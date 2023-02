El actor chino - canadiense Simu Liu protagonizó la película 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'. En este filme de Marvel Studios, Liu hizo el papel del súperheroe Shang-Chi. Ahora, el asiático-norteamericano quiere ser el súperheroe, pero para superar la ansiedad.

Para alcanzar ese objetivo, Liu creó en el Chase Center, el coliseo en el que juegan como locales los Golden State Warriors, de la NBA, una sala sensorial. En este espacio, con paredes alfombradas, elementos de iluminación, rompecabezas y juegos, las personas que sufran de ansiedad se pueden sentir bienvenidos, cómodos y apoyados.

El espacio, que fue inaugurado el lunes pasado antes de que los Golden State Warriors enfrentaran al Oklahoma City Thunder, incluye cancelación de ruido y actividades y luces para ayudar a calmar la mente.



Liu, de 33 años de edad, enfrenta sus propios desafíos con la ansiedad y a través de la sala sensorial Simu Liu quiere proporcionar un espacio tranquilo para quienes puedan sentirse abrumados o sobreestimulados.



“Con buena pinta. Es sencillo. Es perfecto”, dijo Liu. “Qué increíble oportunidad que le hemos dado a tantos fanáticos que normalmente solo habrían soñado con venir al Chase Center para ver jugar a los Golden State Warriors”, señaló emocionado.



Liu pudo construir este lugar con el apoyo de KultureCity, una organización sin fines de lucro que aboga por la aceptación de las personas con “discapacidades invisibles”. La sala sensorial también puede ser utilizada por madres lactantes ya que tiene un refrigerador para almacenar leche.



"Puede parecer incomprensible que las personas con problemas sensoriales sientan que pueden asistir a un juego, pero que el nuevo espacio relajante podría ayudar a aliviar esa carga" dijo Liu a USA TODAY Sports.



A través de la terapia y tomando nota de cómo se siente, Liu se ha ocupado de su propia salud mental y quiere usar su plataforma para defender y mostrar interés por otras personas que atraviesan momentos difíciles.



“Obviamente, no hace falta decir que realmente he llegado a comprender la importancia de la salud mental y el cuidado de esta. Comienza con algo tan simple como el agotamiento y luego puede convertirse rápidamente en sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión. Para algunas personas, la solución a esas dolencias y esos problemas es tan simple como ver a alguien, buscar ayuda profesional y recibir terapia. Y eso es lo que hice y fue inmensamente útil”, afirmó Liu.



“Hay una sobreestimulación de los sentidos y, a veces, solo necesitas un lugar que sea agradable y tranquilo, y es tan simple como venir aquí por unos minutos, calmarte, mirar algunas de las luces, respirar y tomarte un momento”, concluyó.



