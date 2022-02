Soplan vientos fuertes para Álex Char, después de las revelaciones sobre la relación que sostuvo con Aida Merlano, condenada por la justicia, y quien insiste en que puede probar que Char le inyectó 500 millones a su campaña a la Cámara.

Alejandro Char nació en Barranquilla en 1966. Estudió ingeniería civil en la Universidad del Norte, y una maestría en gerencia de proyectos en el Georgia Institute of Tecnology en Estados Unidos. Foto: Charlie Cordero

Él sostiene que no, aunque reconoce que la relación sí existió y que en su momento le puso la cara a su familia, para reconocerla y enmendar el error. Habla poco sobre un episodio que considera parte de su vida privada.



Los Char, si uno se pone a pensar, hablan poco. Arturo, su hermano, al que las palabras le salen mejor con música, pasó su año frente a la presidencia del Congreso posando de Marceau frente a los periodistas. Y Fuad, el paterfamilias, cada vez prefiere más los cuarteles de invierno a las declaraciones, sobre todo después de aquella, en 2015, en la que le daba una mano a Oneida Pinto, cuando se le señalaban cercanías a “Kiko” Gómez, el nefasto exgobernador de La Guajira.



Alejandro Char ha estado en la mira de los críticos desde que comenzó su vida pública y siempre ha preferido acciones que discursos. Siendo alcalde de Barranquilla se le midió a resolver el problema de los arroyos, le dio un vuelco a la educación, metió mano y recursos en las vías, sacó de la UCI al servicio de salud, hizo realidad el Gran Malecón del Río Magdalena y bajó los índices de pobreza.



Entró al baile de las aspiraciones presidenciales casi sobre el tiempo, después de un debate con su familia, que le reclamaban, como hiciera él de niño frente a su padre, más tiempo en casa.



Concejal, dos veces alcalde de Barranquilla, gobernador del Atlántico y marido de Katia Nule (exreina del Carnaval), Char, el mismo que consiguió dos millones y medio de firmas en un mes, espera ahora que de las firmas y de los likes en redes germinen votos. Que lo conviertan en ganador de consultas y, luego, de elecciones presidenciales. Conversamos en BOCAS con él sobre su vida, sus aspiraciones y los tiempos agitados que hoy vive.

Lo que sucede al interior de mi familia es tan nuestro como lo que pueda pasar en las familias de los demás. Pasé esa página hace mucho tiempo y, para mí, eso ya es historia.

Comencemos con algo que se ha hecho público en las últimas horas. No es fácil enfrentar un asunto como el de las relevaciones de Aida Merlano sobre la relación que sostuvieron hace unos años, sobre todo cuando se es candidato y los reflectores están enfocados en uno. ¿Qué tan complejo ha sido el asunto?

Por supuesto que ha sido duro, pero creo que he tenido la transparencia que un episodio de estos requiere. Somos humanos, cometemos errores. Pero la vida es un aprendizaje y yo sigo, firme, mirando al futuro. Es algo que mi familia y yo hemos enfrentado y superado. Estamos unidos en esto y en todo lo que venga por delante.



¿Cómo conoció a Aida Merlano?, ¿cómo llegó ella a su vida?

Eso fue en mi campaña del 2015. La conocí a ella y conocí a mucha gente, es el ejercicio propio de una campaña.



¿Qué les dice a quienes lo señalan con un dedo?

Nada diferente a la verdad: ese fue un hecho de hace años y, aunque no tengo por qué publicitarlo o ventilarlo, en su momento lo dialogué con mi familia. Mi vida es mi vida, y lo que sucede al interior de mi familia es tan nuestro como lo que pueda pasar en las familias de los demás. Pasé esa página hace mucho tiempo y, para mí, eso ya es historia.



Una cosa es la relación. Otra es la acusación de financiar una campaña y la compra de votos. ¿Eso pasó?

