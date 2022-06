Durante su visita a Bogotá en 2012, Paul McCartney habló con BOCAS sobre diversos temas: la disolución de Los Beatles, su bajo de Elvis Presley, su última conversación con John Lennon y mucho más. Recordamos esta entrevista publicada en la edición 7 de la Revista BOCAS a propósito de su cumpleaños 80.

(Le recomendamos también: Serrat, uno de los artistas más importantes de Hispanoamérica, habló con BOCAS sobre su despedida)

Facebook Twitter Linkedin

El artista fue portada de BOCAS en la edición #7 en abril de 2012, hace 10 años. Foto: Revista Bocas

E l 18 de agosto de 1962 los Beatles tocaron por primera vez en vivo tal y como los recordamos hoy: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr (tras la salida del baterista Pete Best). En el Hume Hall, de Port Sun- light, Birkenhead, Inglaterra, fueron presentados como “el combo de rock número uno del Norte, los Fabulosos Beatles, ahora grabando con Parlophone, apoyados por los Four Jays”. Fab Four y Four Jays fueron el acto central del decimoséptimo baile anual de la Sociedad de Horticultores. De todos los asistentes a la fiesta, únicamente los Beatles quedarían firmemente “plantados” en la historia y solo McCartney haría de los vegetales, y de las presentaciones, una obsesión.



Los Beatles no fueron una banda de conciertos. Aunque expertos en animar a la gente y generar episodios memorables de histeria colectiva, las giras fueron siempre para ellos una mortificación comprensible: sentían que la gritería del público no dejaba escuchar las interpretaciones y, en la medida en que maduraban musicalmente, no podían reproducir en vivo las maravillas que lograban crear en los estudios de grabación. Por eso, hastiados, el 29 de agosto de 1966 se presentaron por última vez en el Candlestick Park, de San Francisco (con la grata excepción de su sesión pública en la terraza de los estudios Apple de Londres, el 30 de enero de 1969).



Tras la disolución del cuarteto, McCartney encontró en los escenarios un punto clave para, primero, iniciar una carrera como solista cuya tarjeta de presentación había sido un álbum de título contundente, McCartney, y, segundo, combinar el placer de la música con el de la familia que había formado con la fotógrafa Linda Eastman. Así nació Wings, grupo que comenzó presentándose sorpresivamente en pequeños foros universitarios y que, con hijos y esposa siempre cerca, terminó dándole “alas” de nuevo a McCartney para recorrer el mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El artista vino por primera y única vez a Bogotá el 19 de abril de 2012. Asistieron más de 30.000 personas. Foto: MJ Kim

Desde entonces, con breves pausas como la del temor que le produjo en 1980 el asesinato de John Lennon, McCartney ha mantenido la sana costumbre de hacer giras. Exactamente dos meses después de que pise Bogotá será un hombre de 70 años, pero tiene la agenda repleta de presentaciones y, una vez subido a la tarima, nos recuerda más al joven que animaba el baile de los horticultores, a principios de los sesenta, que al dinosaurio magnífico que se resiste a la extinción en 2012.



El ex Beatle siempre Beatle sabe, además, que la mezcla perfecta en vivo debe incluir éxitos como solista y con Wings pero, sobre todo, docenas de esas canciones inmortales que, después de medio siglo, gozan de tan buena salud como él. Muchas de ellas estarán en Bocas de todos el 19 de abril en el estadio El Campín, gracias a la curiosidad de un McCartney que desde los años de colegio se pregunta qué es Colombia pero, sobre todo, en virtud de la sana terquedad de Fernán Martínez, mánager y periodista que un día se pasó la mano por la cabeza y dijo: “Hay que traer a McCartney a Colombia”. Movió cielo y tierra – prometiendo no mover gramilla– e hizo el milagro, y también el de que Macca aceptara conversar un rato con nosotros sobre lo que nos gusta a todos de él: la música, la nostalgia, los Beatles... ¿y Yoko Ono?

(Le sugerimos: El hombre que retrató a los Beatles, a la reina y la muerte de B. Kennedy)

Facebook Twitter Linkedin

Especial sobre los Beatles de la revista Newsweek a propósito de los 50 años de la banda. Foto: Revista BOCAS

La revista Newsweek circula con un especial sobre los Beatles que reza “cincuenta años desde que la música empezó”. ¿Qué pasaba por su mente hace cincuenta años? ¿Qué pensaban de la vida usted y los Beatles de ese entonces?

