Al interior de, aparte, roquero, rock / El lenguaje en el tiempo

Citas: “Los crímenes de violencia sexual cometidos al interior de un grupo armado” (La Silla Vacía), “Confirman que periodista saudí murió tras riña al interior de consulado en Estambul” (AN), “Menor de edad intentó suicidarse al interior de su casa” (Ondas de Ibagué).

Tres casos en los que “al interior de” no es otra cosa que el reemplazo sofisticado e innecesario de la simple preposición “en”, “… en un grupo armado”, “… murió en el consulado…”, “… intentó suicidarse en su casa”.



Se trata de un galicismo introducido al país por los violentólogos de la Sorbona. “Al interior de” es válido solo con verbos de movimiento, “Después de recorrer la costa atlántica, se dirigió al interior del país”. Nótese cómo este “al interior de” es necesario para el significado, y no puede reemplazarse por “en”. ¡Ese es el uso correcto!

Aparte

Citas: “Ahora consigo ganar 1300 dólares por semana a parte de mi salario” (aviso), “Estudio en la Javeriana por las oportunidades que me da para involucrarme en otras experiencias a parte de las académicas” (aviso), “A parte de despedido, Dayro Moreno será expulsado” (Minuto30). Mejor, en los tres casos, “aparte”, adverbio que significa ‘separadamente’, ‘con distinción de’.

Roquero y rock

Pregunta: ¿Por qué ustedes escriben roquero, con q, y no rockero, con k, como corresponde a un derivado de rock?, Dary Suárez J.



Respuesta: Porque la palabra rock es inglesa y no tiene adaptación al español, idioma en el que no hay palabras con ck.



Entre los términos ingleses con ck adaptados al español están crack, block, click, que en nuestro idioma se escriben crac, bloc, clic. También tiene adaptación rock and roll, que se escribe rocanrol.



La adaptación española de rock sería roc, pero tendría tanto rechazo como en su momento lo tuvieron yaz y tur, adaptaciones del inglés jazz y del francés tour, incluidas en la edición del diccionario académico de 1992 y desaparecidas en ediciones posteriores. Por eso se siguen usando en la prensa las palabras jazz, tour y rock, con su escritura original, pero siempre con el destaque tipográfico propio de los extranjerismos, la cursiva.



Yaz solo la usaría un médico con lenguaje rebuscado como inflexión del verbo yacer, “Yaz por un momento en la camilla, para examinarte”.



En consecuencia, periódicos, revistas y portales web usan la palabra inglesa rock en cursiva, “Será un día de rock donde confluirán diferentes géneros” (Caracol), “Cruel Cruel, las chicas que se apoderan del rock bogotano” (Radiónica), y la española roquero, en letra normal, “Duque: roquero y disciplinado, de senador primíparo a presidente” (Semana), “Fernando Poma, empresario que se volvió roquero” (EL TIEMPO).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria @fernandoavila52