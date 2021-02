A los grupos antivacunas: carta abierta de Revista BOCAS

Finalmente llegó la vacuna a Colombia. El 17 de febrero, con 50.000 dosis, comenzó el programa de vacunación en el país y con él, una vez más, se exacerbaron los miedos. La desbordada cantidad de falsa información —compartida en redes sociales por los grupos ‘antivacuna’ y por los teóricos de la conspiración— no ha hecho otra cosa que inocular temores entre la gente de cara a la vacuna contra el coronavirus. Por eso, a ellos, y a todos los interesados, queremos aclararles algunos interrogantes.

¿Es verdad que la vacuna va a modificar mi ADN humano?

No. En primera medida, no es posible porque las vacunas basadas en tecnología de Ácido Ribonucleico mensajero (ARNm) no llegan, ni de cerca, al ADN humano. Es muy poco probable que haya riesgos para el ADN humano con cualquiera de las vacunas que han sido desarrolladas. “El inyectar ARN a una persona no cambia nada del ADN de una célula humana”, dijo el profesor Jeffrey Almond, de la Universidad de Oxford.

¿Es verdad que la vacuna trae un microchip que me van a inocular?

No, para nada. La posible implantación de un microchip por medio de la vacuna, con el fin de “controlar a toda la población mundial”, es una mentira que los grupos fanáticos han querido instalar en la población. Tampoco se trata, como han dicho, de un plan encubierto de Bill Gates, el cofundador de la empresa de tecnología Microsoft. De hecho, la Fundación Bill y Melinda Gates comunicó que esa afirmación es “falsa”.

¿Es verdad que la vacuna me hará estéril?

No. No existe evidencia alguna de que algo medianamente similar ocurra. Lo que sí ha sucedido es que ha habido algunos casos en los que la propia infección del coronavirus ha disminuido la fertilidad de los hombres (no en las mujeres). Pero eso nada tiene que ver con la vacuna.



¿Es verdad que las vacunas contienen el tejido pulmonar de fetos abortados?

Eso es completamente falso. Ese solo ha sido un argumento de un pequeño grupo de fanáticos estadounidenses. “No se han usado células fetales en el proceso de producción de ninguna vacuna”, afirmó el doctor Michael Head, de la Universidad de Southampton.

¿La vacuna puede matarme?

No. Hasta ahora no existe evidencia alguna en el mundo de que algún ser humano haya muerto a causa de la vacuna. Al cierre de esta edición, Israel, el país que más población ha vacunado en el mundo —cuatro millones de israelíes, lo cual representa el 45 por ciento de su población— no ha informado de ningún deceso que tenga que ver con la vacuna.

¿Voy a sufrir peligrosos efectos secundarios tras la vacuna?

No. En muy pocos casos se han presentado reacciones alérgicas, todas manejables con medicamentos. Eso, simplemente depende de determinadas alergias que tenga el paciente. Se puede presentar un poco de fiebre, dolor corporal o dolor en el brazo, máximo por un día. Pero no más. Es importante aclarar que cualquier medicamento, hasta una aspirina, puede tener diferentes reacciones, según el organismo de cada persona.



¿Puedo confiar en la vacuna rusa?

Sí. La vacuna contra el coronavirus Sputnik V, fabricada en Rusia, es confiable. Los resultados de la última fase de ensayos de esta vacuna, publicados en la revista médica The Lancet, son confiables. De hecho, ofrece alrededor del 92 por ciento de protección contra el covid-19.

¿La vacuna no me protege de otras mutaciones del covid-19?

Esos son miedos legítimos porque aún falta entender con mayor precisión de qué se tratan estas mutaciones y cómo impactan el efecto de las vacunas. De hecho, hay evidencias de que algunas de las vacunas tienen eficacia reducida contra algunos virus mutados, precisamente porque se desarrollaron a partir de versiones originales del coronavirus. En Sudáfrica, por ejemplo, se interrumpió la inoculación con el fármaco de Astra-Zeneca por cuenta de la emergencia por la nueva variante, que ha mostrado ser más infecciosa. Pero es un camino que falta por recorrer.

¿Es cierto que el efecto de la vacuna me durará solo seis meses?

Eso no se sabe todavía. Según Klaus Cichutek, presidente del Instituto Paul Ehrlich, responsable de autorizar las vacunas en Alemania, “las vacunas podrán durar hasta ocho meses o más. Incluso, la inmunidad podrá seguir activa”. Pero, por el poco tiempo que ha pasado, aún no se sabe.

¿Puedo confiar en unas vacunas que se desarrollaron en tan corto tiempo?

Muchas de las vacunas que se están aplicando hoy en el mundo llevan años desarrollándose. En realidad, décadas, pues las plataformas con las que funcionan

se estaban pensando como salidas para virus como el SARS o el MERS. En todo caso, vale decir que las dosis que se están inyectando han sido evaluadas siguiendo el método científico y ya mostraron ser eficaces y seguras en grupos grandes de personas.

Si tuve coronavirus y lo superé, ¿no necesito vacunarme?

Las personas que ya tuvieron el virus desarrollan una respuesta inmune en sus cuerpos que les brinda protección. Todavía no se sabe cuánto puede durar, pero los primeros estudios ya encontraron que podría ser una defensa de largo plazo contra el covid-19. Por eso, en un momento en que las vacunas no logran cubrir la demanda del mundo, es mejor que estas vayan a quienes aún son susceptibles, sobre todo las personas mayores y que tienen más riesgo. Es probable que más adelante se incluya en el Plan Nacional de Vacunación a quienes ya sufrieron los efectos del covid-19.

¿Es verdad que todo esto es un complot de los extraterrestres?

Las películas, los libros y los cómics de ciencia ficción son chéveres, pero son simplemente ciencia ficción.