Pues éramos unos muchachos, nos encantaba la música y queríamos triunfar localmente, pero el éxito se volvió universal. Nos encantaba lo que estábamos haciendo: nos gustaba tocar juntos, escribir nuestras canciones, grabar discos, ir de gira... no sabíamos para dónde iba todo esto. Si alguien nos hubiera dicho que dentro de cincuenta años íbamos a ser muy famosos, o que yo tocaría en Bogotá, Colombia, probablemente hubiéramos dicho que eso era imposible. Pero es fantástico. Nunca soñamos con tanto éxito, y nadie habría podido imaginar qué tan famosos serían

los Beatles. Es hermoso, nos encanta.



¿Extraña a los Beatles?

Sí, aunque en realidad lo que sucede es que todos extrañamos la juventud, las cosas que hacíamos cuando éramos más jóvenes... Sí, de seguro, sí, pero soy feliz. Creo que después de los Beatles formé Wings y luego extrañé a Wings, y ahora hago cosas como solista, pero está bien, porque mantengo vivo el espíritu de los Beatles en mis conciertos, y toco mucho de su repertorio y del de Wings. Los extraño de la misma manera en que extrañas la época en que tenías veinte años.



(Nota: Paul, Linda y el guitarrista Denny Laine formaron Wings en 1971, y la banda, con variaciones en sus integrantes, se mantuvo activa hasta 1981).



¿Cuál fue su última conversación con John Lennon y qué le diría si lo tuviera aquí, hoy, como en su canción Here today?

¿Qué le diría? Le diría, “hola, hombre, te quiero, hicimos un buen trabajo juntos y escribamos una canción”. No me acuerdo exactamente cuál fue la última conversación que tuve con él, porque uno nunca piensa que va a ser la última. Pero una de las últimas fue sobre hornear pan. Él estaba en Nueva York comenzando a hacer pan, y yo también horneaba pan al mismo tiempo. Tuvimos una huelga de panaderos en Inglaterra y nadie hacía pan, así que uno tenía que hacer el de casa. Estaba haciendo unos panes para la familia y hablé con él, y me dijo que había horneado unos y hablamos sobre cómo hacerlos.



(Nota: En el álbum Tug of war, de 1982, Mc- Cartney incluyó, con respaldo de George Martin, productor de los Beatles, la canción Here today en homenaje a Lennon, asesinado dos años atrás. Aún hoy suele interpretarla en concierto y es muy probable que la toque en Bogotá).



¿Quién fue el tío Alberto de la canción Uncle Albert?

Tuve un tío que se llamaba Albert, Albert Campbell. Era un compañero de trabajo de mi papá que se casó con mi tía Milly, ¡y él era mi tío!



(Nota: Albert era famoso en la familia por su cercanía a la Biblia y la botella. El 28 de octubre de 2003, Heather Mills convirtió de nuevo a McCartney en padre. La niña fue bautizada Beatrice Milly por la madre de la hoy exesposa de McCartney y por su tía, mujer de Albert).



En el video de la canción My brave face un coleccionista fanático japonés de Paul McCartney nos muestra sus tesoros. ¿Qué tantas cosas de usted mismo colecciona o guarda?

Quisiera coleccionar más cosas de las que tengo. No soy muy buen coleccionista porque siempre estoy trabajando. No le pongo tanta atención al asunto y no guardo tantos objetos. Tengo ciertas cosas... aún conservo el bajo (de la época con los Beatles) que se ve en el video y que toco en los conciertos. Tengo algunos buenos instrumentos de los que usábamos con los Beatles, y tengo el bajo de Elvis Presley, de sus primeros años, en que sonaba como negro. Tengo cosas hermosas, pero no una gran colección.(Nota: En 1988, para la grabación de la canción My brave face, escrita por McCartney y Elvis Costello, Costello le pidió a McCartney que llevara su icónico bajo Höfner 500/1, y así lo hizo. McCartney tuvo dos Höfner consentidos: un modelo 1961 y otro 1963, ambos para zurdo. El del 61, según parece, fue robado durante las sesiones de lo que se convertiría en la película Let it be, actualmente descontinuada e imposible de conseguir en cualquier formato legal).

Facebook Twitter Linkedin

McCartney acaba de terminar su gira 'Got Back Tour' en Estados Unidos. Foto: MJ Kim

(Le sugerimos: Julio Reyes, el productor y compositor más galardonado en la historia de Colombia habló en BOCAS.)

