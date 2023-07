En temporadas de calor y actividades al aire libre, es importante conocer cómo las altas temperaturas pueden afectar el corazón, en especial si ya se tienen padecimientos relacionados con este órgano o si tiene síntomas que lo afectan directamente.



A continuación, se enumeran los efectos del calor en su corazón, junto con algunos consejos sobre cómo proteger su corazón por estos tiempos.



(Lea: VIH: La ONU asegura que la erradicación del sida llegaría a su fin en 2030)

1. El calor obliga a su corazón a bombear con mayor fuerza

El sudor y el desvío del flujo sanguíneo para que vaya más a la piel, son formas en que el cuerpo elimina el excecso de calor corporal, lo que obliga al corazón a bombear más fuerte y latir más rápido para redirigir más sangre a la dermis. Durante la temporada de verano, su corazón puede bombear de dos a cuatro veces más sangre por minuto que en una temporada más fría.



(Es de su interés: En América hay un 'racismo generalizado' contra las embarazadas negras: ONU)

2. Las altas temperaturas pueden ser peligrosas para las personas con condiciones cardíacas

Una persona sana puede evitar el sobre esfuerzo de su corazón en un clima cálido aumentando el consumo de agua. Sin embargo, es posible que las personas con condiciones cardíacas –como las que han tenido un ataque cardíaco– no puedan bombear suficiente sangre para eliminar el calor.



Además, las arterias estrechadas por el colesterol pueden limitar el flujo sanguíneo, mientras que los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y otras condiciones de la memoria pueden afectar negativamente la respuesta del cerebro a la deshidratación. Todo esto puede aumentar el riesgo de que la persona sufra una insolación, convulsiones, fiebre y otras enfermedades relacionadas con el calor.



(Más: Invima asegura que evacuó 10.416 trámites de medicamentos en seis meses)

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre toma el sol en un banco del centro de Budapest, en Hungría. Foto: EFE

3. Los medicamentos para las enfermedades cardíacas pueden interferir con la regulación del calor.

Algunos medicamentos para la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas pueden interferir con la regulación del calor. Las personas que toman estos fármacos también deben tener mucho cuidado al salir al exterior, pues pueden bloquear la sudoración, ralentizar los latidos del corazón, aumentar la producción de orina y provocar deshidratación, o causar fotosensibilidad, reacción cutánea negativa a la luz solar.

Cinco maneras de proteger su corazón

Aumente el consumo de agua. Use telas transpirables y de color claro. Evite la cafeína y el alcohol, ya que ambos pueden aumentar la deshidratación. Permanezca en el interior durante las horas pico, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Haga ejercicio temprano por la mañana o por la noche para evitar forzar demasiado el corazón.

Las fuentes en las que se sustenta la infromación son American Heart Association, Harvard Health Publishing, National Center for Biotechnology Information, Science Daily, The Heart Foundation, U.S. News.