sin el sector privado al lado. Lo que tampoco es posible es que tengamos un desarrollo sostenible e incluyente sin que el sector privado aporte de la mejor manera posible. Armonizar esos dos elementos permite tener un país con justicia social, con justicia distributiva, un país con muchas más posibilidades de contar con una clase media consumidora y por ende mucho más atractivo para la inversión extranjera, para la inversión nacional. Además, un país con posibilidades reales de paz, que va mucho más allá de la firma de un acuerdo de desmovilización o dejación de armas. Se trata de concretar la llegada al territorio con justicia, salud, educación, servicios públicos o infraestructura vial para que surjan posibilidades de empleo. Por el contrario, si no llega el Estado, pues obviamente no va a llegar la paz total que trae turismo o productividad en el campo. De tal manera que el mensaje para los privados y para quienes tienen posibilidades económicas de contribuir es que lo hagan con el corazón, con el alma, porque estamos invirtiendo incluso para que su estabilidad económica sea mucho más duradera e incluso mucho más generadora de riqueza.

¿Cómo evitar que propósitos fundamentales como la paz total o la redistribución de la tierra no sean aprovechados por quienes quieren seguir en actividades ilícitas?

Hay que mantener las funciones y la institucionalidad funcionando plenamente. Y eso incluye el juzgamiento de conductas delincuenciales. Si hay detrás de una ocupación un interés ilegítimo, ilegal, inconstitucional debe trasladarse naturalmente a los órganos competentes. La Policía, el Ejército tienen que cumplir sus funciones. Aquí la única diferencia que hay frente a modelos o gobiernos diferentes es que estamos llegando con una posibilidad anticipada de diálogo, bajo el convencimiento de que la fuerza es la última razón del ser humano, la última razón incluso del Estado. Y en esa medida claro que nos pueden tildar de inocentes porque dialogamos, pero estamos apuntándole a que la paz sea efectiva y que todos nos sintamos incluidos. Claro que no puede eso reemplazar las funciones y la institucionalidad a la hora de perseguir las bandas criminales que no se han sometido, al narcotráfico o aquellos que detrás de una ocupación actúan como una banda delincuencial más.

¿Le dice que no al presidente?

Sí, claro, a veces.

¿Y cómo lo toma?

Él es en esencia deliberativo, así que hay que explicarle muy bien por qué no.

¿Está de acuerdo en que la Policía pase al Ministerio del Interior?

No. Este es un ministerio para otra cosa. Puede pasar al Ministerio de Justicia o al Ministerio de la Paz y de la Convivencia Ciudadana. Creo que ahí está mucho mejor en el propósito de lo que debe cumplir un cuerpo civil como lo es la Policía.

¿Qué tal son sus relaciones con la vicepresidenta?

Muy buenas. Hemos salido a territorios ambos, hemos enfrentado las crisis, mantenemos un nivel de diálogo franco, fraterno y creo que constructivo.

¿Cómo es eso de quemarse en unas elecciones y volver a intentarlo?

Creo que de las derrotas uno saca mucha fortaleza y esa fortaleza te hace más fuerte para enfrentar una nueva opción electoral.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ponente de la Ley 418 en Cámara Alirio Uribe

¿Qué hay de la vida personal? ¿Cómo conciliar las presiones de la vida política con las de la casa?

La única manera de conciliarlas es con la comprensión y el apoyo de la familia. Sin el apoyo de mi esposa, de mis hijas, difícilmente yo podría ser hoy ministro o haber sido congresista.

¿Se considera un buen papá?

Eso habría que preguntárselo a mis hijas [risas].

¿Es bravo o consentidor?

¿En la casa? Muy consentidor.

¿Y en la oficina?

Más que bravo, diría disciplinado y exigente en el cumplimiento de los deberes y de los resultados. Para algunos eso es ser bravo.

¿Conserva a sus amigos del colegio?

Sí, tengo un chat en WhatsApp con mis compañeros de colegio; algunos viven en el exterior, otros siguen viviendo aquí y nos chateamos. Recordamos nuestras épocas de murgas porque me encantaba la música. Jugaba voleibol en el colegio y en la Liga de Bogotá y con ellos recordamos nuestra música, que era la música andina, y nuestro deporte. Nos siguen uniendo ese tipo de recuerdos.

¿Ha perdido amistades?

Sí, pero las que más me duelen son las que han perdido mis hijas. En los jóvenes hay más radicalismo y las han sacado de varios chats.

¿Qué espera dejar como legado cuando termine su ciclo en el Gobierno?

Mirar hacia atrás y esperar que hayamos dejado un país, si no en paz total, en camino de conseguirla de manera inminente.

¿Y cree que eso implica que el centro izquierda siga en el poder en Colombia?

Yo sí pienso que debería haber continuidad en gobiernos que tengan identidad con propósitos que son de largo plazo. Cuando decíamos esto en campaña la interpretación era que estábamos trabajando para que Petro y este gobierno se quedaran veinte años. No. Va a estar cuatro años tan solo. Pero lo que sí creo que es fundamental es que se mantenga un proyecto político, durante décadas si fuese posible, en una misma línea que permita llegar al puerto final de la paz total.

Portada Revista BOCAS #122

