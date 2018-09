La gira ‘La familia festeja fuerte’ de Abel Pintos llega a Bogotá

A sus 34 años, el cantante y compositor Abel Pintos lleva a cuestas una larga carrera musical en la que, además de haber grabado 11 álbumes, ha enamorado a su público con sus canciones.



Ahora, el argentino Pintos, intérprete de folclor de su país y pop latino, llega a Bogotá con el tour ‘La familia festeja fuerte’, nombre de su más reciente disco.

Tu voz, La llave, Sin principio ni final, Sueño dorado, Aquí te espero, Tanto amor, Juntos, Cómo te extraño y Pájaro cantor son algunas de sus canciones más conocidas. El cantante habló con EL TIEMPO sobre el concierto, su trayectoria musical y el papel de la música argentina en Latinoamérica.

¿Qué puede esperar el público de Bogotá de la gira ‘La Familia Festeja Fuerte’?

Voy con mi banda completa, será un concierto de más de una hora y media en el que vamos a recorrer las canciones más simbólicas de todas las etapas de mi carrera.



¿Qué expectativas tiene de su primer concierto en Colombia?

Tengo muchas expectativas, me emociona que sé que mucha gente quiere compartir conmigo música en vivo. Los conciertos son el momento de la verdad, y me alegra poder compartir con gente que lleva tanto tiempo oyéndome.



¿Cómo ha cambiado su música en más de 20 años de carrera musical?

Ha cambiado muchísimo, conforme a como he cambiado yo como persona. Yo empecé en la música siendo un niño, pasé la adolescencia y comencé a ser un adulto en el camino de la música. Sin duda todo lo que he crecido como persona ha cambiado mi música y, sobre todo, mi manera de entender la música.



Ha trabajado en colaboraciones con varios artistas, ¿cuál ha sido la más especial?

Creo que una de las más fue la participación con Joan Manuel Serrat, que es una leyenda viva de la música en español. Le tengo mucho respeto y siento mucho aprecio por él. Me gustaría mucho también grabar con Marc Anthony.

Para mí es un privilegio poder dar conciertos en Colombia, porque siempre que han dado espacios a músicos argentinos ha sido a los más importantes. FACEBOOK

TWITTER

Usted ha ganado muchos reconocimientos, pero ¿cuál ha sido el momento más significativo de su carrera?

Sin duda el día que escribí mi primera canción. Los primeros diez años de mi carrera solo fui intérprete, después empecé a escribir mis canciones y eso cambió mi forma de entenderme a mí mismo y entender la música. Tenía 19 años y fue muy revelador para mí.



¿Qué lo inspira para componer?

Escribo, fundamentalmente, sobre el proceso de mis emociones, las emociones que me provocan las distintas experiencias de mi vida. Lo que me inspira a componer es cómo me hace sentir lo que me sucede en la vida.



¿Alguna experiencia lo marcó de manera particular?

Más que sobre las experiencias, solo hablo de las emociones que esas experiencias me provocaron. He vivido muchas cosas que me han hecho sentir de una manera determinada, y sobre eso escribo.



¿Cuáles son sus influencias musicales?

Definitivamente Mercedes sosa y Gustavo Cerati. Hay más música que me gusta, pero esos dos son los referentes sin duda alguna.



La música argentina fue determinante para toda una generación de artistas de América Latina. ¿Cómo entiende usted en ese proceso?

Los músicos que han logrado trascender la frontera de Argentina son muy significativos también en mi país, como Charlie García, Nito Mestre, Fito Páez, Cerati, hay mil, y lograron hacer algo realmente importante. Para mí es muy significativo encontrarme con mis amigos colombianos y ver que ellos mencionan artistas que para Argentina, y creo que para todo Latinoamérica, son fundamentales. Para mí es un privilegio poder dar conciertos en Colombia, porque siempre que han dado espacios a músicos argentinos ha sido a los más importantes. Me siento muy honrado.



¿Cómo ve la música argentina en la actualidad?

Argentina siempre ha sido muy prolífico musicalmente, donde funcionan muchos géneros al mismo tiempo. El público es muy amable en ese sentido, hay espacio para todos y para todos los gustos, afortunadamente.



¿Y la música latinoamericana?

Si soy honesto, hasta ahora estoy empezando a viajar por Latinoamérica, a entrar en contacto con lo que está sucediendo musicalmente en cada país, entonces no es mucho lo que puedo decir.



¿Cómo proyecta su carrera en el futuro?

Yo siento que he vivido mucho, pero me queda también mucho por aprender. Más que una proyección a futuro, lo que procuro es seguir creciendo con la música, porque esa es mi forma de vivir, y entre más y mejor pueda hacerlo, pues mucho mejor.



Dónde y cuándo

Lugar: Teatro Libre de Chapinero - Calle 62 No. 9A - 65

Hora: 8:00 p.m.

Entradas: En Tu Boleta desde $ 44.500



Laura Vita Mesa

Cultura y entretenimiento

@lauravitam