Durante muchos años funcionó en la capital de nuestra nación un programa radial muy exitoso. Se llamaba Alerta Bogotá y tenía un lenguaje popular muy descriptivo, en especial para referirse a hechos trágicos como un atraco callejero en el que decía: “A los gritos de ¡vomite, tía, vomite, tía!, fue atracada una señora mayor a quien le metieron en la boca un pañuelo a la fuerza, para luego despojarla de sus bienes mientras las autoridades procuraban auxiliarla para posteriormente perseguir a los delincuentes”.

Traigo a colación el exitoso argot de don Cristóbal Américo Rivera para llamar la atención del riesgo que corre el país con la situación de la Organización Electoral. Un hecho trágico. ¡Alerta, Colombia! Todo está listo para que el candidato que pierda las elecciones en la segunda vuelta presidencial no reconozca el resultado. ¡Alerta, Colombia!



Las elecciones de Congreso dispararon las críticas a la Registraduría, incluyendo al propio registrador quien, azorado por los yerros de su estructura administrativa, propuso repetir el conteo voto por voto, mecanismo inexistente en el derecho electoral colombiano y que por supuesto fue rechazado por el tribunal respectivo. Pero su propuesta abrió la puerta para que personalidades de la política como el expresidente Uribe declarara la ilegitimidad de la elección del poder legislativo: “¿Cómo se va a llevar a cabo la elección presidencial sin resolver a fondo el problema en la elección del Congreso? ¿Cómo se va a posesionar el nuevo con la acusación seria de fraude? No está clara su legitimidad”.



El expresidente Pastrana había puesto el grito en el cielo. “El software no es confiable”, advirtió. Y fue más allá. Le manifestó al ministro del Interior que “el presidente que juró ante los colombianos y su gobierno no se pueden quedar de brazos cruzados ante el burdo atentado contra nuestro sistema democrático”.

No hay dirigente nacional que no meta baza en el descrédito de la Registraduría y que no ponga en duda la legitimidad de los resultados. La última locura que se ha propuesto es la de que se designe un registrador ad hoc, figura que tampoco existe en la estructura jurídica del Estado. Como dicen en La W, eso es meterse en “camisa de once varas”.



Los medios de comunicación en el exterior registraron la gravedad de los hechos. El País de España, que sigue de cerca el proceso electoral en Colombia, publicó un informe que señala la imposibilidad de recontar los votos a pesar de las denuncias de fraude alimentadas desde la izquierda y el uribismo y la aparición de cerca de 500.000 votos del movimiento de Gustavo Petro.



El registrador afirma que los votos que resucitaron son un millón: 500.000 del Pacto Histórico y 500.000 de otros partidos. Más confusión. El Nuevo Siglo lo denominó “El Banquete del Millón”. Así se manifiesta el diario que ya no es de la Capuchina: “Bien es sabido que las leyes electorales colombianas son normas cuya fuente primaria es el orden público. Esto, desde luego, porque tratándose de un tema tan sensible, afectaciones de este tipo pueden llevar a la violencia, como ha sido demostrativo de episodios luctuosos en el reciente devenir del país. No sobra recordarlo mientras a manteles, muchos se empeñan en seguir degustando el banquete del millón de votos”. ¡Sabroso así!



El humo de la incredulidad crece al ritmo que las dudas de los candidatos llenan el espacio de la política que cada vez se endurece más. Nunca antes el sistema electoral colombiano había enfrentado una crisis de estas proporciones y el Consejo Electoral no ayuda, no tiene la respetabilidad que requiere una Corte electoral.



“Esta es Colombia, Pablo”, habría exclamado el poeta Eduardo Carranza: un grito a Neruda.



¡Alerta, Colombia! El bollo más grande de la historia.

POR: ALBERTO CASAS SANTAMARÍA