¡En qué cabeza cabe! Como he dicho en todos los escenarios, yo era alcalde en la fecha que ella dice, 2018. ¿Iba a financiarle una campaña? ¿Iba a cometer la torpeza de hacer algún tipo de contribución a otro partido, a una campaña del Conservatismo? Cada acto mío, cada decisión como servidor público y como particular, está a la vista de la gente y de las autoridades. Aquí estoy poniendo la cara y nunca haré nada diferente a decir la verdad.



¿Ha pensado en renunciar a la aspiración presidencial?

Cero renuncias, ¡vamos pa’lante!



¿Qué piensa hoy de Merlano y de lo que está haciendo?

No sé qué se le pase a ella por la cabeza y es ella quien debe dar explicaciones. Es una persona condenada, desesperada, necesitada de salvarse a toda costa. Pero, y aunque sé que eres periodista y tu trabajo es preguntar y no responder, déjame contestarte con una pregunta que se deben hacer todos los colombianos: condenada y prófuga, en juicio durante un año, ¿por qué solo hasta ahora sale con esta historia y revelaciones? No tengo nada más qué decir sobre esto. Es caso superado. Es, como te digo, página pasada, y que responda ante la justicia mientras los colombianos se siguen haciendo preguntas que ella no podrá contestar. Voy para adelante. Última palabra.

Alex Char tiene 55 años. Inició en la política cuando fue concejal de Barranquilla en 1997 por el Partido Liberal y fue Gobernador del Atlántico tras la destitución de Ventura Díaz Mejía en 2003 Foto: Charlie Cordero

De la última palabra a la primera. ¿Cuál fue la primera palabra que usted dijo de niño?

Balón.



¿Por qué suele decir tan pocas palabras, ya de grande?

Porque prefiero escuchar que hablar.



¿A quién escucha?

A todo el mundo.



¿Escucha a Fuad, su papá?

Mi viejo es Biblia para mí.



De la Biblia que es su papá, ¿qué parte aprecia más?

La del Fuad empresario, la del Fuad disciplinado.



¿A ese Fuad empresario lo descubrió a qué edad?

Como a los 14, cuando me di cuenta de lo exigente que era.



¿Con usted?

No, con él mismo. Él se critica todos los días, buscando mejorar y mejorar y mejorar. Para mí es lo más grande que hay.



Allá, cuando uno tiene 14, discute mucho con los papás…

Claro, y discutíamos, porque soy contestatario y me gusta el debate cuando no encuentro respuestas. Pero con mi papá conservo un debate chévere.



¿Cuál era el motivo principal de discusión en esa época?

Yo le exigía más tiempo en casa. Y él me decía: “estoy trabajando, estoy trabajando”.



Ahora que es papá, ¿usted repite la historia?

Mis hijos entraron hace unos días a la universidad, en Bogotá, y vine a traerlos, a acompañarlos. Alejandro tiene 20 y hace dos carreras, Economía y Administración; va en sexto semestre. Y Mariana, también en la Universidad de los Andes, arrancó Derecho el semestre pasado. ¡Estoy siempre que puedo con ellos!



¿Ellos son el futuro del negocio de la familia?

Son el futuro de mi hogar.

Aquí estoy poniendo la cara y nunca haré nada diferente a decir la verdad.

¿A su mamá también la escuchaba?

A pesar de que mi mamá se nos fue por un cáncer hace 25 años, todavía recuerdo nuestras conversaciones. Fue de ella que aprendí el gusto por la política, entendida como una acción social, una preocupación genuina por los demás. La fibra de lo público me viene de ella, porque mi papá era más psicorrígido en esos terrenos. Era muy, pero muy de la gente. Tenía una joyería, la Moderna, que aún existe, con 70 años de actividades. Era de su papá y ella comenzó a trabajar allí desde que tenía 14 años, cuando estaba en tercero de bachillerato, y mi abuelo la puso a vender. Era muy bajita, como yo, así que atendía detrás del mostrador, trepada en un banquito. Desde los 14, hasta los 50, cuando murió, estuvo firme detrás de ese mostrador. Vendía, pero más que vender, atendía a la gente en sus líos, porque su verdadera vocación era resolverles los problemas a los demás. Colocaba gente, les conseguía plata a los que estaban fregados, le regalaba anillo al que se iba a casar y no tenía con qué, les buscaba hospital a los enfermos, peleaba por cupos en universidades…



¿Dónde conoció a Fuad?

