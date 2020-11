A los amigos de Chocó, San Andrés y Providencia

La devastación que dejó el paso del huracán Iota por las islas de San Andrés y Providencia –esta última, con un deterioro de su infraestructura en un 98 por ciento–, no fue la única tragedia que ha causado la reciente ola invernal en Colombia. Las lluvias e inundaciones también dejaron en el departamento de Chocó a 16 municipios bajo el agua, con más de 40.000 personas damnificadas.

Así como año tras año se habla del abandono en que el Estado tiene a estos dos departamentos, de la misma manera, históricamente, estas dos regiones han contado con niveles de corrupción desbordados e inaceptables. Por eso mismo, con esta carta queremos recordarles a los amigos de Chocó y San Andrés islas –pero muy en especial a la dirigencia política de estas dos regiones– la importancia, grandeza y belleza de estas dos regiones que, para nada, se deben ni se pueden olvidar.



* El archipiélago de San Andrés y Providencia fue declarado Reserva de Biósfera Seaflower en el 2000 por la Unesco.



* En Chocó habita un Patrimonio Natural de la Humanidad (declarado en 1994 por la Unesco) y de Colombia: el Parque Nacional Natural Los Katíos; y otros dos Patrimonios Naturales de Colombia: el Parque Nacional Natural de la Ensenada de Utría y el Parque Nacional Natural de Tatamá.



* Providencia cuenta con la tercera barrera coralina más grande del mundo, cuya extensión es de 32 kilómetros y casi le da la vuelta a la isla.



* Chocó tiene en el Atrato a uno de los ríos más caudalosos del mundo, el mismo que, con miras a garantizar su conservación y protección, fue declarado por la Corte Constitucional como ‘río sujeto de derechos’-



* El área del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es la segunda en protección como refugio y vividero de tiburones en el país.



* Chocó es la zona de mayor diversidad biológica de Colombia y tiene el mayor número de endemismo de aves en el mundo, con un aproximado del 25 por ciento de sus especies; tiene las dos ranas más venenosas del mundo (Dendrobates sp. y Phyllobates sp.); tiene en sus aguas camarón blanco, piangua, jaiba, ostra y estrella de mar y peces como el ángel, morenas, atunes, mantarrayas, tiburones martillo, toyos y pez diablo, entre muchos otros; tiene en sus ríos al bagre y la sabaleta; tiene en su selva una gran variedad de mamíferos: el tigrillo, el leopardo margay, la jagua, el mono araña, el mono maicero capuchino, los perezosos de tres dedos, el armadillo de nueve bandas, y es lugar de anidación de aves marinas, como piqueros, tijeretas de mar y la tropical de pico rojo.



* En las islas de San Andrés y Providencia habita el vireo (o verderón de San Andrés), una especie de ave endémica, única en el mundo.



* La Ensenada de Utría, en el Pacífico chocoano, sucede un bello espectáculo de la naturaleza: es el lugar de apareamiento de las ballenas jorobadas que vienen del sur del continente.



* En Providencia y Santa Catalina habita el cangrejo negro, una especie que recibió el sello gastronómico de denominación de origen (primera para un alimento animal).



* Chocó cuenta con tres patrimonios culturales de Colombia: las Fiestas de San Francisco de Asís o de San Pacho en Quibdó; los Gualíes, Alabaos y Levantamientos de tumba, ritos mortuorios de las comunidades afro del medio San Juan y la partería afro del Pacífico.



* San Andrés recibió el premio Travel Award a la mejor playa del mundo para actividades turísticas en agosto del 2014.



* Chocó es la cuna de dos de las más grandes orquestas de salsa de Colombia y el mundo: Niche y Guayacán.



* Las islas tienen un sonido muy particular. ¿Recuerdan a The Rebels, Magical Beat, The Coral Group, Creole, Jimmy Archbold, Bahía Sonora y The Roots Radical?



* En Chocó hay platos únicos, particularmente sus arroces: ¿Qué tal el clavado (con queso), o el de longaniza o el de camarón de río?



* El rondón es el plato típico insular que combina el pescado, caracol, cola de cerdo, dumpling, todo en un caldo de leche de coco, cocinado en leña por los nativos.



* Chocó tiene una superficie de 44.530 km², cuya extensión, en comparación, es similar a la del territorio de la República Dominicana.



* En 1947, en la isla de San Andrés, se construyó la primera iglesia Bautista del Caribe, llamada Emmanuel, que es considerada el templo más antiguo de América en su género, gracias a que en su particular arquitectura (con techo rojo), se utilizó madera

de pino traída de Alabama para su construcción.



* El archipiélago de San Andrés, con 61.280 habitantes y con un 8,9 por ciento de personas en situación de pobreza multidimensional (censo del 2018), es el único territorio en Colombia donde se habla creole.



* Chocó, con 534.826 habitantes y con un 45,1 por ciento de personas en situación de pobreza multidimensional (censo del 2018), es el único departamento de Colombia con costas en los océanos, Pacífico y Atlántico.



Ya es hora de darles toda la importancia que se merecen.

