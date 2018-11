Lanzan el Premio Nacional de Periodismo Digital

El Festival de los Sentidos, realizado por el portal KienyKe, inaugura este año el Premio Nacional de Periodismo Digital que busca "reconocer y fomentar el trabajo conceptual y editorial que realizan los creadores de contenidos digitales en Colombia”, explica Adriana Bernal, CEO del grupo KyK.

Según sus organizadores, el premio quiere reconocer los nuevos talentos digitales del país, dedicado a fomentar la cultura, creatividad e identidad de los futuros dinamizadores de la economía nacional.



El Festival de los sentidos contará con dos lanzamiento, el primero se realizará el 14 de noviembre de este año en Medellín con apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de la capital, el IDEA, La Fábrica de Licores de Antioquia, empresarios, medios de comunicación, y el sector académico.

El segundo se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bogotá con la presencia del presidente Iván Duque, además de periodistas, influenciadores, representantes académicos, empresariales y personalidades, afirma Andrés Hoyos, Director Ejecutivo.



Los jurados del premio son los siguientes: Ignacio Greiffenstein, Mabel Lopez, Carolina Angarita, Juan Carlos Jaimes, Silvia Gomez, Juan David Aristizabal, Juan David Ramirez, Federico Rios, David Beriain y Erick Stakelbeck.



Si quiere participar en este gran Premio Nacional de Periodismo Digital, que premiará los trabajos nativos digitales de cualquier medio de comunicación regional, nacional, comunitario o alternativo, durante 2018, tiene que estar atento a las siguientes fechas de apertura y cierre de inscripciones, criterios de evaluación y categorías que el jurado calificador tendrá en cuenta para elegir los mejores y más auténticos trabajos digitales.

Del 14 de noviembre de 2018 al 30 de mayo del 2019 estarán abiertas la inscripciones través de la página oficial estarán abiertas la inscripciones través de la página oficial www.festivaldelossentidos.com Del 31 de mayo al 14 de junio del 2019 el Comité de Pre-Selección validará que los trabajos postulados cumplan con los requisitos mínimos para ser evaluados por el jurado nacional. Del 24 de junio al 31 de julio de 2019 será la primera fase de calificación donde se elegirán los tres trabajos finalistas para cada categoría. Del 1ro de agosto al 13 de septiembre se realizará la segunda fase de calificación donde se elegirá el trabajo ganador de cada categoría. En el mes de noviembre de 2019 se entregarán los premios por cada una de las categorías.

Las categorías del premio son:



Entrevista: en esta categoría se podrán postular productos comunicativos en

formato de pregunta y respuesta, puede ser en podcast, video o texto. Se

evaluarán las herramientas e insumos que se utilicen para realizar la entrevista, el

tema y su profundidad, el entrevistado y el ángulo de la entrevista. Es importante

no olvidar el título de este producto.



Reportaje: En esta categoría podrán postularse trabajos dinámicos, con dos

requisitos principales: contar una historia con pluralidad de voces y demostrar una

apropiación de las herramientas digitales, que permita ver cómo el periodismo

permite el análisis de realidades sociales en la era digital.



Crónica: Podrá entregarse un trabajo escrito, en podcast o video. El producto

debe contar una historia, es clave de tiempos y recursos narrativos propios de éste

género periodístico. Los trabajos que se postulen deberán informar y dar cuenta

detallada de una realidad.



Caricatura: Se evaluarán productos visuales que den cuenta de una realidad

nacional y global. El producto visual presentado como caricatura deberá tener una

relación directa con un aspecto coyuntural que no pierda vigencia. Se podrán

postular trabajos que maniesten una interpretación de la sociedad, tanto personas

como situaciones.



Crítica: Ésta categoría es el espacio para postular productos que exponen de

manera dinámica una conclusión o concepto de alguna realidad o actor social. La

gastronomía, la moda, las tendencias, la tecnología, y un sinnúmero de segmentos

aptos para esta categoría, tendrán un espacio fundamental dentro de nuestro

premio.



Opinión: Se aceptarán productos que expresen un punto de vista fundamentado

en realidades sociales. En esta categoría se podrán postular desde columnas

hasta videos en los que se exprese un punto de vista libre. Se evaluará la

creatividad y la recursividad para expresar la opinión.



Especial multimedia: Esta categoría está abierta para productos que narren

historias usando de manera adecuada al menos tres de las cuatro herramientas

digitales de especiales multimedia de alto impacto géneros periodísticos (Podcast,

fotografías, video y texto). Los contenidos multimedia integrales, hacen referencia

a los especiales que incluyen los medios de comunicación como cubrimiento

general de un acontecimiento relevante. Para la evaluación es fundamental contar

con el link de la publicación.



Trabajo en lengua nativa: Colombia en su inmensa riqueza cultural, es un país

que reúne más de 60 lenguas nativas entre dialectos indígenas y autóctonos. En

esta categoría aplicarán trabajos que resalten la importancia y el impacto social y

ancestral que tienen estos dialectos en el país, aplicados a productos con

contenidos informativos, de denuncia, cultura o noticiosos de todo tipo.



Campaña publicitaria: En esta categoría podrán aplicar casos de éxito en

campañas realizadas por agencias de publici- dad, así como también iniciativas de

colectivos y grupos organizados con propuestas frescas y con una amplia

apropiación de las herramientas digitales.



Iniciativa nativo digital: Se evaluarán productos visuales que den cuenta de

una realidad nacional y global. El producto visual presentado como caricatura

deberá tener una relación directa con un aspecto coyuntural que no pierda

vigencia. Se podrán postular trabajos que maniesten una interpretación de la

sociedad, tanto personas como situaciones.



Generación de contenidos digitales por redes sociales: En esta categoría

podrán participar las iniciativas digitales online, en redes sociales, páginas web o

de escritorio que generen contenido de manera constante, creativa, fresca y

dinámica.



Responsabilidad social: Las empresas, entidades gubernamentales o

personas que fundamenten sus ocios en el aporte social del país, también tendrán

un importante espacio en nuestro galardón. Todas las iniciativas que de una u otra

forma apunten al desarrollo o exaltación de la implementación de planes o

estrategias que aporten responsablemente a un entorno determinado, son motivo

de orgullo para estos premios



Responsabilidad ambiental: Podrán aplicar trabajos e iniciativas digitales

amigables con el medio ambiente. Ésta categoría es un espacio para exaltar los

trabajos que impacten en el desarrollo de una conciencia ambiental integral, que

contribuya a la sostenibilidad ecológica y que llame la atención en los aspectos de

prevención y cuidados con nuestro planeta.