En las reuniones de familia, porque eran primos hermanos. Por eso soy dos veces Char: ella se llamaba Adela Chaljub Char. El papá de mi papá es hermano de la mamá de mi mamá. El Chaljub es libanés, de Beirut, y el Char es Sirio, de Damasco. Mis abuelos son desplazados; eran católicos y los rodeó la guerra santa. Ambas familias llegaron a Colombia por separado y se conocieron en Lorica, donde nacieron mis papás. ¡Don Fuad y doña Adela son de Lorica Saudita! Él tenía 26 y ella 19 cuando se casaron. Ninguno fue a la universidad.



¿Y por qué terminó usted en la política, además del ejemplo materno?

Sigo en lo mío, porque a la política llegué para construir una ciudad. Mi mamá no vio nada de lo que he hecho en mi vida pública, pero a ella le debo estar aquí y ahora. En 1993 terminé de estudiar el Georgia Tech, una universidad berraquísima de ingeniería, donde hice un magister que me pagó ella, y me ofrecieron trabajo en los Estados Unidos, en la empresa más grande de construcción del sureste de ese país. Pero adoraba a mi mamá, al punto de que dormía agarrado de la mano con ella en sus últimos años. Me hacía mucha falta. En una época sin celulares, ni nada de estas cosas de la tecnología, ¡ella me mandaba las noticias por fax! Volví porque quería estar más tiempo con ella y armé mi empresa, Alejandro Char y Cia., con treinta millones que mamá me prestó y que me sirvieron para arrancar haciendo veinte apartamentos en el barrio El Prado. Regresé porque quería estar con ella y se me murió un año después.



¿Estaba junto a ella cuando arrancó el calvario del cáncer?

Vivía con ella. La acompañé al médico, porque tenía un quiste en un seno. Le hicieron la biopsia y estaba a su lado cuando el médico le dijo: “Adela, tienes cáncer”. Se la llevó en cuatro meses.



¿Cómo le va con su madrastra?

¿Con Merce? ¡Maravillosamente! Es una mujer espectacular, muy inteligente, y ha logrado que mi papá se abra más, se integre.

Las últimas encuestas evidenciaron que Alex Char y Federico Gutierrez lideran la intención de voto en la consulta de la coalición Equipo por Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Foto: Charlie Cordero

La historia de este país es una larga sucesión de escándalos. ¿Cómo se roban la plata en Colombia?

De todas las maneras posibles, porque el no hacer es otra manera de perder dineros públicos. Con tanta pobreza y necesidad que tenemos, no hacer es despilfarrar.



Antes de que usted llegara a ser alcalde de Barranquilla, ¿quién robaba?

Todos, todos, ¡todos! ¿Tienes en la cabeza la foto de Barranquilla en el 2007? Una ciudad muerta, sin esperanza, sin sueños. Mírala hoy: ¡hasta viene la Fórmula 1!



Hay quienes no aplauden tanto ese proyecto…

Espérate que comiencen a rugir los motores y retumbe el nombre de Colombia en el mundo entero.



¿Usted tiene que ver algo con ese asunto de la Fórmula 1?

Es totalmente del alcalde Jaime Pumarejo, quien se ha propuesto hacerlo real. Me contó en algún momento y tuvimos una reunión con el presidente Iván Duque. “No puede haber mejor noticia que esa”, le dije al alcalde. Lo que significa para el país, la economía, la visibilidad… la del automovilismo no es una industria, ¡son mil industrias! Que el freno, que la llanta, que el rin, que los alerones, que los amortiguadores. No lo podemos dar como un hecho, porque hay unos trámites y requisitos, pero espero que eso se cristalice. Este es un proyecto país y qué bueno que el presidente se haya enamorado del asunto.



