Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia en las plataformas digitales. En esta oportunidad porque una usuaria de Instagram la comparó con Jenny Ambuila, investigada por corrupción, por lo que provocó la molesta de la barranquillera, quien, con notable molestia, reaccionó a través de un video publicado en su perfil personal en esa red social.



Cabe destacar que Jenny se hizo internacionalmente famosa luego de que la Fiscalía General de la Nación descubriera que su vida llena de lujos en los parajes más exclusivos de Europa presuntamente era costeada por los delitos de su padre, Omar Ambuila, quien pare el 2019 se desempeñaba como funcionario de la Dian, y hoy es investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y favorecimiento de contrabando.



Los Ambuila se encuentran libres tras pasar varios meses en una prisión del departamento del Valle del Cauca. Según sentenció el Juez Quinto Penal del Circuito de Cali, se ordenó la libertad por vencimiento de términos a padre, hija y madre en mayo de 2020, una decisión provisional mientras sigue en curso la investigación.



Así las cosas, una internauta decidió comparar este caso con el de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien se dio a la fuga en 2019, cuando estaba bajo la custodia de agentes del Inpec al asistir a una cita odontológica.



“Pienso que media Colombia está a favor de Aida Victoria Merlano solo porque es bonita y se les olvida que ella, al igual que Jenny Ambuila, se benefició del dinero de la corrupción y a Jenny no la apoyaron porque era fea”, escribió la navegante digital en un video posteado en su perfil personal de TikTok.



La respuesta de Aida VIctoria Merlano

Ante la opinión de la internauta, la influencer barranquillera respondió con un tono de molestia: “La diferencia entre el caso de Jenny y el mío me parece tan evidente que si tú no puedes verla es porque tu corto entendimiento no te lo permite y, en ese caso, déjame ser yo quien te lo explique”.

“Tú dices: ’Ambas se beneficiaron de la corrupción’. A mi mamá la metieron presa cuando yo tenía 18 años, por ende (...), ella tenía el compromiso legal de mantenerme", aseguró.



Y agregó: "Si de algo yo me he beneficiado, pues es de ser una mantenida de mi mamá”.



Luego destacó que sí hay ciertas similitudes con el caso de los Ambuila y que la divulgación mediática de los hechos es algo que comparten, aunque las circunstancias se hayan aprovechado de diferente forma por cada una de las implicadas.



“El de Jenny y el mío se parecen evidentemente en lo mediático, en lo virales y en que ambas nos vimos salpicadas por delitos de nuestros padres. Sin embargo, hay una diferencia bien grande, entre muchas otras tantas, que tú no puedes ver porque tu análisis fue pobre y vacío”, mencionó Merlano.



“Cuando el caso de Jenny se viraliza, ella lo primero que hace es esconderse, mientras tanto, yo utilicé mi derecho a la defensa para dar mi verdad. Entonces, la gran diferencia es que mientras a mí sí me conocían, a ella ni siquiera la voz le escucharon”, agregó.



Finalizó diciendo que ella sí aprovechó el drama que se suscitó en los medios de comunicación para impulsar su imagen y monetizarla a través de las redes sociales.



“Yo no me beneficié de la corrupción, me beneficié de una situación adversa que supe voltear a mi favor. Si hoy en día estoy en donde estoy, es porque supe capitalizar mi tragedia. Creer que la gente a mí me defiende por bonita es una estupidez. La adversidad no se supera a punta de belleza”, concluyó.



