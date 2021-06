25 años después, ‘Macarena’ sigue marcando el camino de Los del Río

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río, llevaban ya su tiempo cantando en tablados flamencos cuando conocieron a Tom Jones, en 1968. El artista británico iba de país en país dando a conocer su éxito Delilah. Tiempo después, en los años 90, el viaje por el mundo les tocaría a ellos.

Han pasado 25 años desde la llegada de Macarena al número uno de las listas pop de Billboard. Y Los del Río encuentran graciosa la comparación: Tom Jones iba por el mundo abriéndole el camino a su canción; en cambio, a ellos la canción se les adelantó: ellos tan solo corrían detrás. Se bajaban del avión en cualquier lugar –México, Japón o Estados Unidos– y Macarena ya era éxito.

Los del Río celebran ese aniversario de su mayor éxito con una alianza con Airbnb. Serán anfitriones de cuatro viajeros del mundo que reserven por la plataforma para pasar dos noches en la villa andaluza donde suelen reunirse a ensayar.



Allí esperan practicar con ellos la coreografía de Macarena y dar una clase virtual de cocina local. Es una manera de festejar los caminos de un hit que llegó cuando el dúo ya tenía tres décadas de trabajo musical. Es en ese recuerdo donde comienza la charla de Los del Río con EL TIEMPO.

“Cuando todo el mundo creía que era difícil de superar el éxito de Sevilla tiene un color especial, al año y medio llegó Macarena –dice Antonio Romero, su autor–. Pensamos que se podía pasar bien con ella, pero nunca que los cinco continentes se iban a poner de acuerdo en bailarla”.



¿Cuándo vieron que era insuperable?



Antonio Romero (A. R.): Muy rápido. Porque cuando la compañía decía que la promoviéramos en Alemania, íbamos y ya se habían vendido 10 millones de copias. Y si nos decían: ‘A México’, allí iban 20. Normalmente, los artistas van por delante de las canciones y después la gente las acepta o no. Pero Macarena lo desbordó todo y nosotros solo disfrutábamos.

Rafael Ruiz (R. R.): Macarena iba solita, por delante de nosotros.



Y después tuvo muchas versiones...



A. R.: Las versiones llegan a las 5.000 en todos los idiomas. Está en todos los ritmos y países. La han cantado en bachata, en chachachá, en rumba, en bolero. Hay una versión en ópera, que vimos en una película que se llama Desafinando, que parodia a los tres tenores y termina con ella. Es una cosa que dices: ¡Qué maravilla a dónde llega la música!”.



R. R.: ¡Ahí empezamos a creérnoslo!



A. R.: Cuando haces una canción como la que yo hice en Caracas, nunca piensas llegar a esta altura. De pronto llega un video de una escuela cubana en el que un grupo de niños ciegos la interpretan (uno toca el piano; el otro, la guitarra; el otro, la trompeta), no puedes más que llorar, te rompe el corazón. Esa es la alegría mayor.



¿Sintieron la presión de hacer algo más grande?

​

R. R.: No la hubo más. Cuando llegó Macarena llevábamos 30 años bajo presión. A lo mejor la gente nueva la sienta más. Pero quedamos contentos y agradecidos con el trabajo de la discográfica. Una discográfica al ver esto se arreguinda y se engancha en el éxito y te deja a tu libre albedrío. No dice: ‘Estos señores nos han dado la vida y la gloria, démosles la gloria’. Ellos van a su aire. Pero a nosotros no nos hace falta otra cosa que tener buena salud, buena disposición, buena garganta, buena capacidad para componer, y de pronto en un rato alguna multinacional vuelve a querernos rescatar.

A. R.: De todas formas, estamos agradecidos. No fue normal lo que pasó. Fue un regalo de fe de la misma Virgen de la Macarena. Y la Macarena me ha enseñado a hablar en inglés, mira: “Macarena non stop” y “Macarena, number one”.



¿Cómo llegan a esta alianza de turismo y música?

​

R. R.: Es otro regalo de Dios. Ser anfitriones de unas cuantas personas que vendrán a Andalucía (en agosto), donde les vamos a ofrecer la gloria bendita. Los vamos a llevar a una finca preciosa, que tiene unos patios andaluces de maravilla, una piscina de agua cristalina, que es como la casa de Los del Río...

A. R.: Hemos cantado y disfrutado mucho. Ahora queremos que esos que vienen disfruten con nosotros. Es como si llegaran los Reyes Magos. Estamos disfrutando cada etapa.



Los del Río vamos a cumplir 60 años en esto, y esas cosas que van viniendo son sorpresas. Cuando empezamos no había equipo para cantar en ferias: nos buscábamos la vida cantando a garganta plena en los tablados flamencos, sin megafonía. Así que tenías que ir recuperando la garganta. Ahora tienes tarimas, tecnologías y un equipo como el de Airbnb, que lo pone todo en bandeja. Así podemos durar otros 60 años.

¿Hubo momentos en que alguno pensó en tomar camino aparte?



R. R.: Es que no podemos pasar el uno sin el otro.



A. R.: Hay una cosa importante que se llama humildad, respeto, amor y también dificultad. Cuando estás en esto y te ha costado tantísimo, 30 años para que llegue una Macarena y tantas cosas buenas; cuando ves que el sacrificio ha sido tremendo, no puedes tirarlo por la boda creyéndote más importante que él o creyendo que él es más importante. Aquí nadie es más grande que nadie. Con sencillez y humildad todo se puede conseguir.

¿Cómo ha sido su música después de la Macarena?



R. R.: La música ha sido la misma, solo que pasa de llamarse Macarena a llamarse Rocío o Manuela o Rumba, a veces con un poquito de rap como en Dentro de mi guitarra o Cielo de madrugada, como se llama la última. No hemos parado nunca.

Como anfitriones de Andalucía, ¿Qué hay que saber de esta región?



A. R.: Invito al que quiera. Es preferible no decirles nada, sino que vengan y conozcan.



R. R.: Vienen a la alegría del mundo.



A. R.: Y no solo a la alegría, tiene una gastronomía sabrosa. ¡Tenemos unos vinos...! España no tiene pérdida; si vas a Galicia, Cataluña o Sevilla, es maravillosa. En Extremadura tienes el mejor jamón, ese en el que paladeas esa grasa del cerdo secada con sal. Y en Andalucía tenemos buen sol...

R. R.: Luego, si tiene la suerte de encontrarse con Los del Río, vamos a hacer un par de platos andaluces, on line, para el mundo.



A. R.: Hay un gazpacho, se construye con un buen tomate, un pepino de la zona...



R. R.: ¿Uno? Échale dos...



A. R.: Bueno, si son dos, mejor porque le dan un sabor maravilloso, y si después prueban unos garbanzos, que les llamamos potaje con pringada, la pringada lleva algunos ingredientes...



R. R.: Pero, dile alguno...



A. R.: No digamos más nada, que vengan a Andalucía, que nosotros les vamos a dar la gloria bendita. Mira este verso que es bonito: “Y si la gloria no eres tú, pa’ qué quiero yo la gloria”.

Dónde y cuándo

Se escogerá la primera reserva que cumpla con los requisitos de viaje para las dos noches fijadas. Las reservas tanto para la visita como para la clase virtual (de cupos limitados) se abrirán el 28 de junio, a través del link airbnb.com/macarena.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura

@Lilangmartin