¿Cómo le va a Duque en la carrera de la política?

Si uno se pone a leer las encuestas, no le está yendo bien. Esa es la sensación y es el pulso del pueblo. Para mí, el error de él fue arrancar la carrera sin el Congreso, con la consecuente demora de todos los proyectos y planes de desarrollo. Su discurso en campaña sobre la “mermelada” tensó mucho esa relación con el legislativo, los distanció. A mí siempre me funcionó, desde el principio, trabajar la política con los concejales, con los diputados. Lo que usted no diseñe, no planee y no presupueste en los primeros seis meses de gobierno, ¡nunca lo vera en el resto de los cuatro años! Claro que se necesitan vigencias futuras, pero todo tiene que arrancar en el primer semestre.



¿Qué le reconoce al presidente como un logro?

La vacunación, destacada a nivel internacional, y la reactivación económica saliendo de la pandemia. La ha logrado con rapidez y ese bailado no se lo quita nadie.



¿Qué se propone usted si llega a Palacio de Nariño?

Quiero que Colombia se parezca a Barranquilla: una ciudad que no creía en nada ni en nadie y pasó de la desesperanza a ser una urbe soñadora, que siente que nada le queda grande. El barranquillero hoy está empoderado. No olvidemos que los gobernantes de antes decían que a Barranquilla había que trasladarla, porque los arroyos no tenían solución y que, además, nos olvidáramos del Magdalena, que allí debían estar solo las industrias. La vía 40 era puras fábricas y para ver el Magdalena había que montarse en el puente Pumarejo o estar en una torre. Logramos meterle el pecho a los arroyos e hicimos del río algo cercano a la gente con el Malecón, visitado por millones de turistas y escenario del amor de los barranquilleros por su ciudad.

No sé qué se le pase a ella (Aida Merlano) por la cabeza y es ella quien debe dar explicaciones.

A usted, a pesar de episodios duros como el de Aida Merlano, que enfrenta ahora, le va bien en la “pecera” de su Barranquilla, donde juega de local. ¿Cómo cree que serán las cosas fuera de la “pecera”?

Cuando me recorrí el país, estando en la Alta Consejería para las Regiones, confirmé que en todas partes los problemas son casi los mismos que resolvía en Barranquilla. Es que un presidente tiene que ser una especie de gran alcalde nacional. Que la gente sienta tan cercano al presidente como al alcalde. Voy a estar donde está la gente, porque no tengo pensado encerrarme en Palacio a esperar que los 1.070 alcaldes lleguen allí y se gasten medio presupuesto viajando, durmiendo cuatro noches en Bogotá.



¿Es cierto que, de alcalde, no iba al despacho?

Nunca fui. Solo tres veces, en este último gobierno: a juramentarme, a prestarle el baño a un presidente que fue de visita y a recibir a un embajador que tenía 18 mil guardaespaldas. De resto, estaba en las calles, resolviendo pequeños problemas. Los grandes problemas de este país son producto de pequeños problemas que no han sido resueltos.



Su esposa ha sido fundamental a su lado y ha sido una persona generosa que ha sabido perdonar sus malos momentos. ¿A ella de verdad le suena su candidatura?

Ella me ayudó mucho en la Alcaldía. En la ciudad teníamos 12 mil madres cabeza de hogar con cerca de 24 mil niños, y ella se la jugó con un programa para formarlas con algún oficio, cosa de que pudieran tener en su cuadra una peluquería, un salón, una cuestión de manicure, un restaurante… uno cree que eso no es importante, pero generó economías bien sólidas y de ahí nacieron más de 8 mil pequeñas empresas. Ella está comprometida al cien con esta campaña y lo que viene.



