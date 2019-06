¿Por qué se nos fue de las manos la Copa del Mundo?

En ocasiones mirar al pasado provoca una enorme desazón por lo que pudo haber sido y no fue. Así ocurre, por ejemplo, al mirar la sección Hace 25 Años publicada este martes en EL TIEMPO, que recuerda las noticias de ese sábado 18 de junio de 1994.

Ese sábado, la selección Colombia debutaba en la Copa del Mundo USA 94 con el rótulo de favorita. El candidato liberal Ernesto Samper Pizano invitaba al país a elegirlo presidente con la promesa de hacer un acuerdo de paz y Enrique Peñalosa, el joven aspirante a la alcaldía mayor de Bogotá, se comprometía a que si lo elegían “organizaría” a la capital, en especial en un tema tan crítico como la movilidad.



Pero, ¿sí era posible que Colombia ganará el Mundial? El equipo era dirigido por Francisco Maturana, llegaba impulsado por la gloriosa victoria en Buenos Aires ante Argentina (5-0) -en la ronda de clasificación- y su nómina era realmente envidiable: Óscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Wilson Pérez, Gabriel Jaime Gómez, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.



Además, el equipo llegaba con el aval del mítico Pelé que la daba como fijo para el título. Igual pensaban otros aristócratas del fútbol como Arrigo Sacchi y Roberto Baggio. En el congreso de la FIFA del año anterior, Colombia había sido condecorada como la revelación mundial. Por si fuera poco, gran parte de las apuestas se inclinaban a favor de Asprilla como el mejor jugador del torneo y la peluca que imitaba la melena de Valderrama copaba los estadios.



El mazazo recibido no pudo ser más demoledor. Rumania destrozó a Colombia 3-1 y acabó con la fiesta. Nos vencieron con goles de Raducioiu (minutos 15 y 89) y Hagi (minuto 34) ante 91.856 espectadores en el estadio Rose Bowl de Pasadena. Valencia anotó por los nuestros.



Pero, lo peor vendría después. Tras la eliminación y la pronta vuelta a casa, fue asesinado en Medellín Andrés Escobar, en la soledad de un parqueadero a las tres de la mañana. El autor del crimen fue Humberto Castro Muñoz, un guardaespaldas de Santiago Gallón, quien supuestamente había perdido miles de pesos apostando por el resultado del juego. El defensa central más querido fue atacado de manera cobarde por Castro Muñoz y varios cómplices más, algunos con nexos con el Cartel de Medellín.



Con el asesinato, a los 27 años de edad, de uno de los jugadores más educados y elegantes en el campo de juego el país entero lloró. Fue posiblemente una de las jornadas más tristes para Colombia en el último cuarto de siglo. El jugador fue asesinado por haber anotado el autogol contra Estados Unidos, que significó la eliminación de Colombia del torneo.

El recordado Andrés Escobar, gran defensor de Atlético Nacional y la Selección Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Y en la política?

Al día siguiente del partido contra Rumania, los colombianos fueron a elegir presidente entre el liberal Ernesto Samper y el conservador Andrés Pastrana.



Samper, de 43 años, se convirtió en el nuevo Jefe del Estado con un plan de gobierno de marcada agenda social que pasaba por reactivar el campo y lograr la paz.



“Cómo olvidar el 8 de agosto del año 94. Después de haber dormido relativamente mal -casa nueva, nueva cama, nuevos horario y vecindario-, desayuné con Jacquie y mis hijos, me puse el vestido azul de estrenar, la consabida corbata roja y los zapatos incómodos de ocasión y les dije en tono entre solemne y de mamadera de gallo: -Bueno, familia, los dejo porque me voy a gobernar”, escribiría Samper, años después, en un texto cargado de ironía sobre lo que fueron para él los conflictivos cuatro años de mandato.



En efecto, no hubo paz, no hubo reforma agraria, ni urbana sino cuatro años continuos en los cuales los colombianos nos levantábamos con el corazón en la mano, impactados por una nueva revelación del proceso 8.000, un caso en el que se comprobó que a su campaña ingresaron varios millones de dólares puestos por la mafia del otro cartel, el Carte de Cali de los barones de la droga Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

El caso fracturó a la sociedad, creó un cisma político sin precedentes y dividió a familias. Foto: Archivo EL TIEMPO

El caso fracturó a la sociedad, creó un cisma político sin precedentes y dividió a familias. De hecho, su fórmula vicepresidencial, Humberto de la Calle Lombana, renunció a su cargo en protesta por eso.



Y finalmente, ¿qué pasó con Peñalosa como alcalde? Muchas voces coinciden en que su primera administración fue bastante positiva. Pero, ¿cómo sería la movilidad en Bogotá en donde Peñalosa hubiera asumido la alcaldía con la convicción de concentrase en una sola tarea: hacer el metro, por ejemplo?

No pasó y así nos va hoy.

Armando Neira

Editor de Cultura

@armandoneira