Creo que los beatles

nos separamos por problemas de negocios.

no creo que deba culparse a Yoko, ella es alguien de

quien John se enamoró y no puedes echarle la culpa a alguien por eso. FACEBOOK

TWITTER

No es muy común que una estrella del rock componga música clásica, y usted tiene ya cuatro álbumes. ¿De dónde le viene la inspiración a un Beatle para esta clase de música en la que usted incursionó con el Liverpool Oratorio de 1991?

Una persona de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool me comentó que a la orquesta le gustaría que yo compusiera una pieza clásica para ellos. Me preguntaron qué pensaba e inmediatamente dije que sí, que lo haría. Luego me di cuenta y dije “wow!, ¿cómo voy a hacer esto?”, pero lo resolví: tuve un buen compañero (el compositor y director) Carl Davis, que me ayudó. Lo trabajamos juntos y así fue como empecé. Alguien de la orquesta me preguntó si podía hacer una pieza para celebrar el aniversario, creo número 150, de la orquesta, y dije que sí. Acepté el trato, disfruté toda la experiencia y resulté haciéndolo varias veces, la última para el ballet de Nueva York. Me encantó, es fantástico, mantiene lo que hago: rock and roll lindo y fresco. Cuando vuelves al rock and roll dices “esto es muy bueno y me encanta”.



¿Sabe lo importante que usted es para nuestras vidas, lo fuerte que es para nosotros? Presente en todos los recuerdos, el primer beso, la primera esposa, la primera fiesta, en todos esos primeros momentos... ¿es consciente de eso?

Lo sé, porque la gente me dice: “oye, me acuerdo exactamente dónde estaba yo mientras se presentaban en el Show de Ed Sullivan” o “me casé con una de tus canciones”, porque la gente se casa con canciones como My love y Maybe I’m amazed. Me doy cuenta de algo, aunque no puedo darme cuenta de todo, y creo que es fantástico. Me encanta, me siento orgulloso de ser tan importante en la vida de algunas personas. Es una cosa maravillosa.



Hace diez años (pregunta Julio) lo entrevisté en México, antes de su presentación. Fue una gran entrevista, cara a cara. Éramos distintos: yo tenía más pelo, usted tenía otra esposa y hoy tiene una diferente, tiene otra hija... ha hecho muchas cosas desde entonces, pero algo me sorprende mucho: su nuevo álbum, Kisses on the bottom, con esa bella canción My Valentine en aire de jazz. ¡Qué hermoso disco!

Era algo que tenía en mente hacer de tiempo atrás, por mis recuerdos de cuando era niño, las cosas que evoco de mis padres y de mis tíos. Es la clase de música que ellos oían y me gustaba tanto que estaba en mi alma; es la música con la que crecí. Cuando estaba en los Beatles y escribía, muchas de las cosas de esa música de mi infancia estaban allí y me inspiraban para componer. Siempre había querido hacer un álbum como este, y eventualmente se dio la oportunidad trabajando de la mano de la pianista Diana Krall y de gente como Eric Clapton y Stevie Wonder. Fue maravilloso, fue lindo, y para mí fue un cambio refrescante, algo que nunca había hecho y que quería hacer. Adoro esas canciones, así que escribí un par de ellas, My Valentine y Only our hearts, en el mismo estilo de las clásicas, y fue hermoso. Se grabó principalmente en Los Ángeles, con algunas sesiones en Nueva York y Londres. Fue muy emocionante, aunque un poco difícil, porque yo no tenía un instrumento entre manos, solo era el cantante. Era algo nuevo y diferente para mí, pero fue una gran experiencia. Me encantó, estoy feliz con el disco y me alegra que les guste.



(Nota: El año pasado, mientras pasaba vacaciones en Marruecos con su entonces novia y hoy esposa, Nancy Shevell, McCartney escribió My Valentine para ella. La lluvia no los dejaba salir del hotel y él aprovechó para componerla y tocarla en un piano del lobby).



El espíritu de sus padres, Jim y Mary, ¿estaba presente en los estudios mientras grababa Kisses on the bottom?

Sí, algunas de las canciones que hice me los recuerdan mucho, y me pregunto qué pensarían ellos si las oyeran. Lo más cercano que tengo a ellos son un par de tías, de hecho una, que está viva, porque de esa generación ya no queda mucha gente, y a esa tía le toqué esto y se puso muy nostálgica y dijo “¡qué hermosura!”, y pensé que eso sería lo que probablemente mis padres y mis tíos hubieran sentido; se hubieran sorprendido mucho. Pensaba mucho en ellos mientras grababa el álbum y hasta me parece que podía oírlos cantando esas canciones.(Nota: Paul es hijo de James McCartney, comerciante de algodón y músico ocasional de jazz y ragtime, muerto en 1976, dos días antes de una gira europea de Wings. Su madre, Mary Patricia Mohin, enfermera, murió en 1956 tras una operación para detener un cáncer de seno. Ángela, segunda esposa de James, aseguró que sus últimas palabras fueron: “Pronto estaré con Mary”. Mary es mencionada en las letras de Let it be. Son, además, los padres de Michael, único hermano de Paul).