Usted le reclamaba tiempo a su papá. ¿Su familia no pensaba en lo mismo?

Pasé muchos años en el servicio público, sin poderles dar tiempo de calidad, y les prometí saldar esa deuda cuando saliera de la Alcaldía. Lo hice. Increíblemente la pandemia nos ayudó a aprovechar el tiempo y vivimos prácticamente uno encima del otro, porque mis hijos, que estudian en Bogotá, se fueron para Barranquilla. Antes de noviembre del año pasado tuvimos un profundo debate sobre mi futuro. Mi hijo estaba renuente, sobre todo por la manera en que tratan a la gente que entra a campaña y a sus seres queridos; mi esposa, muy contenta, y a mi niña siempre le ha dolido lo que pasa en el país. Y llegamos al consenso. Por eso tomé la decisión en el último momento, 24 horas antes de ir a la Registraduría.



¿Qué dijo Fuad?

Feliz, igual que Arturo, mi hermano, que recibía mucho mensaje en la calle en el sentido de que me animara. Me decía: “tienes que creer más en ti”. La verdad es que sí creía, pero tenía ese compromiso familiar. Sin el visto bueno de mi familia, jamás andaría en estas.



Cuando nos acostamos, todos pensamos en cosas que nos atormentan. ¿Antes de cerrar los ojos, usted recuerda asuntos como el Megatanque de agua o el barrio Campo Alegre y sus deslizamientos?

No, porque son cosas que, con las dificultades del caso, tuvieron su trámite y salieron bien. El Megatanque está funcionando y, en lo de Campo Alegre, el Estado finalmente determinó dónde se pueden y dónde no se pueden hacer las cosas.



¿Ve a Odebrecht lejos o cerca?

Lejos, por supuesto. Revise usted con lupa los procesos contractuales de mis administraciones, todos reconocidos en materia de transparencia, y encontrará la respuesta.



¿Reconoce que ha cometido errores en su gestión?

Claro, pero tengo por norma trabajar siempre con gente mejor que yo, cada uno en su campo. Eso minimiza la posibilidad de cometerlos. ¿Por qué funciona Barranquilla? Porque no todo descansa en una persona, en un salvador, en ese mesías que tiene la última palabra, sino en un equipo.

Fue Alcalde de Barranquilla en el periodo 2008-2011, así como en el periodo 2016-2019. Foto: Charlie Cordero

¿Alguna vez usted le prometió a Álvaro Uribe que no se iba a lanzar y que apoyaría, por ejemplo, al candidato de él?

Jamás. En nuestro grupo trabajamos la política de tener un país libre, donde el emprendimiento y el empresariado son motor fundamental.



¿Pasó el tiempo del uribismo?

El presidente Uribe hizo una gestión que en su momento era la que Colombia necesitaba. Y cuando opina en el sentido de cosas que son un acierto para el país, nosotros lo respaldamos. No soy de los que vetan y cierran las puertas solo porque sí.



¿Usted es santista?

¡Lo que soy es colombiano!



¿En algún momento Germán Vargas Lleras fue el indicado para resolver los problemas del país?

Siempre lo será.



Le está yendo muy bien en la Costa a Gustavo Petro…

El colombiano está aburrido y demanda ser atendido. Vivimos una especie de protesta generalizada, pero valdría la pena ver en tres meses cómo salen esas encuestas que hoy muestran a un Petro muy fuerte.



¿El país debe temer a Petro?

No hablaría de miedos. Diría que la solución que él le propone a Colombia ha fracasado abiertamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un país con tantos problemas como Colombia no puede correr ese mismo destino.



¿Lidio García es su puente con César Gaviria?

Mi papá fue una de las primeras personas que apoyó a Luis Carlos Galán en el Caribe y, desde esa época, tenemos una muy buena amistad con el expresidente Gaviria. Fuimos parte del Nuevo Liberalismo y somos liberales de fondo.



