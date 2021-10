20 años después: la nueva columna de Nina García en BOCAS

Han pasado ya veinte años, pero el recuerdo del 11 de septiembre del 2001 quedará guardado permanentemente en el ámbar de mis recuerdos más personales. No es necesario que lea recortes de prensa o vuelva a ver fragmentos de noticieros para saber qué estaba sucediendo en Wall Street, Washington o Filadelfia en aquella jornada trágica. Tampoco necesito revisar mis agendas personales para reescribir todos mis pasos en un día en que Nueva York se preparaba para celebrar una nueva jornada de la Semana de la Moda.

(Le puede interesar: Tilda Swinton, protagonista de la cinta premiada en Cannes 'Memoria', habló en BOCAS sobre su papel y su trayectoria)

Aunque hayan pasado 20 años, creo que aún necesitamos de una cierta perspectiva para poder comprender todas las implicaciones políticas, sociales y económicas que estos ataques generaron en el curso de nuestra historia contemporánea. Miro atrás y analizo los diez años que vivimos entre la caída del muro de acero y el derrumbe de las dos torres gemelas y solamente puedo pensar que, bajo la aparente bonanza económica y paz social, se escondía un hervidero de conflictos que terminarían explotando en un parpadeo de nuestros ojos.



La moda también nos da pistas para entender el pasado. Cuando me estaba documentando para la escritura de este artículo, estaba repasando las colecciones presentadas por los diseñadores del momento y no puedo dejar de preguntarme si la estética minimalista, caracterizada por unos cortes precisos y por la aplicación del “less is more” que defendería el arquitecto Mies a mediados de siglo, también servía como de trampantojo. Debajo de las costuras perfectas de estas prendas minimalistas se escondían las imperfecciones sociales que llevarían a un choque de civilizaciones y al reinado del terror posterior.

Pienso en el 11 de septiembre y no puedo dejar de acordarme de todas las familias que perdieron un miembro de su familia en esos ataques FACEBOOK

TWITTER

Dos series documentales estrenadas recientemente me han ofrecido pistas para poder entender ese pasado y este presente tan inestable. El cineasta Spike Lee rastrea en una serie documental en HBO titulada New York Epicenters 9/11-

2021½ todo lo que sucedió en mi ciudad ese 11 de septiembre de infausto recuerdo, pero también narra la explosión del coronavirus en una ciudad que volvió a quedarse muda en una primavera del año 2020. En Netflix, Turning Point: 9/11 and the War on Terror nos desglosa en cinco episodios las precuelas y las secuelas que generaron los tres ataques terroristas en suelo estadounidense.



Miro desde la ventana de mi oficina y no puedo dejar de pensar en la sombra de las dos torres gemelas que simbolizaron el poder de un país y el triunfo de la creatividad humana. Allí dos íconos se levantaban en Manhattan, desafiando un cielo cuyo viento azotaba un acero inmóvil. No es necesario que ponga el volumen en mi televisor para escuchar los ruidos de ambulancia, los lloros de los familiares que se reunían en las puertas de los hospitales para preguntar sobre el estado de sus seres queridos. Si cierro los ojos puedo ver la nube de polvo, las calles llenas de polvo, los supermercados sin alimentos en los dos primeros días de los ataques y unas avenidas vacías donde el ruido de los pájaros fue sustituido por el desgarre de las sirenas de las ambulancias y de los camiones de bomberos.



Pienso en el 11 de septiembre y no puedo dejar de acordarme de todas las familias que perdieron un miembro de su familia en esos ataques; en los valientes bomberos, policías y servidores públicos que arriesgaron sus vidas para proteger las de sus conciudadanos.



Pienso en el 11 de septiembre y los versos de Walt Whitman, como siempre, vienen al

rescate. La poesía, el arte, es la mejor píldora para vencer el desaliento.



“No te dejes vencer por el desaliento.

No permitas que nadie

te quite el derecho de

expresarte que es casi un deber.

No abandones tus ansias de hacer de tu vida

algo extraordinario…

No dejes de creer que las palabras, la risa y

la poesía

sí pueden cambiar el mundo…

Somos seres, humanos, llenos de pasión.

La vida es desierto y también es oasis.

Nos derriba, nos lastima, nos convierte en

protagonistas de nuestra propia historia…

Pero no dejes nunca de soñar,

porque solo a través de sus sueños

puede ser libre el hombre”.

***

Gracias por leernos.

Nos gustaría invitarle a leer una entrevista BOCAS: Alejandro Gaviria habla de su aspiración presidencial y sus posiciones políticas.



POR: NINA GARCÍA

FOTOS: CORTESÍA NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 110. SEP- OCT 2021