(Lea también: Rossy de Palma, una de las grandes figuras de la cultura mundial de nuestros tiempos, habló en BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

Ha recibido 18 premios Grammy (ocho en solitario, ocho con Beatles, dos con Wings). Foto: MJ Kim

Su hijo James habló hace unos días de la posibilidad de reunirse a tocar con los hijos de George Harrison, de John Lennon y de Ringo Starr. Algunos creen que sería una especie de nuevos Beatles. ¿Es una buena idea?

Eso depende de la idea que ellos tengan. Si quieren hacerlo, sería hermoso, pero de verdad es cosa de ellos. No estoy seguro... ellos todos tienen carreras individuales, son músicos y tocan muy bien. Nunca se sabe, tal vez algún día ellos sean los jóvenes Beatles.



(Nota: El grupo estaría integrado por James Louis (34), hijo de Paul y Linda; Dhani (33), hijo de Harrison y la mexicana Olivia Trinidad Arias, y Sean Taro (36), hijo de Lennon y Yoko. Al baterista Zak Starkey, hijo de Ringo y Maureen Cox, no le ha sonado mucho el proyecto).



¿Qué sabe usted de Colombia y de nuestra música?

La verdad no sé mucho, pero es siempre un lugar que cuando miro en el mapa, desde cuando estaba en el colegio y veía Suramérica, pensaba que debía ser interesante. He oído hablar de Bogotá, pero no es mucho lo que sé, y eso lo hace muy emocionante para mí, porque me siento como un turista. Estaré pendiente de lo típico, la música, la historia, la Colombia moderna... estaré muy atento cuando esté allá.



¿Los Beatles se acabaron por Yoko Ono?

No, realmente no. Nosotros todos crecimos juntos y lo que tuvimos fue problemas de negocios. Entró un mánager americano que a mí no me gustaba y traté de resistirme. Causó muchos problemas y eventualmente ganamos, pues desde mi punto de vista trató de robarnos dinero, todas las canciones y regalías de los Beatles, y tuve que dar la pelea, y eso causó muchos líos en ese momento. Lo bueno es que ganamos, mantuvimos todas nuestras cosas y todavía tenemos la posibilidad de tener nuestras canciones, y dar vía libre a proyectos como Love (el espectáculo del Circo del Sol cuya banda sonora fue mezclada por George Martin y su hijo Giles) y (llevar la música de los Beatles a) Itunes, es algo bueno. Creo que por eso nos separamos, por problemas de negocios en ese momento. No creo que deba culparse a Yoko; ella es alguien de quien John se enamoró y no puedes echarle la culpa a alguien por eso.



(Nota: El mánager es Allen Klein, atraído por Lennon tras la muerte de Brian Epstein en momentos de grandes dificultades financieras para los Beatles y su compañía Apple. Murió, enfermo de Alzheimer, en 2009).



Entonces, justo cuando es hora de despedirlo, McCartney protagoniza una de esas erupciones de rock and roll verbal que nunca dejan de emocionar a quienes las presencian: “Oigan, de verdad, la banda y yo estamos esperando ir a Colombia. Vamos en este momento a ensayar, pero, en serio, estamos muy emocionados. Por favor díganle a la gente de Colombia que los queremos, que vamos para allá, que vamos a rocanrolear, que vamos a enrumbarnos y que vamos a rockear la noche”.



Nuestro corazón es como una rueda, déjelo rodar hacia usted.

Si quieres que lo haga, claro que lo haré.



Y tiene que prometerle a la gente (pide Julio) que va a cantar My love.

¿Sabes qué? Si quieres que lo haga, ¡lo haré!

Facebook Twitter Linkedin

Esta entrevista fue publicada en la edición #7 de BOCAS, en abril de 2012. Foto: Revista BOCAS

Gracias por leernos.

Esta entrevista fue realizada por Gustavo Gómez y Julio Sánchez Cristo.

Fotos: MJ KimLe recomendamos otras entrevistas de nuestra edición actual (#117):