¿Enrique Peñalosa fue mejor alcalde que usted?

Sí miras las estadísticas de cómo lo calificó Bogotá a él y cómo me calificó Barranquilla a mí, me fue mejor, pero él fue un tremendo alcalde. Es un tipo que la tiene clara.



¿Tiene razón David Barguil en su pelea con los bancos?

Sí.



¿Qué piensa de Federico Gutiérrez?

Es un guerrero. Lo admiro. Incluso lo tendría como complemento mío.



¿Fórmula vicepresidencial?

Por ejemplo.



¿Cómo ve a Rodolfo Hernández?

¡Tiene su música!



¿Cuál es la suya?

La salsa cubana. Los Van Van, NG la Banda, Isaac Delgado, la Charanga Habanera, Paulito FG, el “Médico de la salsa”, Alexander Abreu…

Condenada y prófuga, en juicio durante un año, ¿por qué solo hasta ahora sale con esta historia y revelaciones?

¿A qué suena Cuba cuando uno está allá?

A tristeza. Uno habla con la gente y le dicen: no tengo papel higiénico, regálame un jabón, ¡tengo un mes que no pruebo la proteína! Un día me puse a charlar con una señora, flaquita, flaquita, y le pregunté cuántos estaban como ella y me dijo: “¡todos!”.



Usted, siempre tan reservado en sus declaraciones, ¿cómo terminó en TikTok abriendo las puertas del hogar?

Por mis hijos. Hablo muchos con ellos y saben que así es que se les llega a los “pelados”. Cuando saqué el primer video, mis hijos me decían que sus amigos les preguntaban que cuándo iba a montar el siguiente. Y funciona: en menos de un mes me seguían 30 mil personas. ¡He tenido videítos de millón trescientas mil reproducciones!



¿Fútbol o béisbol?

¡Deporte! De chiquito, con ocho años, mi papá me llevó a ver softball un día en que él jugaba, era primera base. Y el deporte es, desde entonces, fundamental para mí.



¿Se emocionó con el fichaje de Luis Díaz?

Mucho. Aquí podemos tener unos tres mil Luis Díaz más, pero no los recibimos, ni formamos. Él y su familia llegaron, incluso con problemas de desnutrición, al Barranquilla Fútbol Club, y fue mi hermano, Arturo, el que se apersonó de él. Creo que Díaz dormía más cerca de mi hermano que su esposa. Me alegra que haya llegado al Liverpool y que muchos colombianos, apoyados por el sector privado, consigan triunfos similares. Y que el sector público se amarre esos pantalones también en la tarea de apoyarlos.

¿Qué piensa Alex Char del aborto?

Corte Constitucional.



¿Glifosato?

Aplicado con todo el rigor donde estén los alzados en armas, donde administren los delincuentes.



¿Adopción de parejas homosexuales?

Corte Constitucional.



¿Corridas de toros?

Respetuoso de la ley.



¿Legalización?

Corte Constitucional.



¿Primera línea?

Siempre abierto al reclamo, pero sin vandalismo.



¿La paz de Santos?

La paz se acompaña, pero con justicia, verdad y reparación.



¿ELN?

Que le responda a Colombia, ¡y que haga fila!



Seguimos en este país sin saber por qué siempre anda de cachucha…

Por lo mismo que tú andas con camisetas de los Beatles: porque te gustan, porque te sientes cómodo. No me peino mucho y, como en Barranquilla hay mucha brisa y sol, y no voy a oficinas, ¡cómo estaría sin ella! La cachucha me acerca más a la gente que, cuando ve cómo me visto, no me dice “doctor Alex”. Simplemente Álex. ¡Y ahí arranca todo bien! Enseguida, y con confianza real, viene el 'haga esto, ayúdenos con esto otro'. La cachucha es protagonista del diálogo que tengo con los barranquilleros, y ese es el diálogo que quiero tener con Colombia.





