Gran revuelo a nivel internacional ha causado la Alcaldía Municipal de Arequipa, Perú, bajo la gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera, por haber contratado a tres strippers para la conmemoración del Día de la Mujer. El hecho quedó registrado en un video que ha causado la indignación de diversos colectivos y activistas sociales.



En las imágenes se puede apreciar a un grupo de mujeres sentadas en la sillas del hemiciclo, mientras un grupo de tres bailarines exóticos vestidos de policía entran en el recinto para empezar con el show. Maida Sumari, regidora de la municipalidad, inició una investigación para determinar de dónde salieron los fondos para financiar la contratación de los artistas.

“Fui invitada para un agasajo a las trabajadoras municipales. El evento protocolar terminó con el discurso del señor alcalde, que fue el último número de cierre del acto protocolar y después ingresaron tres personas: un animador, uno vestido de policía y otro de apache. Se pusieron a bailar y fue incómodo”, dijo Sumari al medio ‘RPP.’



Por su parte, la Defensoría del Pueblo de ese país también se pronunció al respecto a través de su cuenta institucional de Twitter y pidió a las autoridades empezar un proceso judicial contra los funcionarios que dieron el visto bueno para la realización del jolgorio.



"#Arequipa Expresamos nuestro total rechazo a la forma como se celebró el #DíaInternacionalDeLaMujer (show de strippers) en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Recomendamos se investigue la contratación de los artistas y los fondos destinados para esta actividad (sic)".



Despiden a funcionaria por show de strippers



El alcalde Víctor Hugo Rivera pidió disculpas por lo sucedido de mnera pública y el pasado 11 de marzo manifestó que la ahora exsubgerente del área de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Virginia Bustos Valdivia, estuvo detrás de la contratación del show, por lo que fue removida de su cargo.



Así mismo, en el documento se expresó que se realizará un seguimiento a los trabajadores que estuvieron detrás en la organización del suceso.



“En las especificaciones del presupuesto, solo figuraba el término ‘show artístico’, más no que iban a contratar a bailarines de ese tipo. Yo ni bien inició este acto ‘deplorable’, me levanté de mi silla y me fui a mi oficina. De inmediato comuniqué al gerente municipal José Augusto Arce que dé por terminada esa parte de la ceremonia por el Día de la Mujer”, declaró a ‘El Búho’.



